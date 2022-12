Jamais il n'y a eu autant de journalistes emprisonnés dans le monde, déplore Reporters sans frontières

C’est un nouveau et triste record. Au 1er décembre 2022, 533 journalistes étaient incarcérés dans le monde pour avoir exercé leur métier, soit une hausse de 13,4 % sur un an, et 57 ont été tués. L’ONG Reporters sans frontières publie mercredi son rapport annuel sur le nombre de journalistes tués, détenus et disparus dans le monde.

L’Iran, "l’un des pires geôliers de journalistes"

Les cinq "plus grandes prisons du monde", comme l’écrit RSF, sont la Chine (110 journalistes emprisonnés), la Birmanie (62), l’Iran (47), le Vietnam (39) et le Bélarus (31). Plus de la moitié des journalistes emprisonnés le sont dans ces cinq pays. L’Iran est "devenu l’un des pires geôliers de journalistes" à cause de la répression du pouvoir en place contre les manifestants et les journalistes. Concernant la Chine, en tête du classement, le nombre de détenus baisse légèrement.

Publicité

"Jamais RSF n'avait rencontré un nombre si élevé de journalistes emprisonnés", note la porte-parole de RSF Pauline Ades-Mevel. "Cela confirme que les régimes autoritaires continuent d'emprisonner de façon de plus en plus décomplexée les journalistes qui les dérangent, et le plus souvent sans se donner même la peine de les juger." À peine plus d'un tiers des journalistes détenus ont fait l'objet d'une condamnation. "C'est inquiétant", poursuit la porte-parole de RSF. "Les autres (63,6 %) sont en détention sans avoir été jugés", ajoute le rapport de l’ONG.

De plus en plus de femmes emprisonnées

RSF n’avait jamais recensé autant de femmes emprisonnées. Soixante-dix-huit femmes journalistes se trouvent actuellement derrière les barreaux. "Après avoir augmenté de près de 20 %, l’année dernière, le nombre de journalistes emprisonnées connaît une nouvelle hausse record et grimpe de 27,9 % en 2022", peut-on lire dans le rapport de RSF. Les femmes journalistes représentent désormais 14,6 % des détenus, contre moins de 7 % des détenus il y a cinq ans. "Cette nouvelle hausse reflète à la fois la féminisation croissante de la profession et confirme que les femmes ne sont pas épargnées par la répression", observe RSF.

65 journalistes et collaborateurs retenus en otage

Selon RSF, 57 journalistes sont morts en 2022, soit une augmentation de 18 %. La guerre en Ukraine, déclenchée en février, est l’une des causes de cette hausse. Elle a provoqué la mort de huit journalistes. Par ailleurs, six journalistes sur dix ont perdu la vie dans des pays considérés comme en paix en 2022. La moitié ont été tués en Amérique du Sud, dont 11 au Mexique.

"Près de 80 % des professionnels des médias tués en 2022 ont été sciemment visés en raison de leur profession et des sujets sur lesquels ils travaillaient", souligne l’ONG. La porte-parole de RSF rappelle que le crime organisé et la corruption sont les sujets qui exposent le plus les journalistes. "Toutes les enquêtes sur le trafic de drogue, la violence, les gangs, mais également les mafias et les enquêtes sur les abus de pouvoir sont des sujets qui exposent les journalistes et peuvent les mener jusqu'à la mort."

65 journalistes et collaborateurs sont toujours retenus en otages dans le monde. Parmi eux, figure le journaliste Français Olivier Dubois, détenu depuis 20 mois aux mains d’un groupe terroriste affilié à Al-Quaïda, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans.