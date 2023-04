"J'avais l'impression de parler à un mur" : quand une intelligence artificielle mène des entretiens d'embauche

Se servir de l'IA pour sélectionner le meilleur des candidats, beaucoup d'entreprises en rêvent. Mais le rêve est en partie devenu réalité. Car de plus en plus de grands groupes qui reçoivent des montagnes de CV, notamment La Poste ou la compagnie d'assurance Generali, ont recours à des logiciels capables de faire un premier écrémage dans la liste des candidatures.

Certains de ces logiciels intelligents, appelés "chatbots" et capables de dialoguer avec les utilisateurs, sont même utilisés pour faire passer aux candidats des pré-entretiens d'embauche.

En clair, ce n'est pas un être humain qui vous demande si vous êtes motivé ou quels sont vos qualités et vos défauts, c'est une IA. Les recruteurs invoquent un gain de temps et d'argent et une possibilité de se consacrer à des tâches plus stimulantes que le tri de CV, mais il y a parfois des ratés.

"J'avais dix secondes pour réfléchir à ma réponse"

Quand Anna décide de postuler pour devenir conseillère de vente dans une grande chaîne de magasins de produits cosmétiques, elle envoie classiquement son CV et sa lettre de motivation via leur site Internet. La jeune femme de 20 ans, qui a déjà passé plusieurs entretiens en présentiel, reçoit une invitation par mail pour passer un pré-entretien non pas avec un être humain, mais avec un "chatbot".

Il s'agit d'un entretien où le candidat se filme chez lui. Des questions s'affichent par écrit sur l'écran d'ordinateur de la candidate, pendant qu'un chronomètre tourne : "C'était un compte à rebours, j'avais dix secondes pour réfléchir à ma réponse et une fois les dix secondes écoulées, ma caméra se déclenchait et j'avais trente secondes pour répondre."

"On ne peut pas être naturelle !"

En tout, cinq minutes d'entretien pour six questions "basiques et sans surprise" selon Anna, sauf une. La jeune femme s'en amuse presque, en y repensant : "L'une des questions, c'était 'quel est votre produit préféré de la boutique ?', ça m'a marquée !" Celle qui est aujourd'hui hôtesse d'accueil pour une agence ne sait pas si ses réponses ont été visionnées par un recruteur ou analysées par un robot car elle n'a pas eu de retour sur sa prestation.

La jeune femme a simplement reçu un mail lui indiquant que sa candidature n'était pas retenue. Pas vraiment une surprise pour la jeune femme, plutôt joviale et sociable, mais qui s'est sentie déstabilisée par le procédé de recrutement : "C'est perturbant, j'essayais d'avoir l'air normal et naturel, mais on ne peut pas être naturelle, on voit le chrono qui tourne, c'est gênant !" Malgré son sens du relationnel évident, la candidate s'est littéralement liquéfiée.

Les limites des entretiens menés par une IA

"L'idée invoquée par les recruteurs, c'est de procéder à un premier tri pour recevoir en entretien uniquement les candidatures qui correspondent précisément à ce qu'ils recherchent, mais la méthode a ses limites", explique Gilles Gateau, directeur général de l'Association pour l'emploi des Cadres (Apec).

"Si vous ne retenez via votre IA que les candidats dont les CV comportent le nom d'une école X ou une compétence Y", détaille Gilles Gateau, "vous laissez sur le bord ceux qui ne maîtrisent pas parfaitement l'orthographe français mais qui ont un profil ou une expérience exceptionnels ! C'est pour cela qu'il va falloir se montrer vigilant sur ces questions à l'avenir."

Déjà, dans une étude publiée en 2020, l'Apec, chargée de conseiller les petites et moyennes entreprises dans leurs méthodes de recrutement, lançait un avertissement : l'intelligence artificielle doit seulement être un outil complémentaire pour réaliser les tâches les plus fastidieuses mais elle ne peut en aucun cas être considérée comme infaillible.