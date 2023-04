"Je ne suis pas indispensable" : Laurent Berger quittera en juin la tête de la CFDT

"Ni un coup de tête, ni un choix dicté par l'actualité", assure-t-il. Dans un entretien accordé au Monde ce mercredi, le leader de la CFDT Laurent Berger, 54 ans, annonce qu'il passe la main. Secrétaire général du syndicat réformiste depuis novembre 2012, il cédera la place le 21 juin prochain à sa numéro 2, Marylise Léon. "Initialement, je songeais partir un tout petit peu plus tôt, en juin 2022, mais il aurait été compliqué de le faire à ce moment-là", explique-t-il dans l'interview, évoquant "des chantiers" qui alors n'avaient "pas été menés à bien en interne".

Alors que la CFDT a mené de front la bataille contre la réforme des retraites , Laurent Berger décrit un "syndicat mature, " et qui "va bien", fort de ses 31 000 adhérents en plus depuis le début de l'année. "Je ne suis pas indispensable à la CFDT", estime-t-il. "Notre organisation saura affronter les moments à venir". Il réaffirme par ailleurs qu'il ne s'engagera pas en politique estimant que "certains, parmi les soutiens du chef de l'Etat, ont voulu accréditer cette idée pour (lui) nuire et pour nuire à la CFDT".

Publicité

Marylise Léon capable "d'impulser un nouvel élan", selon Laurent Berger

Laurent Berger précise avoir proposé au bureau national de la CFDT que Marylise Léon, secrétaire générale adjointe depuis 2018, endosse le rôle de numéro 1 du syndicat. "Elle est capable, avec l'équipe qui sera autour d'elle, d'impulser un nouvel élan", souligne-t-il. "Elle s’est battue avec énergie lors des négociations sur l’assurance-chômage et elle est convaincue que la transition écologique doit s’effectuer de façon juste sur le plan social."

Après l'annonce de ce départ, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a salué en Laurent Berger un partenaire "sérieux, exigeant, parfois coriace", qui a permis "des avancées importantes pour notre pays en matière de droits sociaux ou d'évolution du travail", notamment sur le dernier accord sur le partage de la valeur en entreprise.