"Je n'ai jamais violé, je suis innocent !", clame Tariq Ramadan, au premier jour de son procès en Suisse

Tariq Ramadan est assis seul sur un banc de bois couvert de cuir vert foncé, au tout premier rang d'une salle comble, au palais de justice de Genève. Face à lui en surplomb, les trois juges d'une chambre correctionnelle, deux hommes et une femme. Les trois magistrats sont habillés de vestes sombres, pas de robes. Tariq Ramadan lui aussi a revêtu un costume, de couleur marine, sur une chemise bleu clair à petits motifs. Il a les sourcils froncés derrière ses lunettes rectangulaires, les cheveux gris, une barbe naissante. Ses trois avocats sont alignés juste derrière lui. La plaignante est au rang suivant, entourée de ses quatre conseils. Elle est surtout cachée derrière un grand paravent blanc, qu'elle a personnellement demandé, pour la protéger des regards de l'islamologue. Elle confie qu'elle est toujours très "apeurée", près de quinze ans après cette "nuit d'horreur" qu'elle dit avoir subie dans une chambre d'hôtel genevoise, où Tariq Ramadan l'aurait violée avec une très grande brutalité.

"Brigitte" se dit encore "apeurée" et menacée

C'était le 28 octobre 2008, selon "Brigitte". "Brigitte" n'est pas son vrai prénom, mais celui qu'elle préfère emprunter pour rester anonyme. "Brigitte" a la cinquantaine, des yeux bleus masqués par des lunettes teintées, des cheveux colorés bouclés, un discret piercing. Elle est mère de famille, s'est convertie à l'islam à l'adolescence, après avoir voyagé en Afrique. Elle est une femme lettrée, a été agent d'artistes. Elle a aussi été championne de course à pied. "Une femme endurante", souligne l'un de ses avocats français, Me François Zimeray. "Brigitte" a porté plainte dix ans après les faits qu'elle dénonce. Et alors que le prédicateur était déjà en détention provisoire en France, déjà accusé par d'autres femmes, d'autres viols.

"Brigitte" affirme qu'elle a rencontré le théologien star des années 2000, lors d'une séance de dédicaces à Genève, en septembre 2008. Quelques semaines plus tard, elle assure qu'il lui a fixé rendez-vous un soir, à l'hôtel "Mon repos". Elle raconte que c'est dans la chambre 511 qu'elle aurait été embrassée de force, déshabillée tandis qu'elle se débattait, elle assure avoir été giflée, insultée, violée, jusqu'à manquer de s'étouffer. Ce sont ses dires, durant l'enquête. Elle a toujours répété ces accusations, y compris lors des confrontations qui ont eu lieu face à Tariq Ramadan dans le bureau de juges parisiens. Des accusations que l'islamologue a toujours niées. Il continue à les contester avec force au premier jour de son procès à Genève.

"Je ne suis pas le prédateur, je suis victime d'une personne qui me disait que j'étais sexy"

On approche un micro près de lui. Tariq Ramadan reste assis pour répondre aux questions des juges ; les prévenus ne sont jamais invités à se lever pour répondre à la justice suisse. Il évoque d'emblée sa santé, sa sclérose en plaques, incompatible avec sa détention provisoire. Il se désole que son état se soit détérioré durant ses neuf mois de prison en France. Il est depuis fin 2018 sous contrôle judiciaire, et suivi depuis près de deux par un psychiatre parisien. "Mon psychiatre m’a dit de ne pas venir aujourd’hui et je suis là, je suis là parce que je veux me battre ! Je ne veux pas me laisser faire devant le mensonge et la manipulation. Je ne suis pas le prédateur, je suis victime d’une personne qui m’a écrit quarante messages avant de me voir et me parlait de mon côté sexy”.

Tariq Ramadan se montre très vite offensif, au premier jour de son procès. Il parle avec aisance et assurance, lui qui a tant couru les plateaux télés et les conférences, avant d'être soudain médiatiquement déchu, après ces accusations. "J'ai toujours été surpris de la façon dont a voulu me présenter à travers cette histoire, en me présentant comme le Tartuffe religieux qui dit des choses et qui en fait d'autres !", avance-t-il. Il conteste toutes les accusations de viol et de violence. Il clame avec force qu'il n'a "violé personne à la surface de la Terre, je suis innocent !"

Et il prétend que "Brigitte" ment. Il assure que c'est elle qui lui a proposé cette rencontre, elle qui a été "entreprenante" dans la chambre d'hôtel, en sortant de la salle de bains "en nuisette" selon lui. C'est elle qui l'aurait embrassé en premier, selon sa version. Il se serait laissé faire, avant de reculer quand il aurait vu ses extensions de cheveux tomber sous son foulard. "Je me suis dit, c'est quoi ça ?" Le président lui demande s'il lui a tiré les cheveux ? Il assure qu'il lui caressait les cheveux, et que des mèches seraient tombées toutes seules, sans raison. Puis, il parle longuement de "cette tache de sang" alors que "Brigitte" était "indisposée". Il s'étend longuement et sans pudeur sur cette question. Reconnaît qu'il s'est fâché, s'est cru "piégé". Mais il répète qu'elle ment, sur presque tout. Même la séance de dédicaces lors de laquelle elle dit qu'ils se sont rencontrés, en septembre 2008, n'aurait pas eu lieu.

"Il s'agissait de me piéger !"

Tariq Ramadan, interrogé pendant plus six heures déjà, fait cette analyse : "Il se peut qu’une femme puisse à un moment donné parce qu’elle a été éconduite, puisse trouver des personnes alliées dans le but de se venger." Il estime que "Brigitte" s'est alliée aux plaignantes françaises pour "le faire tomber". "Il s’agissait de me piéger pour faire constater une infidélité et détruire sa réputation." Dans sa version, il a juste accueilli "Brigitte" dans la chambre 511, et "moi je la laisse repartir le matin". Il affirme qu'après cette nuit-là, elle aurait continué à lui écrire "Je t'aime", dix fois par jour. Et qu'elle aurait même écrit sur un blog qu'elle voulait le demander en mariage. "Brigitte" s'est finalement mariée en se faisant bénir par le frère de Tariq Ramadan.

Ce premier jour de procès n'aura pas permis d'éclaircir toutes les contradictions de cette affaire. "Brigitte" n'a pas encore été entendue à la barre, et ses avocats ont peiné dans leurs prises de parole. Le procès suisse de Tariq Ramadan doit durer trois jours. Il risque jusqu'à dix ans de prison. Le jugement ne sera rendu que le 24 mai.