Jade, un avatar conçu avec de l'intelligence artificielle, présente la météo d'une télé suisse

Quand on regarde de plus près la présentatrice météo de cette chaîne de télévision suisse, il y a bien quelque chose qui cloche. Une intelligence artificielle remplace un humain dans le petit écran pour présenter la météo. Depuis le 3 avril, la chaîne suisse romande M Le Média utilise un logiciel pour fabriquer l'avatar qui présente ses bulletins.

Une voix "numériquement traitée"

Les téléspectateurs de la matinale sont maintenant familiers de Jade, la présentatrice météo de l’émission de Philippe Morax. Jeudi, par exemple (comme tous les autres jours visiblement), elle apparaît en jean avec un cardigan aux motifs léopards sur un tee-shirt blanc. "Bonjour et bienvenue sur M. Ce jeudi, une zone de basse pression circulera près de la Suisse. Sa trajectoire passera par le sud de l’Allemagne et le nord de la France, mais elle aura également un impact sur les conditions météorologiques dans nos régions."

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Le bulletin dure trois minutes. Au premier coup d’œil, on pourrait croire à une vraie présentatrice météo. Mais on constate qu’elle bouge les mains de manière mécanique et le visage manque d’expression. Il y a un aspect robotique quand on s’y attarde. La voix paraît chaleureuse, le ton est haché, quasiment similaire par celui emprunté par certaines présentatrices vidéos. Mais il s’agit d’une "voix numériquement traitée", nous dit la chaîne.

De la vigilance sur les sources d'informations

"Les nouvelles technologies, dont l'IA, font partie de notre stratégie d’innovation pour offrir à notre audience un contenu de qualité", écrit Millenium Média Groupe à France Inter. "Nous sommes persuadés que l'IA offre de nouvelles opportunités fascinantes, notamment dans le domaine des médias. Ce qui a été réalisé pour la première fois, n’est qu’un début." La chaîne assure que d’autres "projets plus saisissants sont en préparation", sans en dire plus. Elle n’explique pas non plus comment Jade a été développée.

En revanche, "il est évident que nous abordons ces outils avec vigilance, notamment lorsqu’il s’agit des sources d’information", précise la chaîne. "Les contenus sont réalisés par des moteurs rédactionnels contrôlés par notre direction éditoriale". Cet avatar interroge, car rien ne précise qu'il s'agit d'un bulletin créé par l'intelligence artificielle. À 16h03 par exemple, l'animateur dit : "Merci Jade, notre petite dernière arrivante dans l'équipe."

Ils n'ont pas trouvé la bonne présentatrice

Jade s’est retrouvée à l’antenne car la direction de la chaîne n'a pas trouvé le bon candidat. "Le poste a été mis au concours pour dénicher une personne en chair et en os, mais aucun des candidats n’a été retenu", écrit le site suisse. "La chaîne peut aussi compter sur une animatrice bien réelle en cas de besoin", écrit le média suisse. Il y a quelques jours, au Koweït, une présentatrice de JT avait été générée par l’IA .