"Je ne réalise pas vraiment", confie la Française Sophie Lavaud, entrée dans l'histoire de l'alpinisme

C'est après gravi l'Everest, en 2014, que Sophie Lavaud s'est lancé le défi un peu fou de monter tout en haut des 14 sommets de plus de 8000 mètres. Pourtant, rien de la destinait au départ à enchaîner les montagnes : aujourd'hui âgée de 55 ans, elle a commencé l'alpinisme quand elle avait une trentaine d'années, avant de gravir son premier Mont Blanc en 2004 et de laisser tomber sa carrière professionnelle en 2015 pour se consacrer totalement à son nouveau projet en 2015. Résultat : cet exploit a été achevé lundi. Sophie Lavaud raconte cette dernière montée à Cecilia Arbona pour France Inter.

FRANCE INTER : Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous vous êtes retrouvée tout en haut ?

SOPHIE LAVAUD : "[rires] Tout en haut, on ne ressent pas grand-chose ! On a eu des conditions météo vraiment très difficiles et des conditions d'ascension complexes, avec du vent et de la neige au sommet. L'idée, c'était vraiment de faire les petites photos, et de vite songer à la descente. Bien sûr qu'il y a eu un petit moment d'émotion, en me disant que j'y suis arrivée... Mais ce n'était pas le principal !

On est arrivés depuis quelques heures au camp de base, donc les idées ne sont pas encore très claires, avec la fatigue ! Je ne réalise pas vraiment, encore... Mais au fond de moi, je suis quand même bien contente."

Est-ce que vous avez eu peur lors de cette ascension, que vous décrivez comme dangereuse ?

"Non, je n'ai pas eu peur, mais on a eu un petit moment compliqué dans la nuit. On est parties du dernier camp d'altitude, vers 7000 mètres, à 18h, et on a grimpé toute la nuit. Or les conditions météo étaient plus mauvaises que prévu, et en milieu d'ascension, il n'y avait plus de corde fixe. On a décidé de continuer dans un style vraiment particulier. Ça s'est enchaîné. Il y a eu des passages très techniques, compliqués à gérer, surtout à cette altitude, mais on les a bien gérés !

On a une lampe frontale, assez puissante. D'autant que quand il y a beaucoup de vent, on est obligés de garder des lunettes de soleil, pour se protéger les yeux. On n'avait pas non plus de clair de lune. La visibilité correspond au halo de la frontale."

Quelles qualités faut-il pour boucler un tel exploit, 14 sommets à 8000 mètres ?

"De la patience, beaucoup ! De l'abnégation, de la persévérance, et puis l'amour de la montagne et de l'Himalaya, c'est le principal. Enfant, on avait un appartement dans la vallée de Chamonix, et avec mon frère ça nous a donné le goût de la nature, de la marche... Mais l'alpinisme, c'est venu plus tard. Je ne suis pas du tout issue d'une famille d'alpinistes.

Avant, j'avais une vie chouette mais classique, avec un travail normal. J'ai fait plein de métiers différents, j'ai travaillé dans l'hôtellerie, le luxe, l'événementiel... Je n'ai jamais eu un plan de carrière, j'ai toujours essayé de faire ce que j'aimais. Et là, c'est le résultat ultime !"

Dans quel état physique êtes-vous après cet exploit ?

"Je redescends avec mes dix orteils et mes dix doigts ! Je suis arrivée à bien me protéger... J'ai mal partout, mais je suis dans un état second. On est au camp de base maintenant, à 4200 mètres, donc à partir de là, c'est juste de la marche pour rejoindre la vallée et la civilisation. On n'est pas pressés ! Je vais retrouver mes amis, ma famille... Et j'ai déjà pas mal de projets dans la tête ! Il y aura encore des expéditions... Pas à 8000 mètres, mais il y aura d'autres choses : ça fait partie de ma vie."