Jazz in Marciac : le concert de Ben Harper diffusé sur France Inter le 29 juillet 2023

Parce qu'à Marciac, le jazz est partout, France Inter a décidé d'y faire escale cet été pour un concert et pas des moindres, celui de Ben Harper qui sera diffusé sur l'antenne samedi 29 juillet à 20h sous la houlette de Matthieu Conquet.

Depuis 1994 et ce premier album, «Welcome to the Cruel World», qui le propulse sur le devant de la scène par la grâce d’un seul titre, «Walk away», Ben Harper a su se tailler une place à part dans le paysage musical.

Ben Harper - Michael Halsband

Norah Jones, Joe Bonamassa, Ben Harper, Pat Metheny, Gilberto Gil et Gregory Porter ont été les premières têtes d’affiche à s’être annoncées pour célébrer le 45e anniversaire de Jazz in Marciac en 2023.

Depuis, de grands noms se sont ajoutés à une programmation déjà riche et flamboyante : Femi Kuti & The positive force, MC Solar, Sofiane Pamart, Anne Pacéo, Popa Chubby, Suzanne Vega, Selah Sue, Fatoumata Diawara, Gregory Porter, Wynton Marsalis ou encore Goran Bregovic et bien d’autres à découvrir sur le site Jazz in Marcia !

Jazz in Marciac George Benson - Laurent Sabathé

Liberté, a dit le festival. Les artistes en sont le symbole. Ils ont pris celle d’inventer leur propre monde. Uniques par leurs créations mais unis par le talent, ils donnent le meilleur pour un public dont la ferveur est telle qu’on le croirait lui aussi sur scène...

Pour que la fête soit complète, apportez votre propre note !

Jazz in Marciac - Laurent Sabathé