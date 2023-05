Iran : les otages français Benjamin Brière et Bernard Phélan ont été libérés

Jusqu'à maintenant, officiellement six Français étaient détenus en Iran. Il n'en reste plus que quatre. Benjamin Brière et le Franco-Irlandais Bernard Phélan ont été libérés, a-t-on appris vendredi. Ils auront passés respectivement près de trois ans et plus de sept mois derrière les barreaux de la prison de Mashhad. D'après le Quay d'Orsay, ils sont en route pour la France.

"Libres, enfin" se réjouit Emmanuel Macron

"Je me réjouis qu’ils puissent retrouver prochainement leurs proches à Paris" déclare la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. "Ils ont bénéficié d’une prise en charge médicale dès leur sortie de prison". Dans une déclaration transmise à la presse, Catherine Colonna, ajoute qu'à "l’occasion d’un échange ce matin avec mon homologue iranien, M. Hossein Amir Abdollahian, j’ai remercié tous ceux qui ont œuvré à ces libérations. J’ai rappelé la détermination de la France pour que les autres citoyens français encore retenus en Iran retrouvent eux aussi leur pleine liberté rapidement et bénéficient de leur droit à la protection consulaire."

Emmanuel Macron parle d'un "soulagement" et dit "saluer leur libération". "Merci à tous ceux qui ont œuvré à cette issue." "Nous continuerons à agir pour le retour de nos compatriotes encore détenus en Iran", ajoute le chef de l'Etat.

"Une bonne nouvelle" se réjouit Elisabeth Borne. "Ces deux personnes sont en bonne santé et en cours de rapatriement", a indiqué la Première ministre au cours de son déplacement sur l'île de La Réunion. Elisabeth Borne a par ailleurs mentionné "les quatre autres personnes toujours détenus en Iran. Nous allons continuer notre action diplomatique pour obtenir qu'elles soient également libérées", a-t-elle ajouté.

"Les sept derniers mois ont été une épreuve très difficile pour Bernard et sa famille et je suis heureux et soulagé qu'elle soit maintenant terminée ", a déclaré de son côté le chef de la diplomatie irlandaise Micheal Martin.

Benjamin Brière condamné à huit ans de prison puis acquitté

Benjamin Brière, 38 ans, avait été arrêté en mai 2020 pour avoir pris des "photographies de zones interdites" avec un drone de loisirs dans un parc naturel, et condamné à huit ans de prison pour "espionnage". Il s'est toujours présenté comme un touriste. Mi mars, Benjamin Brière avait écrit au président iranien Ebrahim Raïssi pour demander sa libération. "Je fais appel à votre dignité, afin d'obtenir ma liberté qui aurait dû m'être rendue il y a un mois après mon acquittement, cette même liberté qui n'aurait jamais dû m'être arrachée", écrivait Benjamin Brière. Dans sa lettre, Benjamin Brière expliquait être d'autant plus "injustement" incarcéré qu'il a été acquitté "de toutes les accusations portées et qu'un ordre de libération émanant de la cour d'appel révolutionnaire de Machhad a été signé le 15 février dernier".

Il avait entamé une grève de la faim depuis le 28 janvier, "plus de cent jours", souligne son avocat. D'ailleurs, d'après Me Philippe Valent, "il y avait un vrai risque vital". "Il était temps que cette libération intervienne avant qu'une catastrophe ne survienne." Depuis février, Me Valent était "en relation continue" avec le Quai d'Orsay en vue de la libération de son client. Si l'état physique de ce dernier va exiger "une hospitalisation assez rapide", à son arrivée à Paris, Benjamin Brière est resté "extrêmement combatif moralement et prêt à poursuivre son combat au péril de sa vie", salue Me Valent.

La sœur de Benjamin Brière, Blandine, l'assure également : "On évite un drame", et fait part de son bonheur : "Je n'ai pas de mot pour décrire la joie ressentie". C'est ainsi "la fin d'une terrible épreuve". "Mais nous pensons bien sûr énormément aux autres Français toujours retenus en Iran en espérant une issue heureuse pour eux aussi très bientôt", a-t-elle également réagi.

Bernard Phélan emprisonné pour atteinte à la sécurité nationale

Bernard Phélan, 64 ans, consultant en tourisme, était lui détenu depuis octobre dernier dans une prison iranienne pour atteinte à la sécurité nationale. Début mars, il avait été condamné à 6 ans et demi de prison. Selon sa famille, début février, sa santé s'était considérablement dégradée. Son arrestation était survenue peu après le déclenchement de manifestations de masse en Iran pour dénoncer la mort de Mahsa Amini, une Iranienne de 22 ans, décédée à la suite de son arrestation par la police des mœurs pour violation présumée du code vestimentaire pour les femmes.

Le Quai d'Orsay s'était maintes fois alarmé de son état de santé, appelant les autorités iraniennes à le libérer pour des raisons humanitaires et prévenant qu'elles seraient tenues pour responsables en cas d'issue fatale. Bernard Phélan avait entamé une grève de la faim et de la soif début janvier, avant de la suspendre à la demande de sa famille inquiète d'une issue fatale face à des autorités iraniennes inflexibles. Bernard Phélan souffre de problème cardiaque et d'une pathologie osseuse nécessitant une prise en charge médicale.

Quatre Français sont toujours détenus en Iran

Les quatre autres Français toujours détenus en Iran sont :

l'enseignante et syndicaliste Cécile Kohler

Jacques Paris, le compagnon de Cécile Kohler

Louis Arnaud, un consultant de 35 ans qui a été arrêté le 28 septembre à Téhéran alors qu'il visitait le pays

Un autre ressortissant dont l'identité n'a pas été rendue publique

La chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah, arrêtée en juin 2019 puis condamnée à cinq ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale, a quant à elle été libérée le 10 février.

Depuis des mois, le ministère français des Affaires étrangères dénonce sans relâche des détentions jugée arbitraires, parlant même d'"otages d'état". Comme la France, d'autres pays européens et des défenseurs des droits humains accusent Téhéran de détenir des dizaines d'étrangers sous des prétextes fallacieux dans une stratégie de prise d'otages pour arracher des concessions à l'Occident. Mais face à un régime qui multiplie les emprisonnements et les condamnations à mort, la marge de manœuvre pour libérer les Occidentaux s'est fortement réduite.