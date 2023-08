"J'ai vu que j'avais là une communauté" : avec Drag Race France "les jeunes LGBT ne se cachent plus"

C'est une année "LE-GEN-DAI-RE" pour Drag Race France comme le dirait sa présentatrice star. La saison 2 du programme se termine vendredi soir. Les téléspectateurs sauront qui de Keiona, Sara Forever, Mami Watta ou Punani remportera la couronne de la meilleure drag queen tricolore. Cette année la déclinaison française de la très populaire émission américaine RuPaul's Drag Race enregistre des audiences au plus haut. Un programme applaudi par l'ensemble de la communauté LGBTQIA+. Non seulement parce qu'il met sur le devant de la scène un art : le drag, jusqu'alors très confidentiel en France. Mais aussi parce qu'il donne une visibilité inédite aux personnes queers [NDRL : qui ne correspondent pas au modèle hétérosexuel]. Cette tribune permet à des jeunes Français, parfois isolés, de mieux vivre leur identité et de faire leur coming-out.

"Je n'ai pas envie de vivre dans le placard"

La vie de Paul, 26 ans, a changé depuis l'arrivée de Drag Race en France à l'été 2022. "Cela m'a permis de matérialiser toute la communauté LGBTQIA+", explique-t-il à France Inter. Tout juste arrivé de l'île de La Réunion à Paris l'année dernière, il découvre le programme sur France 2 mais aussi les "viewing parties", comprenez fêtes de visionnage, organisées chaque semaine et lors desquelles les fans de l'émission se retrouvent dans des bars pour suivre l'aventure de leurs drag queens préférées. "J'ai vu que j'avais là une communauté qui pouvait m'accueillir à bras ouverts", se souvient-il.

"Je me suis dit 'je n'ai pas envie de vivre dans le placard vis-à-vis de mes parents pour toujours' et j'ai envie d'être aussi libre avec eux, d'être moi-même", explique Paul. "Le fait que Drag Race arrive en France c'est aussi un signal de la société (...) je me suis dit 'c'est le moment, Drag Race est en France, je ne vais pas me cacher plus longtemps'. Je me disais aussi que si je faisais mon coming-out maintenant et que mes parents ne comprenaient pas, je pourrais aussi partager et qu'on pourrait regarder ensemble même si on est à 10.000 kilomètres." Grand soulagement pour lui, ses parents prennent très bien la nouvelle et le soutiennent.

"Drag Race montre qu'il n'y a absolument rien de mal à être queer"

Dans l'émission, Paul peut voir les participantes parler ouvertement de leur identité LGBTQIA+. "On ne meurt pas de vivre librement", s'est alors dit Paul. "Que mes parents me rejettent ou pas, je savais qu'avec Drag Race et cette communauté, j'avais un filet de sécurité", raconte le jeune homme. Selon lui, Drag Race lui a "ouvert les portes de la communauté LGBTQIA+". Il découvre alors de nombreuses personnes qui lui ressemblent et lui qui était jusqu'alors plutôt "solitaire", s'ouvre aux autres et se fait de nombreux amis. "Drag Race montre qu'il n'y a absolument rien de mal à être queer", selon lui.

Les "viewing parties" autour de l'émission sont aussi l'occasion pour lui et de nombreux jeunes d'exprimer leurs identités, "avoir ce moment, le temps d'un épisode d'être soi-même, d'extérioriser la personne que l'on garde cachée le reste de la semaine. Beaucoup de personnes osent s'habiller en talons par exemple alors qu'ils ne le font pas dans la vie de tous les jours (...) Drag Race France a créé des espaces sécurisés pour toute cette jeunesse queer."

"L'émission génère de la force mais aussi de l'espoir"

Cette influence positive sur beaucoup de jeunes LGBTQIA+, Nicky Doll, iconique drag queen française et présentatrice de Drag Race France l'a bien remarquée. "À la base les gens regardent l'émission comme un divertissement, parce que le drag est un art. Mais au bout d'un moment ils commencent à s'imprégner du vécu des candidates. Donc les personnes queer qui ne sont pas forcément 'out' peuvent s'identifier, peuvent se sentir émues et ça leur donne de la force. Cela leur donne de la force puisqu'elles se disent : 'Si cette personne là a réussi à vivre sa vérité, à respecter ses propres valeurs et à faire des concessions, et bien je peux le faire aussi" , analyse au micro de France Inter celle qui a elle-même participé à l'émission américaine RuPaul's Drag Race. "L'émission génère de la force mais aussi de l'espoir pour les personnes qui regardent" , selon elle.

