"J’ai une vie d’artisan" : Pierre Lemaitre donne des conseils pour écrire des romans

Dans "Le grand atelier", l'invité était le musicien – et accessoirement chroniqueur de France Inter – André Manoukian, mais il avait également convié son ami Pierre Lemaitre pour qui il éprouve beaucoup d'admiration. De réflexions sur la musique en anecdotes personnelles, l'émission a aussi fait la part belle à la littérature et Pierre Lemaître a livré quelques-uns de ses secrets.

Pierre Lemaitre, écrivain et scénariste, s'est fait connaître auprès du grand public, après l'obtention du Prix Goncourt, en 2013, pour son livre Au Revoir là-haut. Celui qui est psychologue de formation vit de sa plume depuis 2006, mais il a passé une partie de sa vie à transmettre ses connaissances, par le biais notamment de formations professionnelles qu'il a données. Il partage avec générosité ses secrets d'écriture, qui finalement tiennent beaucoup au travail, notamment à celui de la réécriture. Pour lui, le travail d'écrivain s'assimile à celui de l'artisan, qui façonne et peaufine.

Une vie d'artisan, avec une routine

Pierre Lemaitre construit des récits comme s'il fabriquait des horloges, avec la précision et la minutie que cela requiert. Il explique dans "Le grand atelier" de quoi est faite une journée classique de travail :

"J'ai une vie d'artisan. Je me mets au boulot le matin à mon atelier. Je m'arrête à midi pour déjeuner. Je recommence l'après-midi, puis à 17 heures, je vais chercher ma fille à l'école. En fait, mon boulot ressemble plus au travail d'un horloger. Je mets des rouages de fiction ensemble. J'écoute pour voir si ça marche bien, si ça fait un tic-tac régulier. Je rajoute un petit ressort ici, je recommence, je bricole. Voilà, je suis un bricoleur."

Il fait une distinction intéressante entre l'écrivain et le romancier. Les récits qu'il construit, avec force détails, s'appuient sur des recherches et des éléments concrets, comme il le dit :

"Je ne suis pas un écrivain, je suis un romancier. Moi, mon boulot, c'est ce que j'ai choisi de faire, c'est de raconter des histoires. [...] J'ai besoin, moi, de me faire une idée de mes personnages sur le plan physique. Donc, quand je décide d'un personnage, je vais sur Internet. Je cherche une figure, un visage. C'est pour ça que sur mon mur, j'ai aussi bien un Premier ministre hongrois du début du siècle qu'un tennisman argentin. C'est simplement que j'ai besoin de m'accrocher à un visage pour pouvoir le faire parler. Il faut que je m'accroche à une réalité quelconque. Donc j'ai besoin de voir ces visages."

Il construit donc des personnages cohérents à l'aide d'une petite mosaïque de traits physiques, de traits de caractère de personnes, pour la plupart, existantes.

De la technique... mais pas trop

Durant l'émission, André Manoukian parle de Pierre Lemaitre, dont il prend plaisir à lire les livres et admire beaucoup le travail. Pierre Lemaitre vient du polar et c'est un domaine littéraire qui a des règles.

Selon le musicien : "Un personnage à un moment donné doit être mis en danger. C'est peut-être l'art le plus difficile qui soit puisque, stylistiquement parlant, c'est l'art du suspense. Voilà, n'est pas Hitchcock qui veut ! […] Il faut une technique imparable pour faire du polar. Cette technique, quand il la met au service d'une histoire, tout d'un coup, ça donne du suspense."

Pierre Lemaitre abonde en son sens tout en nuançant quelque peu. Il faut aussi garder un peu de liberté par rapport à cet ensemble de règles, comme il l'explique : "Malgré tout, il faut faire attention. Par exemple, le roman policier est un roman extrêmement réglé et au bout d'un moment, ça fatigue, c'est-à-dire que la somme des contraintes est parfois telle qu'elle finit même par tuer un tout petit peu, à annihiler les marges de manœuvre. Tout se réduit un peu, la liberté se réduit. Les règles, c'est tout de même vraiment bien. Moi, je pense qu'il les faut. C'est ce qui permet de structurer un travail de liberté."

Ne pas vouloir tout mettre dans son roman

Les jeunes auteurs – et les moins jeunes – tombent souvent dans des écueils classiques, qui sont de faire trop de digressions et de vouloir mettre trop de choses dans leur récit. Parfois, un peu d'épure est nécessaire.

Pierre Lemaître nous explique : "Il ne faut jamais se laisser aller à écrire quelque chose qui ne soit pas dans le droit-fil de votre intrigue. On est très, très tenté parce qu'on est très libre quand on écrit de faire une petite incise. Alors pendant une page ou deux, on parle d'autre chose... Victor Hugo faisait ça admirablement, mais c'est Victor Hugo."

Ce risque est particulièrement important lorsque l'on écrit du roman historique et Pierre Lemaitre sait de quoi il parle. Il ne faut pas hésiter à n'utiliser que très partiellement les recherches que l'on a faites au préalable :

"Le problème du roman historique, c'est qu'on se documente énormément et qu'on est un petit peu tenté de vouloir faire rentrer au chausse-pied tout ce qu'on sait. Et c'est pour ça que les romans historiques sont parfois un peu chiants. On a fait des recherches et on a envie que tout ce qu'on sait passe dans le roman. Or, on ne doit conserver dans le roman que ce qui sert à votre intrigue. 98 % de ce que j'apprends sur une période passe à la poubelle, mais c'est ce qui me permet d'écrire une histoire qui se passe en 1920, en 1930 ou en 1948, comme le dernier."

Après ces conseils avisés d'un grand écrivain, à vos plumes ou à vos claviers !