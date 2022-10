JARDINAGE - Comment cultiver des agrumes en hiver ?

Dans Grand bien vous fasse, Philippe Collignon, l'auteur du Potager pour les nuls chez First, nous explique comment il est possible de cultiver ces plantes frileuses, malgré des températures négatives. Il existe effectivement de nombreuses espèces d'agrumes qui résistent au froid.

Bien choisir son porte-greffe

La première question à se poser concerne le porte-greffe, c'est ce qui supporte la variété, et qui va donner la résistance – soit l'adaptabilité au sol, soit la résistance aux intempéries et au froid – et la floribondité, à la plante.

Deux porte-greffes sont principalement utilisés pour donner une bonne résistance au froid. Le Poncirus trifoliata, qui a de grandes épines. Il résiste jusqu'à -15 °C degrés dans un sol argileux. Et puis le FA5, un porte-greffe assez récent, qui résiste également à des températures négatives, mais en sol calcaire.

Bien choisir la variété

Il y a les Citranges, qui donnent souvent des fruits de qualité, malheureusement gustativement médiocres. Mais en tout cas, la plante est déjà belle et résiste à -15 °C et même à -17 °C.

Et puis il y a le Yuzu que tout le monde connaît. C'est un petit pamplemousse qui fait 5 à 8 cm de diamètre, qui est originaire d'Asie. Il a un goût très particulier entre le pamplemousse, le citron vert et la mandarine. Il a une acidité, bien marquée, et relève tous les plats. Il est apprécié par tous les amateurs d'agrumes et de cuisine. Il résiste encore à -15 °C et même à -17 °C.

Ensuite, on descend dans la zone des -12 °C. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Déjà des mandariniers, ce qui fait un peu plus rêver. Les Satsuma par exemple, qui donnent des fruits qui sont très bons en bouche. C'est une sorte de mandarine douce, généralement sans pépins.

Ensuite, dans les -10 °C, on accède à des variétés qui produisent des fruits, cette fois-ci de belle taille, qui peuvent se consommer régulièrement et se pèlent facilement. On a notamment le Wasaki, qui est un petit mandarinier qui produit des fruits très juteux, sans pépins, et il arrive à maturité en fin d'été dans le Sud de la France.

On descend ensuite dans les -10 °C. On peut miser sur des citronniers, comme les Kumquats, qui sont aussi très connus. Le seul souci, c'est que la maturité des fruits arrive en janvier-février. Et ce n'est pas la plante qui va geler mais peut-être le fruit. Donc attention, il faut les rentrer. Un agrume doit non seulement résister au froid, mais aussi produire des fruits de manière précoce, c'est-à-dire avant l'automne, de manière à ce qu'ils ne gèlent pas.

L'entretien

On pense à tort qu'il n'y a pas besoin de les arroser. Si, les agrumes ont besoin d'eau !

Les agrumes ne nécessitent pas forcément de la taille. Laissez les vivre et vous allez voir. Ça va faire une très jolie plante et en plus, il va y avoir des fruits.

Les agrumes sont peu sensibles aux ravageurs en terre. Mais une fois qu'ils sont cultivés en pot, ils sont beaucoup plus fragiles, et sont sensibles aux cochenilles. Mais ne les traitez pas avec des produits chimiques, la cochenille s'enlève avec un petit coton imbibé d'alcool, ou de savon noir.

Voilà, vous savez tout, pour avoir de beaux agrumes cet hiver !