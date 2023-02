"J'essaie d'avancer" : à son procès, une revenante de Syrie assure que l'EI "fait partie de son passé"

Douha Mounib a le regard dans le vague, à travers la vitre de son box, tandis que le président de la cour d’assises énonce les faits qu’on lui reproche : association de malfaiteurs terroriste criminelle, pour un séjour en Syrie et en Irak, dans les rangs du groupe Etat islamique. La jeune femme de 32 ans a de grands yeux noirs, des traits fins, une longue natte brune. Pour le premier jour de son procès, elle s’est vêtue d’un pantalon bordeaux, d’un pull ajouré et d’un gilet écru. Elle a replié l’un de ses genoux sous son menton. Elle est comme lovée sur elle-même. Le magistrat en robe rouge et col d'hermine lui rappelle qu’elle encourt une peine de trente ans de réclusion criminelle, “vous avez bien compris ?”

Partie en Syrie "pour Allah"

“Oui, oui”, répond-elle avec un léger accent du sud-ouest. Elle est née à Nîmes, elle a habité Montpellier jusqu’à ses vingt-deux ans. L’âge auquel elle s’est soudainement intéressée à l’islam, en faisant des recherches la nuit sur internet. C’est à travers l’écran qu’elle s’est radicalisée, très vite. Elle a brutalement abandonné ses études de sage-femme, trouvant que la blouse devenait incompatible avec sa vision de l’islam rigoriste. Elle a décidé de faire sa hijra, c’est-à-dire d’émigrer dans un pays musulman.

Publicité

Elle s’est d’abord envolée pour le Maroc, où vivaient ses grands-parents paternels. Mais elle a rapidement cherché à se rendre en Syrie. Dès 2012, “pour y faire de l’humanitaire”, selon ses dires. C’est en 2013 qu’elle parvient finalement à franchir pour la première fois la frontière franco-syrienne, avec un professeur de sport turc devenu passeur. Ils se marient et vivent ensemble quelques mois à Raqqa. A cette période, elle écrit à son père qu’elle veut rejoindre un camp d’entraînement pour femmes, qui n’existe pas. Elle dit à son frère qu’elle veut “combattre pour l’islam et pour Allah.”

Elle tombe enceinte. Sa grossesse est compliquée. Elle rentre en France au printemps 2014, accouche en mai d’un petit garçon qui mourra peu après sa naissance. Douha Mounib remet presque aussitôt le cap vers la Syrie. Mais elle échoue plusieurs fois. Une première fois, elle se fait refouler en Turquie. Elle tente une autre destination : la Mauritanie. Elle s’y installe brièvement, approfondit la religion au contact de deux cheikhs. Puis elle tente de repartir en Syrie, en faisant un crochet par le Maroc où elle reste bloquée. A l’automne 2014, elle revient en France.

Accusée d'avoir été une sage-femme de l'État islamique

En janvier 2015, elle prend la route de la Macédoine, où elle tente de rejoindre son époux turc. Ils ne se retrouvent pas. Elle épouse un deuxième mari, un Tunisien avec qui elle avait noué des liens sur internet. Cet homme avait déjà un fils. En février 2015, ils s’installent tous les trois sous le califat de Daech. Pour ce dernier voyage, elle a subtilisé la carte d’identité de sa mère, et volé les bijoux de sa belle-mère. En 2016, elle écrit à son père qu’elle se trouve dans un village tout près de Mossoul, ville irakienne conquise par le groupe Etat islamique. Puis, elle déménage à Raqqa, capitale du califat de Daech. L’accusation assure avoir contre elle une preuve de guerre, sa présence dans une madafa, à l’été 2015.

Le président de la cour rappelle ce que Douha Mounib publiait sur les réseaux sociaux, en juillet 2015 : “C’est l’homme qui combat mais c’est la femme qui éduque les futurs mujahidin et les futures femmes qui éduqueront les futurs mudjahidin.” Ou encore en octobre 2015 : “On hait les kouffars et on ne vit pas avec eux, c’est tellement beau.” En février 2016, elle postait un poème faisant l’éloge de la mort en martyr. En mars 2016, elle affichait la photo d’un fusil mitrailleur sur son compte Facebook. Cet été-là, elle expliquait par WhatsApp à sa mère qu’elle avait aidé une femme à accoucher. La mère déclarait aux enquêteurs que sa fille “avait pour projet d’ouvrir une maison de santé pour aider les futures mamans. Elle avait déjà acheté du matériel pour cela.” Douha Mounib avait dit à sa mère qu’elle avait un fusil chez elle “au cas où elle aurait un problème un jour”.

