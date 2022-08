"Je n'abandonnerai pas, je continuerai à me battre", assure la journaliste russe Marina Ovsiannikova

Son coup d'éclat à la télévision russe en mars a fait le tour du monde. Le lundi 14 mars 2022, la journaliste Marina Ovsiannikova brandissait une pancarte avec écrit "no war", en plein journal télévisé de la principale chaîne de Russie Pervii Kanal. Après avoir été arrêtée et condamnée à payer une première amende de 30.000 roubles (250 euros), elle est partie se réfugier en Allemagne.

De retour en Russie, elle a été condamnée le 8 août à payer une nouvelle amende de 40 000 rouble, soit 650 euros, pour avoir "discrédité" l'armée russe et doit se battre pour obtenir la garde de ses deux enfants.

Revenir pour revoir ses enfants

Rien n'entame sa détermination : ni les pressions, ni les condamnations. Après ses trois mois passés en Allemagne, Marina Ovsiannikova a fait le choix de revenir à Moscou, une décision difficile mais indispensable pour revoir ses enfants. "J'ai longtemps réfléchi et j'ai réalisé que si je ne revenais pas, je ne verrai tout simplement plus mes enfants pendant plusieurs années. J'ai donc décidé de retourner en Russie", explique la journaliste. "C'est une bonne décision malgré ce que je vis maintenant, cette pression psychologique sans précédent", ajoute-t-elle.

Marina Ovsiannikova se sait menacée, et raconte les intimidations du pouvoir russe : "Deux agents du centre de lutte contre l'extrémisme sont venus pour me faire peur. Ils m'ont mis une grosse pression. Ils voulaient prouver que j'étais un agent de la CIA, que je collaborais avec l'OTAN. C'était une agression très violente. C'est une méthode de pression psychologique utilisée par les services spéciaux." Malgré tout, elle refuse de se taire.

"Ils disent que mon exemple les a inspirés"

Depuis son retour à Moscou, Marina Ovsiannikova continue de dénoncer l'invasion russe en Ukraine, le crime "le plus terrible qui puisse être commis au 21ème siècle" dit-elle, et de défier la loi qui punit de 15 ans de prison toutes celles et ceux qui utilisent le mot guerre. "Chaque voix qui s'élève contre la guerre depuis la Russie est très important. Lorsqu'une personne à l'intérieur de la Russie se dit contre la guerre, c'est beaucoup plus fort que lorsque vous êtes à l'étranger", explique la journaliste. Elle ajoute : "Vous savez, beaucoup de russes m'écrivent maintenant des remerciements sur les réseaux sociaux, ils disent que mon exemple les a inspirés."

Marina Ovsiannikova doit mener de front un autre combat : son ex-mari qui travaille pour la chaine pro russe Russia Today veut obtenir la garde de ses deux enfants. Avec sa nouvelle condamnation (la deuxième en l’espace de six mois) à payer 40.000 roubles d'amende, elle peut désormais être poursuivie pénalement pour diffusion de fausses informations sur l'armée russe et être emprisonnée.