La drag queen la plus connue de France dit recevoir tous les jours des messages de "mères qui me parlent de leurs enfants qui ont fait leur coming-out, de personnes transgenres qui peuvent enfin s'affirmer après des années de doutes, des grands-mères de 75 ans qui étaient homophobes qui se rendent compte qu'elles n'avaient pas la bonne notion de ce que c'était. Au quotidien je me rends compte de l'impact que ça a sur les Français".

Un message "d'invitation à s'assumer, à s'émanciper et à être qui l'on est"

Des témoignages comme ceux de Paul, l'association SOS Homophobie en reçoit de très nombreux depuis la création de l'émission. "L'émission a un véritable impact sur les personnes LGBTQIA+ et notamment sur les jeunes", assure à France Inter Joël Deumier, co-président de l'association. "Drag Race France va diffuser la culture Queer de manière assez large et va aussi représenter des personnes LGBTQIA+, des drag queens de manière positive, sur le fait de vivre sa vie tel que l'on est, l'importance aussi de s'assumer, d'accepter qui l'on est, et de vivre pleinement et librement son identité de genre et son orientation sexuelles" , analyse-t-il. "Il y a un vrai message d'invitation à s'assumer, à s'émanciper et à être qui l'on est. Les jeunes LGBT ne se cachent plus et ne doivent plus être dans le placard."

Selon Nicky Doll, l'influence de Drag Race France va même au-delà de la communauté LGBTQIA+. "Ils ont enfin un exemple et ça permet d'humaniser les gens qui sont différents de soi", assure-t-elle. "En plus d'être une compétition, Drag Race France est aussi un super outil pour entamer des débats et pour débattre avec d'autres en ayant des bons exemples des identités et des vécus à citer"*, explique-t-elle. "On n'a pas juste touché la communauté queer, on a touché les Français", se réjouit-elle.

Une représentation inédite des LGBTQIA+ à la télévision française

A travers les différents épisodes, entre deux défilés et défis, les candidates parlent aussi de leur coming-out, plus ou moins bien plus reçu, le rejet aussi dont elles ont parfois été victimes, les agressions homophobes, le genre mais aussi le VIH. Mais c'est vraiment l'art du drag qui éblouit à l'écran et l'humour et le talent des drag queens emportent tout sur leur passage. "On a aussi montré que les personnes queer ne sont pas systématiquement des victimes, tristes ou déstabilisées, mais c'est aussi des personnes drôles, talentueuses, passionnées. On a eu des représentations queer à la télé avant, qui n'ont pas toujours été bénéfiques pour la communauté puisqu'on choisissait des personnes uniquement si elles étaient outrancières, si elles étaient divertissantes. Là pour la première fois on a mis en valeur des personnes queer et on les a laissées être authentiques, briller et raconter leur propre histoire", se réjouit Nicky Doll.

Pour Joël Deumier, co-président de l'association SOS Homophobie, Drag Race France est "le premier programme en France qui aborde de manière aussi large les questions LGBT, la culture Queer, de manière non stéréotypée puisque c'est fait par des personnes LGBT. C'est le premier programme en France qui permet de diffuser la culture LGBT, la culture Queer de manière aussi large. Cela a un vrai impact sur la société en général (...) Jusqu'à présent on avait des fictions, des téléfilms, des films, parfois un peu stéréotypés, là on a vraiment un programme qui est produit par des LGBT. C'est emblématique d'une société qui avance."

Une "hausse des agressions homophobes"

Toutefois, Joël Deumier note aussi un impact moins positif de l'émission. Car cette nouvelle visibilité "réveille aussi le mouvement conservateur". On remarque, selon lui, ces dernières semaines, "une hausse des agressions homophobes en France". Et ce dans un contexte d'augmentation générale de ces violences en France, selon le dernier rapport de SOS Homophobie. "Mais quand on compare les bénéfices Drag Race France en terme d'ouverture, d'inclusion et de messages positifs sur les personnes LGBT, aux désavantages liés au réveil des réactionnaires, clairement l'émission fait le job."

Preuve que les fans sont nombreuses et nombreux, la tournée Drag Race Live prévue partout en France dès le mois de septembre va être rallongée pour pouvoir répondre à la demande. "Je pense qu'en novembre j'y serai toujours", ironise Nicky Doll. La drag queen espère continuer Drag Race France pour de très nombreuses autres saisons.