La mère arrive à la barre devant la cour d’assises spécialement composée. Elle a 55 ans, travaille dans une entreprise de nettoyage. Elle se met à raconter l’enfance de sa fille, sans grands détails. La mère a décidé de quitter le domicile familial quand la petite Douha avait 10 ans, alors qu’une belle-mère était installée à la maison dans un ménage bancal à trois. La fillette a ensuite passé son adolescence avec son père et sa belle-mère. Elle ne s’est jamais vraiment confiée à sa maman. “Je m’entendais bien avec ma fille, mais on n’a jamais eu de grosse conversation”, résume la quinquagénaire. Elle se souvient seulement d’un changement soudain, quand Douha l’étudiante en quatrième année de sage-femme, qui rêvait surtout de faire médecine, rend la blouse pour ne plus avoir à porter de manches courtes. “Elle voulait porter des manches longues”, a cessé de se rendre en boîte de nuit, et “un jour elle m’a parlé du djihad machin”.

Elle se dit repentie

La belle-mère, elle, avait révélé durant l’enquête que la jeune Douha visionnait des vidéos de torture sur internet en 2012. Mais la belle-mère a un certificat médical et ne vient pas face à la cour au premier jour de cette audience. Le père, lui, s’approche des magistrats et expédie : “Tout ce que je sais sur ma fille, elle est comme je lui ai appris à être, elle est franche, elle est honnête.” Douha Mounib n’est rentrée définitivement en France qu’en 2017. Son époux avait été arrêté en Syrie. Elle a cherché à passer discrètement la frontière, se disant “déçue” par Daech. Interpellée par les soldats turcs, elle a été expulsée par la France, avec sa dernière née, une petite fille alors âgée de trois mois.

Dans son box, Douha Mounib écoute attentivement. Quand le président de la cour l’interroge sur ce qu’elle a à déclarer spontanément sur les faits dont elle est accusée, elle répond sans détour : “Mis à part quelques détails, je reconnais la globalité de ce que vous venez de lire.” Elle ajoute aussitôt : “ça fait partie de mon passé, j’essaie d’avancer. Ce que vous avez lu, je le connais par cœur. En cinq ans, j’ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s’est passé, au mécanisme. C’est un long travail que j’ai fait sur moi et que je continue à faire. Je réalise que j’ai fait tout ça, mais ça me paraît énorme pour mes épaules. Je me rends compte que je me suis mise en difficulté et que j’ai mis des personnes en danger”.

Une sincérité se dégage d’elle à cet instant. Mais au premier jour de ce procès, la cour a aussi entendu une commissaire de la DGSI qui affirme qu’il est trop tôt pour conclure que Douha Mounib est une repentie. “Au vu de la dissimulation préconisée par l’Etat islamique, il faut rester prudent pour dire que quelqu’un est repenti”, insiste la policière antiterroriste. Elle note néanmoins qu’on ne peut pas mettre toutes les revenantes sur le même plan, qu’il y a “une différence entre lapider quelqu’un dans la rue (ce dont Douha Mounib n’est pas accusée) et mettre au monde des enfants”.

"Je suis responsable de mes actes"

Derrière la vitre de son box, la jeune accusée croise les bras. Elle est pensive. Sa tentative d’évasion de la prison de Fresnes plane fatalement sur ce procès, et peut faire douter de son repentir affiché. Mais son avocat, Me Joseph Hazan, assure que cette accusée atypique n’est pas dangereuse. Il jure que si elle a descellé la pierre de sa cellule avec du vinaigre et une petite cuillère et scié un barreau avec un couteau de cantine, le 14 novembre 2021, ce n’était pas pour commettre un méfait, mais parce qu’elle n’avait pas supporté le contrôle judiciaire qu’on lui avait refusé en attendant son procès. Cette tentative d’évasion ne sera jugée qu’ultérieurement. La mère de Douha Mounib la résume comme “un coup de colère” de sa fille.

Au premier jour de ce procès, Douha Mounib a été dépeinte par sa mère comme “quelqu’un qui est têtu mais qui a un cœur”. Une accusée qui semble honnête. Son avocat met en exergue son enfance écartelée entre une mère et une belle-mère, l’emprise de la belle-mère jusqu’à la révolte, la radicalisation expresse sur internet. Douha Mounib aurait vécu son départ en Syrie comme une émancipation, et selon un rapport psy, elle se serait sentie “invincible” en terre de djihad. “Mais je ne peux pas rejeter la faute de mes actes sur mes parents, je suis responsable de mes actes”, conclut Douha Mounib debout dans son box. Son procès doit durer jusqu’à mercredi.