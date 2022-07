"Je fais partie de ces gens-là" : Clément Beaune réagit aux propos de Caroline Cayeux sur le mariage pour tous

Friture sur la ligne au sein du gouvernement. "Elle a eu des propos extrêmement blessants", a regretté ce mercredi le ministre des Transports Clément Beaune, après les propos tenus par sa collègue en charge des Collectivités territoriales, Caroline Cayeux, à l’encontre du mariage homosexuel. "Je fais partie de ces gens-là", a réagi Clément Beaune. Retour sur la polémique.

Lundi : plusieurs ministres dans le viseur d'une pétition relayée par Têtu

Depuis sa nomination dans le gouvernement Borne comme ministre des Collectivités territoriales, Caroline Cayeux, ancienne maire de Beauvais et soutien de François Fillon en 2017, est épinglée pour ses prises de positions passées à l'égard du mariage pour tous. En 2012, alors sénatrice, elle qualifiait en effet la réforme de "caprice", d'une "ouverture de droit irrespectueuse de la nature et insensée".

Le 11 juillet, une cinquantaine de députés ont publié une tribune dans le magazine Têtu demandant son départ, ainsi que celui des ministres Christophe Béchu, et Gérald Darmanin, tous les trois étant accusés d'être des "LGBTQIAphobes notoires". Christophe Béchu, rappelle le texte, a "signé chez Valeurs Actuelles (...) une tribune" contre le mariage gay, qui "parle d'un 'brouillage des repères originels'". Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a de son côté participé à la Manif pour tous en 2012. Il avait alors déclaré qu'en tant que maire de Tourcoing, il "ne célèbrerai(t) pas personnellement de mariages entre deux hommes et deux femmes".

Mardi : "J'ai beaucoup d'amis parmi ces gens-là", dit Caroline Cayeux

Sur Public Sénat, le 12 juillet, Caroline Cayeux avait répondu au début de polémique : "Je maintiens évidemment mes propos. Mais j'ai toujours dit que la loi, si elle était votée, je l'appliquerais". La ministre déplore "un mauvais procès" . Avant d'ajouter : "Je dois vous dire quand même j'ai beaucoup d'amis parmi ces gens-là" . Elle rappelle également qu’elle n’a "jamais fait partie de La Manif pour tous" et qu’elle n’a jamais défilé dans des rassemblements.

Quelques heures plus tard mardi, Caroline Cayeux s’exprime de nouveau, via Twitter : "Mes propos ont blessé nombre d’entre vous. Je les regrette profondément, ils étaient naturellement inappropriés. L’égalité des droits doit toujours être une priorité de notre action."

Mercredi, des propos regrettés par Clément Beaune

"Je fais partie de ces gens-là. Je ne le dis pas à titre individuel mais par conviction politique, pour le combat pour l'égalité, contre les extrêmes et pour les valeurs qui me tiennent à cœur", a affirmé le ministre Clément Beaune mercredi sur la chaîne LCI. "Je l’ai dit à Caroline Cayeux et elle a publié des excuses, rectifié ses propos."

Clément Beaune se dit rassuré d'appartenir à un gouvernement engagé à "défendre la ligne de l'égalité et des droits". À la question au sujet d'une démission de Caroline Cayeux, le ministre répond : "Ce n'est pas à moi de le dire" .

Plusieurs associations anti-homophobie ont annoncé mercredi avoir déposé plainte à Paris contre la ministre pour injure publique.