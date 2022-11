IVG : le RN cherche la parade et propose de constitutionnaliser la loi Veil appliquée actuellement

19 octobre. Le Sénat rejette la proposition de loi constitutionnelle émanant de l'écologiste Mélanie Vogel visant à protéger et à garantir le droit à l'IVG. Dans les rangs du Rassemblement national, c'est le soulagement. Car depuis juin, et la révocation aux États-Unis de l'arrêt "Roe vs. Wade", le débat agite la France et embarrasse les bancs lepénistes, où siègent notamment quelques députés ayant tenu dans le passé des propos anti-IVG.

À la recherche de la martingale

"Avec le rejet du Sénat, on s'est dit que c'était terminé", soupire un député. Las, ce sont deux propositions de loi sur le sujet qui arrivent ces jours-ci en séance à l'Assemblée. Jeudi 24 novembre d'abord, dans le cadre de la niche parlementaire de la France Insoumise. Puis le 28 novembre, portée par Renaissance. Pour le RN, il s'agissait donc de trouver la martingale.

Dans le JDD mi-novembre , à la question "allez-vous voter la constitutionnalisation de l'IVG ?" Marine Le Pen esquive. "Nous ne sommes pas les États-Unis. Aucune formation politique en France ne réclame la suppression de ce droit. Je ne comprends pas bien du coup à quel danger doit répondre cette demande de constitutionnalisation." En coulisses, consigne est passée aux députés de rester discrets. Trois amendements déposés sont retirés dans la précipitation. En commission, la députée Pascale Bordes est chargée de passer la bonne parole : non, le RN ne remet pas en cause le droit à l'IVG, mais s'inquiète notamment de la remise en cause des délais actuels.

Mentionner les 14 semaines de délai

Mais Marine Le Pen se laisse finalement convaincre d'aller plus loin. En déposant ce lundi un amendement pour inscrire dans le préambule de la Constitution les articles actuels du code de la santé publique sur l'IVG. En mentionnant donc, notamment, les 14 semaines de délai. "Ainsi, plus personne ne pourra dire qu'on remet en cause la loi Veil", se réjouit un élu. "Et ça évitera, qu'à 8 mois de grossesse, une femme pose une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), demandant à avorter".

Une solution juridiquement viable mais qui "pourrait enfermer l'application de ce droit", décrypte l'avocate Karen Noblinski, signataire d'une tribune pour constitutionnaliser l'avortement. Pour les membres du Rassemblement national, l'essentiel est ailleurs : tenter de déjouer le piège politique tendu selon eux par la majorité et la gauche. Reste à savoir ce que voteront les députés RN une fois que cet amendement sera très probablement rejeté. Publiquement, Marine Le Pen ne l'a jamais indiqué.