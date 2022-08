"J'ai décidé d'arrêter les relations sexuelles" : le choix de l'abstinence face à la variole du singe

Ils s'abstiennent jusqu'au vaccin. Certains hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, les plus exposés à la variole du singe, décident de s'abstenir par peur d'être infectés, avant d'obtenir leur vaccin. Un choix qu'ont fait Mehdi* et Olivier. Les deux hommes ont décidé de s'abstenir, l'un par peur de la période d'isolement, l'autre après que la maladie se soit invitée dans son entourage. Ils racontent à France Inter.

"Il y a un peu plus d'un mois, j'ai appris qu'un de mes partenaires sexuels avait attrapé la variole du singe. Il a pas mal souffert de la maladie" , explique Medhi, 22 ans, rencontré à Paris. Le jeune homme a donc décidé "d'arrêter les relations sexuelles", autant avec ses partenaires réguliers qu'avec ses partenaires rencontrés sur des applications "pour des plans d'un soir". C'est l'isolement de 21 jours en cas d'infection qui l'inquiète. "J'ai vraiment peur de subir les conséquences, auprès de ma famille, assez conservatrice, d'avoir cette maladie qui est associée à une sexualité vraiment débridée, ce qui n'est pas mon cas - et encore ce ne serait pas très grave - mais je n'ai pas envie qu'on ait cette image de moi", raconte le jeune homme.

L'étudiant a pu obtenir un rendez-vous pour une première dose de vaccin dans les prochains jours, mais il ne sortira de son abstinence qu'une fois sa deuxième dose reçue. "J'accepte de subir cela", explique-t-il, résigné. Sans savoir combien de temps : le délai entre la première et la deuxième dose, de 28 jours, a été allongé par le ministère de la Santé, officiellement "afin de garantir au plus grand nombre de personnes à risque l'accès à la vaccination."

Cette abstinence n'est pas recommandée par les autorités sanitaires. Seule l'Organisation mondiale de la santé avait conseillé de "réduire le nombre de [ses] partenaires sexuels". Ce que fait à contrecœur OIivier, 42 ans, en région parisienne. "On fait attention, on va peut-être pas rencontrer un partenaire d'un soir... mais bon, on est en été, et là on est un petit peu bloqués !"

Une abstinence qui ressemble aux confinements

Là encore, la maladie s'est invitée dans son entourage. "Je devais rejoindre un ami au Portugal, et on a dû annuler car il m'a annoncé avoir la monkeypox. C'est rageant, et ses symptômes sont très violents", explique le quadragénaire, qui n'a toujours pas trouvé de rendez-vous pour sa première dose de vaccin.

Cette abstinence subie ressemble aux confinements avant que les vaccins soient disponibles, estime Benjamin Davido, infectiologue et responsable des vaccinations à l'Hôpital Raymond Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine). "Cela ne peut pas marcher. Je crois que ça peut être assez mal vécu, et peut amener à une défiance envers la science. On a des vaccins, on a des solutions pour éteindre l'incendie, et aujourd'hui j'observe qu'on ne va pas assez vite. [...] On ne peut pas se contenter d'une vision franco-française de cette maladie, il faut une riposte européenne."

À ce stade, 18 500 premières doses ont été injectées. L'objectif des autorités est fixé à 300 000 personnes vaccinées. Le ministre de la santé François Braun a annoncé ce lundi soir une expérimentation pendant quinze jours de la vaccination dans les pharmacies dans quatre officines situées en Ile-de-France, en région Paca et dans les Hauts-de-France. à la fin de l'expérimentation, il sera décidé ou non d'étendre ce dispositif à une plus grande échelle sur le territoire.

*Le prénom a été changé en accord avec le témoin