"Je n'y suis rigoureusement pour rien" : Valérie Pécresse répond à Beyoncé après l'annulation d'un concert

Les fans français de Beyoncé sont furieux. La star américaine, devenue dimanche 5 février l'artiste la plus couronnée de tous les temps aux Grammy Awards, annule sa seconde date de concert, initialement prévu à Paris au Stade de France le 27 mai. La société de production qui organise l'événement, Live Nation, invoque des travaux menés à la SNCF ce week-end là sur le tronçon nord du RER B. Travaux qui empêcheraient de transporter les spectateurs jusqu'au show de Beyoncé.

"J'ai reçu de nombreux messages de fans de Beyoncé extrêmement déçus par l'annulation de sa deuxième date de concert à Paris", a réagi sur Tik Tok et Instagram ce mercredi 8 février la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse. "Je n'y suis rigoureusement pour rien", assure-t-elle dans une vidéo avec, en fond sonore, la célèbre musique de Queen B et Jay Z, Crazy in Love .

"J'ai le dos large, mais faut pas charrier", répond Valérie Pécresse, présidente d'Ile-de-France Mobilité (IDFM), l'autorité qui gère les transports dans la région. "Les dates de travaux des transports qui amènent au Stade de France (...) sont connues deux ans à l'avance et tous les producteurs d'événementiel le savent", souligne-t-elle.

Les deux seuls concerts prévus en France complets en quelques minutes

Le patron de Live Nation France, Angelo Gopee, déplore cette situation. "On nous a dit dès le départ qu'il n'y aurait que le vendredi 26 mai de possible. Ce n'est donc pas un manque à gagner financier pour nous, on le savait, c'est un manque à gagner pour les spectateurs", assure-t-il à l'AFP. "Il y a une telle demande pour Beyoncé, c'est phénoménal, on aurait pu remplir le Stade de France le 27 mai", selon lui.

En effet, les billets pour les deux seuls concerts de Beyoncé à Paris, le 26 mai, et Marseille, le 11 juin, sont partis en 50 minutes à peine. Quelque 320 000 personnes se trouvaient dans la file d'attente virtuelle. "Moi j'adore Beyoncé, je lui dis bienvenue en Ile-de-France, mais la prochaine fois, il faudra prendre un producteur qui vérifiera que le stade est disponible à la bonne date", conclut Valérie Pécresse.