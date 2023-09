"J'ai fait bondir les gamers" : Emmanuel Macron répond au streamer Kameto qui s'est senti "trahi"

"J'ai fait bondir les gamers" : dans une longue publication sur le réseau social X, Emmanuel Macron a réagi ce samedi aux propos du streamer Kameto, qui était invité jeudi de France Inter. Alors que ce week-end, la Karmine Corp, l'équipe de e-sport fondée par Kameto et Prime, organise un rendez-vous géant avec ses fans à l’Accor Arena de Paris, le président de la République est revenu sur ses propos sur le jeu vidéo, dans une tentative de se réconcilier avec ce milieu.

Jeudi sur France Inter, Kameto avait affirmé regretter d'être allé à l'Élysée rencontrer Emmanuel Macron, après les propos du Président en juin dernier au début des émeutes urbaines. "On a le sentiment que certains jeunes vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqué", avait-il déclaré, suscitant un tollé dans le monde du jeu vidéo notamment.

Publicité

"C'est la violence que je condamne, pas les jeux vidéo"

"C'est n'importe quoi, c'est juste une carte de sortie facile. Je me suis senti trahi, dans le sens où tout le monde était parti pour la reconnaissance de l'e-sport à l'Élysée. Et dès qu'il y a une carte à jouer, il la joue." a déclaré Kameto. "Dire que c'est à cause des jeux vidéo qu'il y a eu ces éclats de violence pendant les émeutes, ça n'a aucun sens, ça ne colle pas", a-t-il ajouté.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Dans la publication postée sur X, Emmanuel Macron dit vouloir "être (plus) clair" : "J’ai exprimé mes préoccupations fin juin car les codes du jeu vidéo avaient été utilisés par des délinquants pour banaliser la violence sur les réseaux sociaux. C’est cette violence que je condamne, pas les jeux vidéo", affirme-t-il, avant de déclarer que "les jeux vidéo sont une culture, un divertissement, un spectacle", et d'énumérer les aspects artistiques, sportifs, sociaux et économiques du jeu vidéo.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"En juin 2022, j’ai réuni de nombreux acteurs de l’esport français et du secteur au Palais de l’Élysée. Si je n’ai pas brillé à Trackmania (un jeu vidéo qu'il a testé, ndlr), mes mots étaient sincères. J’ai promis une nouvelle ère : elle s’ouvre", assure le Président.