"J'y vais la boule au ventre" : à quelques années de la retraite, ils nous racontent leur rapport au travail

Les syndicats appellent de nouveau les Français à se mobiliser samedi 11 février , contre la réforme des retraites . Dans la rue depuis le 19 janvier, des manifestants de tout âge défilent : des étudiants, des travailleurs, des retraités. À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation, nous avons demandé à des salariés proches de la retraite de nous raconter leur rapport au travail. Témoignages.

"Je n'arrive plus à suivre, je vais au travail la boule au ventre"

Valérie, 59 ans, préparatrice de commandes "drive" depuis 11 ans dans un hypermarché - "Je n'en peux plus. Physiquement et moralement, le travail m'est devenu très pénible. Je dois faire autant que mes collègues plus jeunes, le port de charge est énorme. Le rythme est compliqué et je n'arrive pas à suivre. De ce fait, je déprime complètement. Je vais au travail la boule au ventre ", confie-t-elle, désabusée. Un psychologique du travail lui a conseillé de s'arrêter, au vu de son état de santé, mais " financièrement, je ne peux me l'autoriser", explique-t-elle.

Cette réforme des retraites a "accentué [son] mal-être", dit Valérie. "Je me faisais une raison, en me disant qu'il ne me restait que trois ans à faire. Mais là, je me rends bien compte que je ne pourrai pas tenir plus longtemps." Elle a peu d'espoir de pouvoir faire reconnaitre une forme de pénibilité. Elle recherche actuellement une formation : " Malgré mes vingt ans d'ancienneté, je suis prête à tout recommencer. Sinon, je crains pour ma santé ."

"Tous les jours, c'est plus pesant et difficile"

Florence, 52 ans, médecin urgentiste - "Tous les jours, c'est plus pesant et difficile. En raison de la dégradation catastrophique du système de santé, les patients viennent de plus en plus souvent aux urgences, pour des pathologies qui ne le nécessitent pas, au milieu de vraies urgences", raconte-t-elle. Parmi les choses qui l'épuisent : "l'agressivité des patients, l'informatisation à outrance avec des logiciels inadaptés. Nous passons plus de temps sur les ordinateurs qu’avec les patients", ajoute-t-elle. Elle souffre aussi du "management souvent sans humanité", des "milliers de nuits faites depuis le début de carrière, qui ne sont pas comptabilisées dans un compte pénibilité". "Qui fait 24h de travail ?", s'interroge-t-elle.

Elle trouve la réforme des retraites "écœurante", pour sa profession comme pour d'autres. "Imaginez un médecin urgentiste de 67 ans de garde la nuit… Cela devient inhumain à partir d’un certain âge."

"J’ai très vite compris que le marché du travail était bloqué pour une personne de 54 ans"

Patrice, 55 ans, responsable commercial - " Ma situation dans un grand groupe international avec beaucoup de déplacements m’a épuisé. J’ai négocié une rupture conventionnelle ", explique celui qui qui a " frôlé le burn-out ". Il a mis un an à retrouver du travail. " J’ai très vite compris que le marché du travail était bloqué pour une personne de 54 ans ", déclare-t-il. " Mes interlocuteurs, que ce soit à Pôle Emploi ou à l'APEC étaient très alarmistes. Ils disaient que ça allait être très compliqué de retrouver un poste salarié ".

Il a donc "changé sa philosophie " de recherche d'emploi et travaille aujourd'hui en portage salarial : il conserve le statut de salarié mais travaille sur des missions pour différentes sociétés. Il se sent aujourd'hui capable de travailler " plus longtemps, mais de façon plus raisonnable en termes de santé, de déplacements et de pression psychologique ". Selon lui, " la réforme des retraites est en profond décalage avec la situation des seniors, déjà malmenés ." Pour la première fois de sa vie, il va manifester ce samedi.

"J’essaye de rester au niveau, de continuer à renouveler ma façon de travailler"

Cathy, 55 ans, professeure d'EPS - "Je commence à sentir le manque de patience face à des classes de plus en plus chargées. La fatigue physique (les charges, le bruit) et morale (toujours être attentive pour la sécurité des activités) est plus forte", chuchote-t-elle. Au moment ou nous l'appelons, elle souffre d'une extinction de voix. "Je travaille 8h dehors en ce moment, j'ai 30 élèves et je dois me faire entendre à travers un stade. Cela porte sur la voix..."

Elle poursuit : "J'essaie de rester au niveau, de continuer à renouveler ma façon de travailler et d'évaluer... Mais je ne souhaite pas faire d'heures supplémentaires et pas plus de 5h par jour pour tenir." Si deux heures supplémentaires peuvent lui être imposées, elle s'arrange pour l'instant avec ses collègues plus jeunes, qui acceptent de les faire.

Lorsque Cathy est entrée dans l'Éducation nationale, la durée de cotisation était moins longue, et elle pensait pouvoir partir à 57 ans et demi à la retraite. Si la réforme passe, ce sera 64 ans, d'après ses calculs. "Je trouve ça difficile de m'imaginer sur le stade ou au gymnase à cet âge là, en train de gérer mes 30 élèves de 6ème. J'aurai l'âge de leur grands-parents !", lance-t-elle. Elle aimerait que des aménagements de fin de carrière soient mis en place.

