"Je n’ai plus ni bonheur ni liberté" : à Cannes, Catherine Deneuve évoque l'Ukraine avec un poème

La 76e édition du Festival de Cannes a été officiellement lancée mardi soir par Catherine Deneuve, lors d'une cérémonie présentée par sa fille, l'actrice Chiara Mastroianni. "Je déclare ouvert le 76e Festival de Cannes", a déclaré celle qui compte parmi les légendes du cinéma français. Mais avant cela, Catherine Deneuve a pris la parole et déclaré notamment qu'elle "pense beaucoup à l'Ukraine". Elle a ensuite récité un poème, "L'Espérance" de la poétesse ukrainienne Lessia Oukraïnka, avant d'être applaudie par la salle.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Voici le texte du poème "L'Espérance", prononcé par Catherine Deneuve :

Publicité

"Je n’ai plus ni bonheur ni liberté,

Une seule espérance m’est restée :

Revenir un jour dans ma belle Ukraine,

Revoir une fois ma terre lointaine,

Contempler encore le Dniepr si bleu

– Y vivre ou mourir importe bien peu –,

Revoir une fois les tertres, les plaines,

Et brûler au feu des pensées anciennes…

Je n’ai plus ni bonheur ni liberté,

Une seule espérance m’est restée."

Selon TF1 , ce poème a été écrit en 1878 lorsque la poétesse avait 9 ans. Elle souffrait alors de la tuberculose et multipliait les cures à l’étranger et utilisait les mots pour exprimer son mal du pays.

Qui est Lessia Oukraïnka ?

Laryssa Petrivna Kossatch, plus connue sous le nom de Lessia Oukraïnka, est une poétesse ukrainienne née, selon le Larousse , en 1871 et décédée en 1913. Toujours d'après le Larousse, elle est la fille de la poétesse Olena Ptchilka et la nièce de l'historien et écrivain Drahomanov. "Elle révéla des dons poétiques précoces et reçut une vaste culture artistique et littéraire." Initiée au marxisme, elle sera proche des milieux sociaux-démocrates et connaîtra même la prison en 1907.

D'après la biographie faite par le "Dictionnaire mondial des littératures" du Larousse, Lessia Oukraïnka, "évoluant du monde des sentiments intimes, à des préoccupations sociales et révolutionnaires, elle s'exprime surtout dans des poèmes dramatiques d'inspiration biblique, mythique et folklorique, où elle appelle à combattre l'oppression et se penche sur le sort de l'intelligentsia." Il est également précisé qu'elle "a laissé avec "L'Hôte de Pierre" (1912) une version originale et amère du mythe de Don Juan."

En janvier, suite au bombardement d'un immeuble à Dnipro, en Ukraine, qui a fait plusieurs dizaines de morts, des anonymes sont venus déposer notamment des fleurs au pied de la statue à Moscou de la poétesse Lessia Oukraïnka, aménageant ainsi un mémorial de fortune.