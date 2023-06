Japan expo au Parc des expositions, Paris – Nord Villepinte, du 13 au 16 juillet 2023

Japan Expo est le rendez-vous des amoureux du Japon et de sa culture, du manga aux arts martiaux, du jeu vidéo au folklore nippon, de la J-music à la musique traditionnelle.

Né en 2000, le festival poursuit depuis sa première édition l’ambition de réunir les amoureux du Japon, les fans de pop culture et les curieux en tout genre, pour leur permettre de profiter de leur passion et leur faire découvrir le pays du soleil levant, sa culture et ses talents.

Chaque année de prestigieux invités vous offre l’occasion de les rencontrer lors de séances de dédicace, de masterclass ou de conférences au cours desquelles ils parlent de leur travail, de leur carrière et de leurs œuvres : mangaka, professionnels de l’animation, chara-designers, illustrateurs, créateurs de jeux vidéo, producteurs, musiciens, chanteurs, compositeurs…

Manga, anime, jeux vidéo, musique, arts traditionnels, mode, arts martiaux, cosplay, art de vivre, gastronomie, tourisme, web culture… une grande fête au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte :

Japan expo 2021 - Fokuza_Yuzu Natsumi

Japan expo 2021 Village Passion Flying Deer - David Elbaz

Japan expo 2021 - David Elbaz

4 jours de rencontres

Des centaines d’invités en dédicace et conférence : mangaka, animateurs, cosplayeurs, musiciens, vidéastes, réalisateurs, artistes traditionnels et plus encore.

Retrouvez Tsukasa Hîjô en invité d’honneur pour les mangas, Vicke Blanka pour la musique, Keiichi Ichikawa pour les anime et beaucoup d’autres !

Japan expo 2021 - DavidElbaz

4 jours de spectacles

Des défilés de cosplay, des spectacles traditionnels, des showcases de musique, des matchs de catch et plus encore : plus de 750 évènements au programme.

Des Showcase avec Takarabune, Starrysky, des dédicaces avec Eisaku Inoue, Yukka, des expositions Cosplay show Japan, Blackjack by Osamu Tezuka, the 50th anniversary… mais aussi du théâtre, des jeux vidéo…

Japan expo 2021 - Amandine Verguin

Japan expo 2021 - David Elbaz_Karuta

4 jours d’animations et de jeux

Des centaines de participants et d’exposants partagent leur passion avec vous : des ateliers traditionnels, des jeux vidéo en freeplay, des quiz et des concours, des jeux sur scène, des cadeaux à gagner, etc.

Du sport Tenshin shoden katori shinto ryu, des massages traditionnels avec Iokai Shiatsu Paris, de la web culture avec Le monde merveilleux de Ladybug…

Japan expo 2021 - David Elbaz

Japan expo - Fokuza_Budo

Toute la programmation ici !