"Six mois de plus, c'est énorme à ce stade de la vie professionnelle"

Hélène*, 60 ans, directrice adjointe d'un office de tourisme en montagne - "Ma situation me pèse, car je suis fortement en désaccord avec la politique touristique actuelle et je n'ai plus de possibilité de changer d'emploi", déclare-t-elle. Elle trouve le projet de réforme des retraites "très dur". "Il me rajoute six mois, et six mois, c'est énorme à ce stade de la vie professionnelle." Elle devait partir à la retraite dans un an et demi, si la réforme passe, ce sera dans deux ans. "J'en arrive à un point où je n'aime plus le tourisme, alors que ça a été ma passion. Je suis usée et je ne suis pas fière de l'héritage que ma génération va laisser."

Hélène est toujours restée "en veille professionnelle" malgré son bon poste, mais aujourd'hui, elle "n'ose même pas envoyer de CV" ailleurs. "Il y a quelques années, j'ai eu des entretiens. J'avais 56-57 ans et à chaque fois, on m'a dit que j'étais trop qualifiée. Trois fois, j'ai été à l'entretien final et je n'ai pas été sélectionnée au profit de quelqu'un de plus jeune. Dans mon entourage, je le dis : 'faites tout avant 50 ans, après 50 ans vous êtes foutu !'"

"La pression est telle que l'appétence et le goût du travail s'amenuisent"

Cécile, 47 ans, dirige une association dans le secteur social. À 15, voire 17 ans de la retraite, elle en "rêve" déjà. "Je me sens plus fatiguée, moins réactive et surtout, aux prises avec le numérique qui ôte une partie relationnelle du travail que j'affectionnais énormément", raconte-t-elle.

"Je pense que les politiques publiques actuelles pèsent sur l'attractivité de notre travail. L'activité sociale requiert une énergie mentale importante et des projets adaptables aux situations des personnes que nous accompagnons. Aujourd'hui, la paupérisation de la population demanderait des moyens humains plus conséquents. La motivation se perd, la dynamique d'équipe est en ce sens difficile à maintenir. De ce fait, lorsque je vois des collègues partir en retraite, je me dis déjà : quelle chance !" Elle estime que "la pression est telle que l'appétence et le goût du travail s'amenuisent."

"J'ai été engagée et désengagée en moins de 12h..."

Anaje, 53 ans, était chargée d'événementiel - Elle a été licenciée début 2020, "après 20 ans au sein de la même entreprise" et cherche du travail depuis trois ans. Elle décrit une "spirale" : "des entretiens qui n'aboutissent pas, les allocations Pôle Emploi qui s'arrêtent et le passage à l'allocation de solidarité de 400€ comme unique source de revenus".

Elle ressent fortement le poids de son âge dans ses candidatures : "J'ai envisagé une alternance en marketing digital pour me remettre le pied à l'étrier, retrouver un emploi", raconte-t-elle. Anaje a trouvé une formation, mais auprès des entreprises, son "profil senior était un ovni et un handicap". Elle a finalement trouvé une start-up à quelques jours de la rentrée : "J'ai été engagée... et désengagée en moins de 12 heures. Entre les deux, l’entreprise a réalisé qu’elle ne bénéficierait pas de l’aide de l’État qu’elle aurait pu obtenir si j’avais eu vingt ans de moins."

Aujourd'hui, son quotidien consiste donc à être "engluée" face à [son] écran, en veille de tout ce qui peut aider". Elle suit "religieusement les quelques actions très mal ciblées, imposées par Pôle Emploi", "les ateliers APEC sur la dynamisation d’un profil". Elle essaye de "se maintenir dynamique et positive". "L'index seniors ne poussera aucune entreprise à m'embaucher", pense-t-elle.

"J'aurais préféré partir à 62 ans, avec une décote"

Jean-Christophe, 56 ans, animateur culturel - Il participe à la gestion d'un théâtre d'environ 1.000 places, ce qui implique des tâches très diverses. "Je suis amené à me déplacer, à travailler régulièrement de 14h à minuit, parfois six jours sur sept. La récupération est difficile, et c'est aussi un métier physique, avec du matériel à installer, il faut parfois rester debout…", décrit-il. "En approchant des 60 ans, on voit que ça se complique", analyse-t-il, notamment concernant "les nouveautés informatiques".

Il trouve que ce recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, "est hyper brutal, pas suffisamment étalé dans le temps" et qu'il "créé une forme de malaise". "Moi j'étais prêt à partir à 62 ans, même avec une forte décote. J'aurais touché 1.400 euros net mais ça me suffisait. Alors que là, on nous oblige à partir à 64 ans. Même si ça me fait des trimestres en plus, et donc une pension de retraite plus élevée, ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse", explique Jean-Christophe, qui souffre par ailleurs d'une perte d'audition, fatigante au quotidien. "J'aime beaucoup mon travail, je le pratique depuis plus de 30 ans. Mais j'ai d'autres passions dans la vie, et j'ai envie d'y consacrer du temps", conclut-il.

*Le prénom a été modifié.