Izïa : "Instagram est le pire endroit du monde, mais c'est une nouvelle facette de notre métier d'artiste"

Dans "L'Embellie", Izïa déclare en riant qu'elle voudrait interdire Instagram, et poursuit en expliquant tout le dégoût et l'horreur que suscite en elle le réseau social : "C'est un cauchemar, c'est l'horreur. C'est atroce. C'est vraiment le pire endroit du monde. C'est hyper toxique."

Malgré cette aversion profonde, Izïa est présente sur le réseau, mais pour elle ce n'est pas vraiment un choix. Cela fait désormais partie du travail imposé aux artistes. Elle explique à Eva Bester :

Publicité

"Je n'ai même pas assez de mots pour dire à quel point je n'aime pas Instagram et pourtant j'y suis parce que c'est obligatoire. C'est ça le pire, c'est qu'en fait Instagram, c'est obligatoire. Et moi, je n'aime pas trop qu'on m'oblige à faire des trucs déjà, de base. C'est une nouvelle facette de notre métier d'artiste. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas Instagram et c'était super. Maintenant, il n'y a plus qu'Instagram en fait. C'est chiant parce que ça montre une fausse réalité, avec toute l'hypocrisie absolument démente qui y règne."

Instagram, de plus en plus important depuis la pandémie

Selon Izïa, ce côté incontournable d'Instagram a été accentué par la pandémie et les divers confinements :

"Avec ces deux années de pandémie, les réseaux ont pris encore plus d'ampleur parce qu'à un moment, il n'y avait plus que ça comme média, c'était le seul endroit où l'on pouvait faire des choses. Et du coup, maintenant, on ne met plus en valeur les gens parce qu'ils font des live, parce qu'ils ramènent les gens aux spectacles. Tu vas mettre en valeur des gens qui ont des milliers, des centaines de milliers de followers et qui prennent une place incroyable, et qui prennent la place de plein d'autres personnes. C'est chiant parce que s'il y avait de la place pour tout le monde, pourquoi pas. Mais là, il y a plus qu'une seule vision unique."

Par ailleurs, certaines études pointent les réseaux sociaux, en les accusant d'être dangereux pour la santé mentale des jeunes. C'est en tout cas ce que pense Izïa, qui affirme qu'ils rendent malheureux :

"Mais même moi, enfin tout le monde, c'est humain. On ne peut pas être insensible en ouvrant Instagram. Tout le monde dit que c'est horrible. Tout le monde dit que c'est l'horreur et tout le monde dit que ça rend malheureux. Et tout le monde prend de l'héroïne tous les matins au petit-déjeuner, c'est quand même un délire. On fait un acte d'autodestruction. C'est fou. Donc je ne sais pas trop comment on va sortir de ça, mais vraiment, parfois j'imagine qu'on se réveille et qu'Instagram est interdit ou n'existera plus jamais, ce serait le rêve."

Quand Eva Bester demande à Izïa si elle se sent libre, elle répond sans hésiter que oui, "à part Instagram", dit-elle en riant, mais en ajoutant : "Et encore, j'essaie de détourner le truc au maximum".

Xavier de La Porte s'interroge également dans son podcast "Le code a changé" , qui passera à l'antenne sur France Inter cet été :

"Je déteste Instagram. Alors dit comme ça, c'est un peu expéditif, mais le fait est que ce que provoque Instagram chez moi va au-delà du désintérêt. Quelque chose m'énerve, mais alors profondément. Je crois que ça a à voir avec ce qu'Instagram suppose, une mise en scène de soi. Toujours. Même les comptes où les gens photographient d'autres gens, parlent d'autre chose que d'eux. Ou alors jouent à se montrer tels qu'ils sont. Même là, je ne peux pas m'empêcher de voir des stratégies de mise en valeur de soi."

Instagram a donc des fans et de sérieux détracteurs, qui pointent les dangers, dont font partie Izïa et Xavier de La Porte. En décembre 2021, Instagram atteignait 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, et ce chiffre ne cesse d'augmenter.