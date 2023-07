Italie : cinq questions sur l'inquiétude des mères lesbiennes rayées de l'acte de naissance de leur enfant

Les familles homoparentales italiennes sont actuellement menacées par le gouvernement conservateur de Giorgia Meloni, dont la devise est "Dieu, patrie et famille". La procureure de Padoue, en Vénétie dans le nord de l’Italie, a demandé à la justice de rectifier l’acte de naissance de 33 enfants, nés depuis 2017. Ces certificats font la mention de deux mères, parce que les enfants sont élevés par des couples lesbiens. La magistrate demande d’effacer le nom des mères non biologiques, rapporte le journal local Corriere del Veneto . Des manifestations sont organisées ce vendredi en France pour protester contre cette décision.

Pourquoi une telle demande ?

La procureure de Padoue s'appuie sur une circulaire gouvernementale envoyée début 2023. La Première ministre italienne et son ministre de l’Intérieur ont demandé à toutes les municipalités de ne plus inscrire le parent non biologique des enfants issus de PMA (procréation médicalement assistée) ou de GPA (gestation pour autrui) sur les actes de naissance. En Italie, les unions civiles homosexuelles sont autorisées depuis 2016. En revanche, les couples homosexuels n'ont pas le droit d'adopter, ni de recourir à la PMA ou à la GPA, qui sont illégales dans le pays.

Publicité

En mars 2023, déjà, la ville de Milan avait annoncé, après avoir reçu un ordre de la préfecture, qu' elle n'enregistrerait plus les couples homoparentaux, hommes ou femmes , sur les certificats de naissance. Puis, à Bergame, le tribunal a officiellement acté le retrait du nom de la mère non biologique d'une fillette de neuf mois. Ce changement s'étend peu à peu au reste de l'Italie, notamment à Padoue.

Quelles sont les conséquences pour ces familles ?

Cette décision de la procureure de Padoue est lourde de conséquences pour les mères lesbiennes. Retirées de l’acte de naissance de leurs enfants, ces mères perdent l’ensemble de leurs droits parentaux. Elles ne sont plus légalement les tutrices de leurs enfants. Ce qui implique des changements dans la vie quotidienne de ces familles. Par exemple, la deuxième mère ne peut pas récupérer son enfant à la sortie de l'école ou voyager seule avec lui.

Il y a aussi des conséquences plus lourdes. Ces mamans non reconnues ne peuvent pas prendre de décision médicale pour leur enfant même pour une urgence. En cas de décès de leur conjointe, les enfants seraient considérés comme orphelins et pourraient donc être placés.

Y a-t-il d'autres craintes pour la communauté LGBT+ en Italie ?

Avant de devenir Première ministre, Giorgia Meloni avait axé sa campagne électorale sur sa vision très traditionnelle de la famille . Elle avait crié haut et fort son opposition à ce qu'elle appelle le "lobby LGBT". Le parlement italien a planché, ce mercredi, sur un projet de loi de Fratelli d'Italia, le parti d'extrême-droite de la Première ministre. Ce texte veut durcir les règles encadrant la GPA, même pour celles réalisées à l'étranger. Actuellement, la GPA pratiquée en Italie peut être sanctionnée par une peine pouvant aller jusqu'à deux ans de prison et jusqu'à un million d'euros d'amende. Fratelli d'Italia souhaite que les GPA réalisées à l'étranger soient reconnues comme un délit en Italie.

Quelles réactions suite à cette décision ?

Ces derniers développements provoquent l'inquiétude de la communauté LGBT+ en Italie et dans le reste de l'Europe. Le réseau EuroCentralAsianLesbian*Community (EL*C) a publié, lundi 24 juillet, une lettre ouverte adressée à Giorgia Meloni et à l'extrême-droite italienne . "Nous savions que vous utilisiez une notion d’exclusion de la maternité pour nous blesser, nous, les lesbiennes et les autres parents qui ne correspondent pas à votre définition étroite", dénoncent les militantes. "Nous savons que ce n’est qu’une étape d’une spirale sans fin contre les droits des lesbiennes et des femmes en général", poursuivent-elles.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Le réseau EL*C appelle à manifester partout en Europe, ce week-end, pour les droits des lesbiennes. Un appel relayé en France par SOS homophobie . "On a constaté, ces derniers temps que les attaques contre les familles homoparentales se multipliaient en Italie", explique Julia Torlet, responsable au sein de l'association. Un rassemblement est organisé, vendredi à 18h, à Paris devant l'ambassade d'Italie, mais aussi à Marseille devant le consulat d'Italie. "C'est important pour manifester notre soutien à nos voisines italiennes, mais aussi parce qu'on a bien conscience que l'Italie est à la frontière avec la France et est membre de l'Union européenne", détaille Julia Torlet.

Ce mouvement conservateur peut-il atteindre la France ?

Les militants français craignent la propagation de ces idées LGBTphobes au reste de l'Europe, notamment en France. "Si des pays voisins commencent à faire passer des mesures comme celle-ci, on a bien conscience qu'en France on n'est pas du tout à l'abri", souligne Julia Torlet de SOS homophobie. "Au moindre basculement politique, ça peut être désastreux, preuve en est le remaniement il y a quelques jours", dénonce-t-elle. La militante cite l'exemple de la nomination d'Aurore Bergé au ministère des Solidarités et des Familles . L'ancienne députée des Yvelines avait reçu, en 2022, Dora Moutot et Marguerite Stern, deux militantes accusées par les associations LGBT+ de transphobie.