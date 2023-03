“J’ai décidé de vous pardonner”, le message puissant d’un basketteur blessé dans les attentats de Bruxelles

Les victimes se succèdent à la barre de la cour d’assises de Bruxelles. Depuis lundi, la cour et les jurés, citoyens tirés au sort pour ce procès, découvrent les témoignages des victimes de l’attentat de l’aéroport de Zaventem. Là où, peu avant 8 heures du matin, ce 22 mars 2016, deux bombes ont explosé au milieu du hall des départs. Familles des personnes décédées, survivants blessés, traumatisés racontent la plongée dans l’horreur.

"J'ai couru vers la deuxième bombe"

Sébastien Bellin, 44 ans, silhouette longiligne, cheveux grisonnant, ne fait pas exception. Lui aussi relate la première bombe qui explose. “J’étais au comptoir, je venais de recevoir mon ticket d’embarquement, j’entends une explosion énorme”. Le basketteur, alors en partance pour New York, en réchappe de peu et court vers les policiers d’un poste de contrôle…“En fait, j’ai couru vers la deuxième bombe”. Celle-ci, à 5 mètres de lui, lui déchiquette les jambes. “Je ne sentais plus rien, je ne savais plus bouger, j’ai reçu un éclat dans la hanche, j’ai perdu 50% de mon sang”, raconte Sébastien Bellin à la barre.

“À deux doigts de la mort”, il est d’abord aidé par un homme, puis emmené par les secours. Lorsqu’il se réveille à l’hôpital deux jours plus tard, “j’ai immédiatement soulevé la couverture. Mes jambes étaient complètement endommagées. Mais elles étaient encore là”.

La suite est un long et douloureux chemin de rééducation - “j’ai subi 13 opérations sous anesthésie, je ne compte pas les petites” - mais aussi d’acceptation “de passer d’athlète de haut niveau à handicapé”. Un handicap qu’il a aujourd’hui accepté, assure-t-il. Et qui ne l’a pas empêché de réussir il y a quelques mois un Ironman - 4 kilomètres de natation en mer, 180 kilomètres en vélo et un marathon - en moins de 15 heures.

"J’aimerais adresser un message aux accusés"

La présidente ne cache pas son admiration. “Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter ? ” lui demande-t-elle d’une voix douce. "J’aimerais adresser un message aux accusés, j’aimerais leur parler, si vous me le permettez". La présidente acquiesce.

"Messieurs", déclare alors Sébastien Bellin d’une voix puissante, "aujourd’hui, j’ai décidé de vous pardonner". La phrase résonne dans la salle d’audience. Le temps est un peu comme suspendu. “En vous pardonnant, je me détache de ces atrocités dont vous êtes accusés, je me détache de la haine. En cela, votre mission a échoué”.

Dans le box, les accusés ne le lâchent pas du regard. Deux d’entre eux, Mohamed Abrini et Osama Krayem, ont renoncé au tout dernier moment à déclencher leur bombe.

“Le pardon", poursuit le survivant de l’attentat de Zaventem, "c’est la dernière étape de la guérison. Et le pardon pour vous, ce sera la différence entre pourir en prison ou guérir”. Sébastien Bellin soupire, ses épaules se relâchent. “Je vous remercie de m’avoir écouté”.