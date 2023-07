Islande : les images spectaculaires d'un volcan en éruption près de Reykjavik

La lave est "orange pure comme le soleil". Une éruption volcanique a démarré lundi après-midi en Islande, à une trentaine de kilomètres de la capitale Reykjavik. Elle s'est produite près d'un petit mont nommé Litli Hrutur ("petit bélier"), proche de quelques kilomètres de deux précédentes éruptions de lave ayant eu lieu en 2021 et 2022. L’Islande est l'une des régions volcaniques terrestres les plus actives et les plus productives, avec 33 volcans ou systèmes volcaniques considérés comme actifs.

Une éruption volcanique a démarré lundi après-midi en Islande, à une trentaine de kilomètres de Reykjavik. © AFP - Kristinn Magnusson

Des images en direct de l'avancée du magma

Des témoins sur place, interrogés par l’AFP, évoquent "les fontaines de lave" qu’ils ont pu voir, ainsi que "les craquements de la roche qui durcit". Une odeur "de grand barbecue" prend le nez. Des images sont diffusées en direct par les médias islandais. On peut constater l’avancée du magma, qui vient dévorer la végétation, produisant un épais panache de fumée.

"La protection civile a pour l'instant fermé une grande zone de danger en raison des gaz volcaniques", écrit sur Twitter le président du pays, Guðni Th. Jóhannesson.

Une faille volcanique

Cette irruption semble plutôt sans danger, bien que de nombreux badauds s’approchent au plus près de la lave. Il n’y a pas eu de dommages matériels ni d’impact sur le trafic aérien. Des milliers de mini-séismes dans le secteur avaient permis d’anticiper l’éruption. Sa durée est pour l’instant inconnue. Comme les précédentes dans la péninsule de Reykjanes, elle semble s'être produite sous la forme d'une faille volcanique, et non au sommet d'un cratère élevé.

Une éruption en moyenne tous les cinq ans

Le pays compte une éruption en moyenne tous les cinq ans. Les deux précédentes, en 2021 et 2022, avaient duré respectivement six mois et trois semaines. Auparavant, il n’y avait pas eu une seule éruption lors des huit derniers siècles. Il s’agit là d’une éruption dite "effusive" et pas d’une "éruption explosive", qui crache des tonnes de poussières, comme ce fut le cas en 2010, avec le volcan Eyjafjallajökull, dans le sud de l'île, et qui avait très fortement perturbé le trafic aérien.