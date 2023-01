"Je dépensais tout pour lui" : derrière les violences conjugales, la réalité des violences économiques

Anna (c'est un prénom d'emprunt) a été victime de violences conjugales pendant près de dix ans. Au-delà des coups, elle a subi des violences psychologiques et économiques qu'elle souhaite raconter aujourd'hui. Incitée à porter plainte et à poursuivre son conjoint pour protéger d'autres potentielles victimes, elle s'est engagée dans une procédure judiciaire qui dure depuis plus de quatre ans, et qui lui a coûté des milliers d'euros. Elle subit encore les conséquences de ces violences, et n'aurait jamais imaginé se retrouver dans une telle "précarité". Alors que le Parlement examine actuellement la création d'une "aide universelle d'urgence" pour les victimes de violences conjugales, Anna raconte à France Inter cette "double peine" - physique et économique.

"Si je ne payais pas, j'étais une moins que rien"

Anna a vécu près de dix ans sous l'emprise d'un conjoint ultra-violent et a été victime de plusieurs viols et tentatives d'homicides. Au-delà des coûts, elle a subi des violences psychologiques et économiques. "Pour moi c'était très insidieux. Je n'ai pas été privée de carte bleue, mais je devais tout payer", raconte-t-elle. "Si je ne payais pas, j'étais une moins que rien. Donc je payais tout : les vacances, les voyages, les courses. Je dépensais tout pour lui. On ne se défend pas parce qu'on a peur ; parce qu'on est détruit psychologiquement", explique-t-elle.

Publicité

Un jour où son conjoint tente une énième fois de la tuer, elle parvient à appeler ses parents à l'aide. Contrairement à d'autres femmes, elle a pu bénéficier de leur soutien financier pour s'en sortir. "Mais il y a une culpabilité énorme à demander, parce qu'on est obligé de rentrer dans les détails", ajoute-t-elle. "On est obligé de faire payer les gens qu'on aime alors qu'on les fait déjà payer de la souffrance qu'on subit."

"On ne vous dit jamais que vous allez être (…) à découvert tous les mois"

Des années après les faits, Anna, issue de la classe moyenne et qui se destinait à une profession prestigieuse, est dans une situation de précarité qu'elle "n'aurait jamais pu imaginer". Du fait de cette relation, elle n'a jamais pu terminer ses études. Elle a par ailleurs dépensé plusieurs milliers d'euros, tout d'abord en frais médicaux. "Pour le suivi psychologique, l'ostéopathie et d'autres traitements."

Puis l'aspect judiciaire entre en compte. Alors qu'elle a refait sa vie, la police insiste pour qu'elle porte plainte. "On m'a dit que c'était extrêmement important de déposer plainte, que ce qui m'était arrivé était extrêmement grave, qu'il y avait d'autres victimes", raconte-elle.

À l'époque, elle a abandonné l'idée d'un procès. Mais la police insiste : "On me disait : Madame, il faut vous protéger et protéger les autres donc il faut le faire." Elle finit donc par accepter, malgré le coût psychologique de la démarche. Le coût économique, elle n'en a encore aucune idée. "On ne vous dit jamais que vous allez être en situation de précarité jusqu'à être à découvert tous les mois, ne pas pouvoir sortir la tête de l'eau, parce qu'il va y avoir des frais d'avocat, d'expertise, pour se reconstruire, qui sont énormes et qu'on subit totalement."

Plus de 10.000 euros de frais de justice avancés

Elle découvre deux ans après le début de la procédure l'existence de l'aide juridictionnelle, qui peut aider à financer les frais de justice. "Après avoir dépensé toutes mes économies, après avoir dû demander de l'aide à mes parents, aux assistantes sociales", précise-t-elle , mais on lui précise que cette aide "n'est pas rétroactive".

Elle estime aujourd'hui avoir dépensé plus de 10.000 euros de frais de justice et le procès n'est pas terminé. Les frais d'expertise, qu'elle doit avancer, l'ont particulièrement mise en difficulté : "C'est impossible pour moi de sortir plus que mon salaire, dans un délai de trente jours. Mais quand je l'ai dit, on m'a répondu que si je ne payais pas, tout s'arrêtait." Elle n'a plus "aucun espoir de récupérer même les sommes investies" en dommages et intérêts, mais elle souhaite tout de même aller au bout "pour ne pas avoir fait tout ça pour rien. Et pour ma défense, me dire que je suis allée au bout de quelque chose contre lui."

En revanche, si c'était à refaire, "jamais je n'aurais déposé plainte", lâche-t-elle sans hésiter. Si elle salue le professionnalisme des forces de l'ordre qui l'ont accompagnée, "je me retrouve dans une situation où j'ai mis toute ma famille en danger, une situation beaucoup plus mauvaise qu'il y a quatre ans", décrit-elle. "C'est une double pleine."

Concernant l'"aide universelle d'urgence" envisagée pour aider les victimes de violences conjugales à quitter leur domicile en urgence, Anne estime qu'il pourrait s'agir d'une aide "extrêmement précieuse pour se retourner rapidement : engager sa défense ou se mettre à l'abri. Même si c'est minime par rapport à ce qu'on engage derrière". Selon la Fédération Solidarité Femmes qui gère la ligne du 36919, 25% des femmes victimes de violences conjugales souffrent également de violences économiques.