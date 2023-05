ISF vert : "pas un tabou" pour Béchu mais Véran ferme (quasiment) la porte

La transition vers une économie décarbonée nécessite des investissements massifs et ne pourra réussir sans aider les ménages, alourdir la dette publique mais aussi taxer le patrimoine financier des plus aisés, estime un rapport commandé par Elisabeth Borne à l'économiste Jean Pisani-Ferry, proche d’Emmanuel Macron et qui a notamment participé à sa campagne de 2017. Selon lui, le coût économique de la transition écologique “ne sera politiquement et socialement accepté que s'il est équitablement réparti” et cela “ne se fera pas si les ménages ne sont pas convaincus qu'il y a une égalité des efforts qui sont demandés aux différentes catégories” de la population.

“Tout miser sur l'endettement serait imprudent”, estime-t-il notamment dans ce document, arguant que les plus riches doivent donc aussi participer à l'effort, prônant un “prélèvement dédié” annuel et temporaire qui pourrait “être assis sur le patrimoine financier des 10% de ménages les plus aisés”. Cet impôt exceptionnel pourrait rapporter cinq milliards par an. Mais le gouvernement n'a pas l'air très emballé par cette idée... C'est même une ligne rouge pour l'Elysée.

Publicité

“Pas un tabou” pour Béchu

“Ce n'est pas un sujet qui est tabou”, a certes déclaré lundi soir le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, invité de l'émission Quotidien et interrogé sur l'éventuelle création de cette nouvelle taxe, quelques heures après la présentation d’un plan pour accélérer la baisse des émissions de gaz à effet de serre de la France d'ici 2030 par la Première ministre.

“À un moment, il faut bien mesurer que cette transition à un coût”, ne pas occulter la question des inégalités, et “ne va pas se financer toute seule”, avait-il déclaré en préambule, appelant à “verdir” les dépenses de l'Etat et estimant que les dépenses pouvaient aussi se partager en “réalouant” certains budgets ou en “assumant qu’il peut y avoir une bonne dette”.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Véran ne croit pas à la fiscalité comme solution

Invité de France Inter mardi matin, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran s’est toutefois montré plus frileux sur le sujet. “La transition écologique peut être autofinancée par les transformations qui sont nécessaires pour la rendre possible”, avance-t-il, préférant “quelque chose qui transforme” plutôt que “quelque chose de punitif”.

“Je ne dis pas que ça n’a pas de sens”, a lancé Olivier Véran à propos d’un impôt écologique exceptionnel, estimant “qu’il allait falloir faire contribuer davantage ceux qui peuvent contribuer” mais que cet effort ne “passe pas” par la fiscalité ou que l’on peut, au moins, “y arriver sans”. “Si une taxe suffisait à transformer notre pays et à verdir la planète, ce serait formidable. Mais je ne crois pas que ce soit vraiment l'enjeu. C’est plutôt de nous embarquer tous dans des changements de comportements, de modes de consommation et de mode de production.”

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

C'est non pour le chef de l'État

Du côté de l'Elysée, la question de cet impôt a toujours été une ligne rouge, pas d'augmentation d'impôt. En résumé : si Emmanuel Macron a lui-même supprimé l'ISF pour le remplacer par un impôt sur la fortune immoblière, ce n'est pas pour créer un ISF climatique. "On trompe les Français en leur disant : Dormez braves gens les riches vont payer !", s'agace un conseiller de Bercy qui souligne que les 10 % des ménages les plus aisés paie déjà 70 % des impôts sur le revenu et représentent 4 à 5 millions de personnes.