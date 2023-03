Iran : "Prudent", le chef de l'AIEA salue sur France Inter le "respect" de l'accord du 4 mars

C'était le 4 mars dernier : l'Iran acceptait de rebrancher les caméras de surveillance sur plusieurs sites nucléaires et d'augmenter le rythme des inspections, a déclaré début mars le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), de retour de Téhéran. L'an dernier, la République islamique avait fortement limité les inspections et débranché des caméras de surveillance, plongeant l'AIEA dans le flou, dans un contexte de détérioration des relations entre l'Iran et les puissances occidentales.

Les équipes de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) "sont en train de réinstaller des caméras et de réinstaller des systèmes de surveillance à distance", a indiqué Rafael Grossi, invité jeudi de France Inter. Cela se fait "pas à pas", dit-il, "il faut y aller graduellement, mais je pense qu'on est bien, ou en tout cas mieux orientés qu'il y a quelques semaines", affirme-t-il. Restant toutefois "prudent", il est "tout à fait possible", selon Rafael Grossi, que l'Iran ne devienne pas une puissance nucléaire "si on laisse travailler" l'AIEA.