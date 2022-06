Japan Expo au Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte du 14 au 17 juillet 2022

Japan Expo reçoit chaque année de prestigieux invités et offre l’occasion de les rencontrer lors de séances de dédicace, de masterclass ou de conférences au cours desquelles ils parlent de leur travail, de leur carrière et de leurs œuvres.

Un évènement incontournable pour tous ceux qui s’intéressent à la culture japonaise et une infinité de découvertes pour les curieux. Le tout à 30 minutes de Paris !

Japan Expo accueille ainsi des dizaines d’invités de marque : mangaka, professionnels de l’animation, chara-designers, illustrateurs, créateurs de jeux vidéo, producteurs, musiciens, chanteurs, compositeurs… : ils sont nombreux à faire le voyage depuis le Japon pour venir assister au festival.

Showcases et performances

Parmi ces artistes, de nombreux groupes, chanteurs et musiciens se produisent sur scène. Tous les genres sont les bienvenus pour montrer la variété de la scène musicale japonaise ! Jeunes talents comme artistes confirmés nous font ainsi profiter en live des sons les plus divers : J-rock, RnB, J-pop, hard rock, punk, électro… ou encore musiques d’anime et de jeu vidéo.

Puisque la musique a toujours fait partie de la culture japonaise et ce depuis ses origines, des artistes aux styles plus traditionnels viennent aussi jouer du shamisen, du koto, du sanshin et bien d’autres instruments aux sonorités envoûtantes.

Anisong - Mika KOBAYASHI - Julien ELIOT

Ateliers, jeux et activités

Japan Expo est aussi l’endroit parfait pour se lancer dans de nouvelles activités ! Des ateliers et des initiations sont organisés pour apprendre les rudiments du dessin, du maquettisme, de la fabrication de cosplay, ou d’activités traditionnelles comme l’ikebana, l’origami ou encore la calligraphie.

Japan Expo est avant tout un espace de jeu grandeur nature : un lieu où la culture ludique sous toutes ses formes a rendez-vous avec les festivaliers, sur scène et sur les stands. Les associations viennent en nombre pour proposer des activités, faire gagner des cadeaux et nous divertir, et les éditeurs réservent aux festivaliers bien des surprises sur leurs stands.

Jeux vidéo

Le jeu vidéo fait partie intégrante de la pop culture japonaise et occupe évidemment une place de choix à Japan Expo. Éditeurs, invités et de nombreuses associations prennent ainsi part au festival.

Venez jouer sur les stands aux nombreux jeux mis à disposition, essayer les dernières sorties ou participez à des tournois pour défier les autres visiteurs.

Créateurs de jeux vidéo, artistes et producteurs sont également de la partie afin d’en apprendre plus sur leurs métiers et l’industrie du jeu vidéo sur une scène entièrement dédiée. Un lieu parfait pour profiter de conférences, de tournois et accueillir des avant-premières !

En 2019, Japan Expo célèbre l'arrivée officielle de l’eSport dans la programmation du festival avec une scène Také entièrement revisitée et équipée pour cette nouvelle discipline plébiscitée par le public.

Japan Expo - Frederic BRET

Culture japonaise

La culture japonaise est fascinante à bien des égards, et ses traditions font partie de ses aspects les plus attractifs. Japan Expo vous fait découvrir toutes les facettes du Japon en mettant en avant la culture traditionnelle, en accueillant des artistes et des artisans qui présentent leurs talents.

En plus de performances de musique, de théâtre et de spectacles folkloriques sur une scène dédiée, la scène Sakura, de nombreuses associations participent à cet effort, autour d’activités et d’ateliers, tels que l’ikebana (art floral japonais), la cérémonie du thé, la calligraphie, la peinture, les jeux traditionnels, la cuisine ou encore des conférences sur divers thèmes liés à la culture japonaise.

Japan expo - David ELBAZ

Cosplay

Au fil du temps, le cosplay est devenu l’une des animations les plus populaires de Japan Expo. Les cosplayeurs et cosplayeuses les plus talentueux montent sur scène dans des costumes époustouflants et produisent des performances inoubliables sur la plus grande scène coslay d’Europe : jusqu’à 14 000 spectateurs viennent les acclamer dans une ambiance de folie.

Japan Expo y accueille la finale du European Cosplay Gathering , le plus grand concours de cosplay européen.

Japan Expo est aussi le premier évènement au monde à proposer une scène entièrement dédiée au cosplay, la scène Kitsune, où tout le monde peut défiler librement.

À Japan Expo, vous pourrez admirer vos personnages favoris prendre vie sur scène et dans les allées !

Japan Expo - David ELBAZ

Arts martiaux et sports

Les arts martiaux sont plus que jamais présents à Japan Expo ! Le principe est simple et permet de découvrir de nombreuses disciplines : un espace réservé aux clubs d’arts martiaux, l'espace Budô, où ces derniers vous attendent toute la journée pour des démonstrations et des initiations. Ninjutsu, kendô, jûdô, aikidô, karate, shôrinji kenpô, kyûdô et bien d'autres : vous n’avez plus qu’à choisir votre voie martiale.

Les arts martiaux ne sont pas les seuls sports que les Japonais affectionnent et Japan Expo vous les fait aussi découvrir, comme le yakyû – le baseball, sport national au Japon – ou encore le puroresu – le catch – avec des combats grandioses.

Aki Hiroshima-BushoTai - Roxanne AIT-TAOUIT

Projections

Éditeurs français mais également japonais se bousculent pour diffuser des anime en avant-première et en exclusivité, et ainsi proposer aux visiteurs un avant-goût des prochaines productions et licences disponibles en France. Certaines avant-premières se déroulent en soirée, pour prolonger le plaisir d'une journée à Japan Expo !

Mode

La mode est un élément incontournable de la pop culture japonaise. Les fashionistas sont au rendez-vous et la mode des rues de Tokyo devient aussi celle des allées du festival !

Designers, jeunes stylistes et grandes marques de la mode tokyoïte participent à l’événement avec des défilés, des conférences de créateurs et des ateliers. Présents depuis toujours, les Jeunes Créateurs, des stylistes européens, présentent leurs créations inspirées des tendances nippones au Village Passion mode.

Mode-Japan Pro MODEL COLLECTION - Manon HARMAND

Exposants

Éditeurs, boutiques, jeunes artistes et créateurs, magazines, webzines, expositions, institutions, associations et plus de 150 fanzines et stands amateurs : Japan Expo est le rendez-vous incontournable des acteurs de l’industrie du manga et de la culture japonaise ! Avec des stands débordant de produits culturels venus du Japon, de nouveautés, de goodies en tout genre, de renseignements sur le Japon, de jeux, votre bonheur se trouve forcément dans les allées de Japan Expo.

