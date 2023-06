James Bond, George Smiley, Malotru... Quels sont les 10 espions de fiction incontournables ?

Cette date anniversaire rappelle qu'agent secret est un métier risqué. Au moment où les Américains publient des vidéos pour recruter des agents russes pour qu’ils espionnent chez eux, découvrez notre sélection d’espions inoubliables dans les films, les livres et les séries avec lesquels passer l'été.

Elizabeth et Philip Jennings dans « The Americans » : jeux d’identités en couple

Une série incroyable. Dans les années 1980 Nadezhda et Mischa (Elizabeth et Philip Jennings joués par Keri Russell et Matthew Rhys), un couple d’officiers du KGB vit comme des citoyens américains modèles. Sous une couverture de parfaite vie de famille dans un pavillon de banlieue, ils mènent des missions souvent dangereuses. La série imaginée par Joe Weisberg, ancien agent de la CIA est non seulement passionnante sur le milieu qu’elle décrit, mais aussi trépidante.

Publicité

ECOUTER | The Americans, ingérence russe à Washington

The Americans, une série en six saisons de 2013 à retrouver sur Disney +

Malotru dans « Le Bureau des légendes » : un héros réaliste

Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre Darroussin, Léa Drucker, Sara Giraudeau, Florence Loiret-Caille, Mathieu Amalric… Un casting incroyable au service de personnages aux noms d'agent secret décalés. "Le Bureau des légendes" raconte la DGSE depuis l’intérieur, à partir de la trajectoire d'un officier, Guillaume Debailly dit « Malotru » joué par Mathieu Kassovitz.

ECOUTER | Eric Rochant, Le Bureau des légendes, une troisième saison au cordeau

LIRE | Le vrai du faux dans Le Bureau des légendes

Le Bureau des légendes (cinq saisons entre 2015-2020 sur Canal +) série d’Eric Rochant

George Smiley dans les romans de John Le Carré : l’anti James Bond

Des lunettes épaisses, petit, un peu rondouillard, un air austère, cet espion est doté d’une mémoire redoutable, d’une intelligence, et d’une force de déduction, assez puissantes. Il apparaît dans neuf des romans d’espionnage pendant la guerre froide du romancier britannique.

LIRE | Retour de service, son dernier roman emballe le Masque et la plu me

Holly Martins dans « Le troisième homme » (1949) : espion malgré lui pendant la Guerre froide

Holly Martins, minable écrivain américain, est venu voir son ami Harry Lime dans la Vienne dévastée de l'après-guerre. Mais celui-ci est retrouvé mort après avoir été écrasé par une voiture. Martins choisit alors de mener sa propre enquête pour démasquer les assassins de son ami. Rien ne l'a préparé à ce qu'il va découvrir... L’histoire signée Graham Greene est menée de main de maître. La musique à la cithare d’Anton Karas achève de donner un ton hypnotique au film de Carol Reed.

ECOUTER | Le troisième homme sur Arte dans L'Instant Télé

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Le troisième homme (1949) par Carol Reed avec Orson Welles, Joseph Cotten

007 dans les films de « James Bond » : un super héros assez classe de l’espionnage

Un incontournable du récit d’espionnage. La série imaginée par Ian Fleming, qui a été assistant dans les services secrets de Sa Majesté, a été écrite entre 1952 et 1966. Portée à l’écran à partir de 1962, elle a popularisé le personnage de l’espion. De Sean Connery à Daniel Graig, James Bond traverse les époques. Un classique du genre.

ECOUTER | Les Origines de James Bond

Hubert Bonnisseur de la Bath dans « OSS 117 » : drôle d’espion

Le Caire nid d’espion, Rio ne répond plus ou Alerte rouge en Afrique noire… L'espion de sa majesté version française et à côté de la plaque… Joué par un Jean Dujardin désopilant, Hubert Bonnisseur de la Bath se prend souvent les pieds dans le tapis diplomatique. Ces films ont comme point de départ des romans d'espionnage pourtant plutôt sérieux, des James Bond à la française. Truffées de punchlines devenues culte, les adaptations parodiques d’Oss 117 signées Michel Hazanavicius et Nicolas Bedos sont de véritables antidote à la monotonie.

ECOUTER | OSS 117 Rio ne répond plus, chaque séquence du film contient une réplique culture

Wiesler dans « La vie des autres » : l’espionnage intérieur au temps de la RDA

Au début des années 1980, en Allemagne de l'Est, l'auteur à succès Georg Dreyman et sa compagne, l'actrice Christa-Maria Sieland, font partie de l'élite des intellectuels de l'Etat communiste, même si, secrètement, ils n'adhèrent pas aux idées du parti. Le ministère de la Culture commence à s'intéresser à Christa et dépêche un agent secret, pour l'observer. Tandis qu'il progresse dans son enquête, le couple le fascine de plus en plus...

La vie des autres, un film de 2007 par Florian Henckel von Donnersmarck avec Ulrich Mühe, Sabstian Koch, Martina Gedeck…

Gorge profonde dans « Les hommes du président » : scandale d’Etat

En juin 1972, cinq personnes entrent par effraction dans le quartier général du Parti démocrate, situé dans l'immeuble du Watergate à Washington. La police arrête les cambrioleurs. Des journalistes découvrent que parmi les cinq prévenus, figure James McCord, un ancien agent du FBI et de la CIA… Le film de 1976, d’Alan J Pakula, montre l’enquête des grands reporters du Washington Post Bob Woodward (joué par Robert Redford) et Carl Bernstein (joué Dustin Hoffman) dont les révélations sur le scandale du Watergate sont à l’origine de la démission du Président Nixon. Passionnant.

ECOUTER | Les hommes du président sur TMC

Joseph Turner dans « Les trois jours du condor » de Sydney Pollack : quand les espions se retournent contre leur agence

Avec Robert Redford, Faye Dunaway, Cliff Robertson, Max Von Sydow…. L’agent de la CIA Joseph Turner, alias le Condor (Robert Redford) découvre tous ses collègues assassinés pendant la pause-déjeuner. Il se lance dans une course contre-la-montre pour mettre au jour un réseau d’espions infiltré dans l’agence. Un film de Sydney Pollack qui interroge la loyauté des institutions censées protéger les citoyens.

ECOUTER | Comment faire éclater la vérité avec Les trois jours du condor

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Aller plus loin

Espions, une histoire vraie