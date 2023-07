Italie, Maroc, États-Unis : la canicule continue de gagner du terrain à travers le monde

Nouvelle illustration - s'il en fallait - du réchauffement climatique : la canicule a continué de s'étendre, ce samedi, à travers le monde, touchant aussi bien l'Europe, l'Afrique du Nord, l'Est de l'Asie que le continent américain et alimentant le risque d'incendies destructeurs.

En Italie, des records de température attendus dans les jours à venir

Du Nord au Sud, la péninsule italienne est actuellement en pleine fournaise. Les températures devraient atteindre des niveaux record dans les prochains jours. Seize villes seront ce dimanche en alerte rouge : on attend 36/37°C de Rome à Bologne, avant un pic redouté en début de semaine prochaine. Selon le quotidien Il Messaggero, deux footballeurs amateurs de 48 et 51 ans sont morts vendredi soir, après des malaises probablement dus à la chaleur, au cours de matchs dans la région de Naples. Le Centre météo italien dit craindre "la vague de chaleur la plus intense de l'été, mais aussi une des plus intenses de tous les temps".

En Grèce, l'Acropole reste fermée

Également en raison de la canicule, et malgré l'afflux de touristes, les autorités ont dû se résoudre à fermer, pour la deuxième journée d'affilée, l'Acropole d'Athènes aux heures les plus chaudes, entre 11h30 et 17h30. Si des températures de 40°C à 41°C sont attendues à Athènes, "la véritable température ressentie (...) par le corps est considérablement plus élevée" au sommet de l'Acropole, a justifié vendredi la ministre grecque de la Culture, Lina Mendoni. Depuis jeudi, la Croix-Rouge, déployée au pied de l'Acropole pour venir en aide aux touristes qui pourraient être victimes d'insolation ou d'évanouissement, a distribué plus de 50.000 bouteilles d'eau.

Au Maroc, nouvelle vague de chaleur

L'Afrique du Nord est également touchée. Au Maroc, une nouvelle vague de chaleur est annoncée jusqu'à mardi, avec des températures variant entre 37 et 47°C dans plusieurs provinces, selon la Direction générale de la météorologie (DGM). Les épisodes caniculaires se succèdent depuis le début de l'été et des températures "plus élevées que la moyenne" sont annoncées jusqu'au mois d'août, a précisé la DGM.

Aux États-Unis, dôme de chaleur, orages et incendies

L'Ouest américain et une grande partie du sud des États-Unis se retrouvent écrasés ce week-end par une vague de chaleur "extrêmement dangereuse", selon les services météo, le mercure atteignant jusqu'à 47°C dans certaines villes. Et pas de répit en vue avant un moment : le dôme de chaleur devrait persister pour les prochains jours, d'après le NWS. Une partie de l'Arizona se retrouve ainsi en alerte "magenta", soit un niveau de chaleur extrême rare / et de longue durée.

Dans le sud de la Californie, les pompiers luttent depuis vendredi contre plusieurs incendies très violents qui ont ravagé plus de 1.214 hectares et entraîné l'évacuation de la population.

Moreno Valley, dans le comté de Riverside, en Californie © AFP - DAVID SWANSON

Pour le climatologue Daniel Swain, de l'université de Californie à Los Angeles, le mercure dans la Vallée de la Mort pourrait égaler voire dépasser la température de l'air la plus haute jamais mesurée de façon fiable sur Terre, soit 54,4°C enregistrés au même endroit en 2020 et 2021, selon plusieurs experts.

Au Canada, plus de 10 millions d'hectares détruits par les flammes

Au Canada, le nombre d'incendies ne cesse d'augmenter notamment dans l'ouest du pays, où en quelques jours plusieurs centaines de départs de feux ont été recensés, déclenchés majoritairement par des orages*. "On se retrouve cette année avec des chiffres qui sont pires que nos scénarios les plus pessimistes"*, explique à l'AFP Yan Boulanger, chercheur pour le ministère canadien des Ressources naturelles. "Ce qui est complètement fou, c'est qu'il n'y a eu aucun répit depuis le début du mois de mai."

Plus de 10 millions d'hectares sont déjà partis en fumée sur l'ensemble du pays - soit plus de 11 fois la moyenne sur un an de la dernière décennie.

En Chine, plus de 40°C dans certaines villes

En Asie, plusieurs provinces du sud et sud-est de la Chine vont connaître des températures élevées au cours du week-end, atteignant 35 à 40°C, selon l'Observatoire météorologique central. Dans certaines parties du nord-ouest, certaines villes pourraient même dépasser les 40°C, le thermomètre se rapprochant même des 50°C dans la région du Xinjiang.