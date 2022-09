"J’ai décidé de partir, je ne voulais pas être mobilisé " : ces hommes russes qui fuient le pays

Si le déclenchement de la guerre en Ukraine avait plongé une partie de la société russe dans la sidération - y compris chez les partisans du pouvoir - l’annonce, mercredi, par Vladimir Poutine du recours à la mobilisation a suscité une vague d’inquiétude qui traverse tout le pays. Sur les boucles de la messagerie Telegram, très populaires, on échange sur les moyens d’échapper à un enrôlement qui semble pouvoir toucher une très large partie de la population masculine, bien au-delà des critères énoncés par le ministre de la Défense. "Je ne leur fais pas confiance, ils enverront n’importe qui", écrivait l’un d’eux jeudi, en référence aux propos de Sergueï Choigou qui affirmait que seuls partiraient en Ukraine "ceux qui ont servi dans les forces armées et qui ont des spécialités militaires et une expérience correspondante".

"J’ai fait mes bagages et j’ai acheté un billet pour une somme folle"

Nikolaï* n’entre pas dans cette catégorie. Il n’a pas fait son service militaire. Mais il a été déclaré "apte à servir, avec réserves" en raison d’un handicap. "Je me suis renseigné auprès d’avocats spécialisés. Je fais partie de la deuxième catégorie des personnes mobilisables", explique ce trentenaire moscovite qui travaille dans la communication. Depuis quelques mois, avec sa compagne, ils réfléchissent à quitter le pays. L’ambiance devient étouffante. "J’ai participé à toutes les manifestations depuis 2000, mais rien n’a changé", raconte-t-il.

Mercredi matin, après avoir regardé le discours de Vladimir Poutine , il a immédiatement pris sa décision. "J'ai décidé que je devais partir, je ne voulais pas être mobilisé. Je n'ai absolument aucune envie de prendre part à cette guerre. J'ai donc précipité mon départ. J’ai fait mes bagages et j'ai acheté un billet pour une somme folle. Mais je ne le regrette pas du tout. Je me sens en sécurité maintenant" raconte-t-il depuis le pays où il a trouvé refuge, et qu’il préfère ne pas nommer pour des raisons de sécurité.

"Un temps, j’ai pensé que cette guerre ne pouvait pas durer longtemps, mais dans les faits, toutes les pires prédictions se réalisent", explique-t-il pour justifier sa décision. "Au début nous pensions que nous ne reconnaitrions pas les républiques séparatistes, puis nous pensions qu’il n’y aurait pas de guerre, ensuite nous pensions qu’il n’y aurait pas de mobilisation. Maintenant nous en sommes au point où nous croyons qu’il n’y aura pas de guerre nucléaire avec l’Occident. Mais que va-t-il se passer ?"

Un contrôle serré et angoissant à l’aéroport

Nikolaï est donc parti pour un des aéroports moscovites mercredi soir. Dans la queue au contrôle des passeports, il y avait beaucoup d’hommes seuls, et des policiers qui passaient dans les rangs pour les emmener à l’écart. "J’ai essayé de me décaler vers le fond, raconte le jeune homme, mais une policière m’a vu. Elle m’a demandé quand j’avais acheté mon billet. Je lui ai dit que c’était le matin même, alors elle m’a dit que j’allais devoir passer un contrôle supplémentaire."

De nombreux témoignages convergent depuis jeudi qui racontent que les contrôles se sont durcis aux aéroports. "Un policier appelait les hommes un par un, poursuit Nikolaï. Il nous demandait : avez-vous servi dans l’armée ? Etes-vous apte ? Etes-vous prêt à être mobilisé ? J’avais peur. J’avais préparé des papiers pour justifier que mon déplacement était professionnel." Finalement après de longues minutes d’attente, il a été autorisé à monter dans l’avion. Mais d’après lui, au moins un des hommes contrôlés a été retenu.

"Je ne vois pas comment je pourrais retourner au pays"

Aux frontières terrestres du pays encore ouvertes aux Russes (les Etats baltes et la Pologne les ont fermées), on signalait jeudi un afflux inhabituel de voitures en direction de la Géorgie et de la Finlande notamment. "Beaucoup de mes amis essaient de partir en ce moment et essaient d’acheter des billets pour n’importe où", poursuit Nikolaï. "Ils veulent aller n'importe où, pourvu que ce soit hors de la Russie. J’ai beaucoup d’amis qui ont fait leur service, sont officiers de réserve… Je les réconforte, j'essaie de les aider. J'espère qu'ils réussiront à s'en sortir, sinon ils devront se cacher quelque part en Russie."

Nikolaï quant à lui essaie de se projeter dans sa nouvelle vie. Avec sa compagne, ils pourront travailler à distance et conserver leur activité. En attendant, elle reste à Moscou pour vendre leurs meubles, les vélos… Le couple liquide tous ses biens en Russie. "Je ne vois pas comment je pourrais retourner au pays pour l'instant", raconte Nikolaï. "Je ne sais pas comment on peut élever des enfants dans un pays où, il y a un cours obligatoire, où l'on explique comment le nazisme prospère en Ukraine. C'est n'importe quoi. Ça me désole, je me sens mal, j’ai mal. La Russie est magnifique, j’y connais beaucoup de belles personnes, mais je ne vois pas d'autres options pour moi en ce moment."

*Le prénom a été modifié