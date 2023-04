"Je ne me considère pas comme un exilé": rencontre avec le réalisateur russe Andreï Zviaguintsev

Il est l’un des cinéastes russes les plus primés et les plus respectés dans le monde. Andreï Zviaguintsev a été récompensé pour la plupart de ses films au festival de Cannes : "Le Bannissement" (prix de la meilleure interprétation masculine en 2007), "Elena" (prix du jury Un Certain Regard en 2011), "Leviathan" (prix du meilleur scenario en 2014) et "Faute d’amour" en 2017, qui a remporté le prix du jury, également sélectionné dans la catégorie du meilleur film étranger aux Golden globes et aux Oscars. Comme bon nombre de ses compatriotes depuis le début de la guerre, menacé par le régime, il vit hors de Russie. Il a choisi la France et Paris où il se remet d’un Covid difficile tout en préparant son prochain long métrage "L’Opposition de Jupiter", sur un oligarque russe.

Il ne se considère pas comme un exilé mais plutôt un "non-revenant"

Andreï Zviaguintsev a toujours considéré la France comme la Mecque du cinéma. Aussi, lorsque la question s’est posée au lendemain du 24 février de l’année dernière de retourner ou non en Russie, Andreï Zviaguintsev et son épouse n’ont pas réfléchi bien longtemps avant de choisir d’établir leur camp à Paris. Le réalisateur venait tout juste d’y démarrer sa convalescence après plusieurs mois passés en Allemagne, plongé dans le coma à cause du Covid. Le choix s’est imposé tout simplement de rester. “Cela faisait déjà cinq ans que mon fils apprenait le français, au lycée français de Moscou et puis ma femme est une fondue de la France. Elle en a toujours rêvé ! “

Depuis l’été dernier, c'est dans ce petit appartement aux murs gris anthracite en plein cœur de Paris qu'Andreï Zviaguintsev réinvente son quotidien d’exilé. Ou plutôt de “non-revenant”, comme il se plaît à le préciser. “ Je n'ai pas été condamné comme les dissidents dans les années 1970 et 80. Je ne me considère pas comme un exilé. Je dirais que je suis ce qu'on appelle en russe un "non revenant”. J'étais déjà en Europe, lorsque la guerre a éclaté. Ce n'est pas la peur qui m'a empêché de retourner là-bas, c'est de savoir que je ne pourrai plus m'exprimer, ni faire de films. C’est un pays dans lequel on ne peut plus respirer ”.

Il n'est pas le seul cinéaste russe à avoir quitté son pays

Andreï Zviaguintsev n’est pas le seul à avoir choisi depuis un an de tout reprendre à zéro, ailleurs. Kirill Serebrenikov, qui prépare son prochain “Limonov” habite maintenant à Berlin, où il continue de mettre en scène pour le cinéma, le théâtre et l’opéra. Natalia Merkoulova et Alexeï Tchoupov sont partis eux s’installer à Bakou en Azerbaïdjan. La promotion de leur dernier film "Le capitaine Volgonov s’est echappé" se fait sans eux. Ils ne s’exprimeront plus, c’est devenu trop dangereux. Pensif derrière ses lunettes Andreï Zviaguintsev les comprend.

“La fameuse Glasnost que la Perestroïka avait mis en avant au milieu des années 90 est complètement enterrée. La société est muselée, on n'a même pas le droit de prononcer le mot “guerre”. Et si quelqu'un ose le faire, il est condamnable et passible de plusieurs années de prison”. Bien sûr comparé à certains, le cineaste expatrié se sent un peu privilégié. Depuis qu’il est en France il est très entouré, mais l’acclimatation, il le concède n’est pas facile, d’autant qu’il manie très peu la langue.

“C'est une situation qui me rend extrêmement triste. Tout est diffèrent, tout est difficile. J'ai beaucoup de mal à m’assimiler. La plupart des gens sont bienveillants à mon égard, il y a beaucoup de respect, mais c'est un autre milieu, une autre langue, une autre mentalité. Je suis comme un poisson qu'on aurait rejeté sur la rive et qui essaierait au mieux de continuer à respirer.”

Plusieurs projets en préparation

À présent que son état de santé s’est amélioré, c’est dans le travail que le cinéaste retrouve des forces, peaufinant ses futurs projets. À commencer par "L’Opposition de Jupiter", dont il a écrit le scénario en 2019. Ce sera son prochain film.

“Ce qu’il me manque aujourd’hui, c’est un producteur mais c’est sur la bonne voie. La célébrité, les récompenses en festivals, ça aide! C'est un projet que j'avais depuis longtemps et qui a été gelé juste avant la pandémie. Il traite d'un oligarque russe et va se dérouler en méditerranée. C'est une anti-utopie avec une fin tragique. Avec mon chef décorateur on fait tous les repérages, on est allés en Italie, en Espagne, dans le sud de la France, on cherchait une villa luxueuse. Et on a trouvé! A Palma de Majorque. Maintenant il faudrait que je rebosse un peu le scenario”.

La guerre en Ukraine a forcement tout changé. Andreï Zviaguintsev en est à peu près sûr, il n’abordera pas le sujet de manière frontale dans ce nouveau film mais reconnait que les projets dont il rêve “sont évidemment imprégnés du contexte actuel qui a mis à jour l’essence même du régime russe, le nationalisme, l’envie d’être le le plus fort. Peut-être qu’un jour je ferai des films en français ou en anglais sur un thème européen, mais pour le moment je dois continuer de faire des films qui me ressemblent et ce qui m’anime en ce moment c’est l’humain. Que vont devenir tous ceux qui sont restés dans le pays? Pas ceux qui avaient choix, ceux qui n’ont pas quitté leurs familles ou qui n’avaient pas les moyens de partir. Ils sont témoins privilégiés de l’histoire et ils sont obligés de se taire. Ça me bouleverse !”

Entretien réalisé par Corinne Pelissier, traduction assurée par Joël Chapron.