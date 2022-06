IVG : droite ou gauche, qui avait voté la loi Veil en 1974 ?

Trois jours après la décision de la Cour suprême américaine de déconstitutionnaliser le droit à l'avortement , la député LREM Aurore Bergé a déposé une proposition de loi visant à inscrire le respect de l'IVG dans la Constitution française. Invité ce lundi 27 juin sur France Inter, Jean-François Copé, maire LR de Meaux, estime qu' "il n'y a pas besoin" de le faire. Il note par ailleurs que " c'est la droite qui a introduit le droit à l'avortement en France ".

Or, si le projet de loi visant à dépénaliser l'IVG a en effet été porté par Simone Veil, ministre de la Santé sous Valérie Giscard d'Estaing, la majorité présidentielle de l'époque n'a pas soutenu le texte à l'Assemblée nationale, qui a été finalement adopté grâce aux voix des bancs de la gauche. Zoom sur ce vote historique des députés.

Un texte adopté grâce aux voix de la gauche et du centre

Le 29 novembre 1974, à l'issue de 25 heures de débat historique, l'Assemblée nationale adopte en première lecture le projet de loi Veil, qui dépénalise l'avortement avant la dixième semaine de grossesse. Le texte, adopté pour une durée provisoire de cinq ans, l'est avec 284 voix 'pour' et 189 voix 'contre'. Si l'ensemble de la gauche vote 'pour', "un tiers seulement des élus de la majorité présidentielle" (un peu plus de 90 députés) se joignent à cette adoption, selon la revue d'histoire politique Parlement(s) . Alors que "Giscard", selon les propres mots de Simone Veil, a "prié les ministres de faire voter le texte par [les] suppléants" des ministres, qui les remplacent à l'Assemblée, tous ne respectent pas cette consigne.

Par ailleurs, la majorité des critiques concernant ce projet de loi, parfois très virulentes lors des débats, provient de la droite. Le député UDR Jean Foyer monte notamment à la tribune et déclare que "le temps n'est pas loin où nous connaîtrons en France ces 'avortoirs', ces abattoirs où s'entassent des cadavres de petits hommes et que certains de mes collègues ont eu l'occasion de visiter à l'étranger", rapporte les archives de l'Assemblée nationale . Un autre député de la droite, Alexandre Bolo, fait ensuite référence à l'instauration d'un "nouveau droit", celui de "l'euthanasie légale", rapporte Libération , avant d'être repris par un autre député.

Adoption définitive de nouveau grâce à la gauche

Le texte rejoint ensuite le Sénat où il est adopté par 185 voix contre 88. Après un passage en commission mixte paritaire, il est définitivement adopté en deuxième lecture à l'Assemblée, avec 277 voix 'pour' et 192 voix 'contre'. Là encore, l'ensemble des groupes d'opposition communiste et socialiste votent pour (177 voix), mais la droite et, dans une moindre mesure, le centre, votent majoritairement contre.

L'Union des Démocrates pour la République (UDR), Les Républicains indépendants (RI), et l'Union centriste (UC) votent majoritairement contre. Les réformateurs démocrates sociaux (RDS) sont partagés : 17 députés votent 'pour' et 17 'contre'. Dans notre décompte, la 'droite' regroupe l'UDR et les Républicains indépendants, tandis que le centre regroupe l'Union Centriste, deux députés centristes et les réformateurs (RDS).

En 1973, un premier projet de loi porté par la droite n'était pas passé

Dès décembre 1973, le ministre de la Santé du gouvernement Messmer Michel Poniatowski avait porté un premier projet de loi autorisant l'IVG en cas de "risque pour la santé physique, mentale ou psychique de la femme, d'un risque élevé de malformation congénitale ou d'une grossesse consécutive à un acte de violence". Toutefois, le texte avait été rejeté à l'Assemblée nationale, à 13 voix près, selon Libération .