"Je ne suis pas un tueur" : les derniers mots d'Abdeslam au procès du 13-Novembre

C'est le jour des derniers mots. Dernières paroles des accusés, en attendant le verdict au procès du 13-Novembre. Les quatorze présents devant la cour d'assises spéciale de Paris disposent lundi matin d'une dernière occasion de s'exprimer avant que les juges professionnels n'entament leur délibéré pour rendre leur verdict, attendu mercredi soir. Ultime journée d'audience de ce procès-fleuve, commencé en septembre, le plus long de l'histoire judiciaire criminelle française d'après-guerre.

Comme le prévoit la loi, chaque accusé était invité à prendre la parole. Quasiment muet durant l'instruction, Salah Abdeslam - seul membre encore en vie des commandos qui ont causé la mort de 130 personnes à Paris et à Saint-Denis le 13 novembre 2015 - a beaucoup parlé durant l'audience. Avant que la cour ne se retire pour délibérer, il s'est exprimé une dernière fois ce lundi, présentant ses "excuses" aux victimes, reconnaissant des "erreurs" et se défendant d'être "un tueur".

Publicité

"Si vous me condamnez pour assassinat..."

Habillé d'une fine doudoune beige, Salah Abdeslam a évoqué ses conditions d'incarcération, soulignant "l'évolution" qui a été la sienne, le "choc social" d'être confronté à autant de monde durant le procès, avant d'être plus "apaisé", car "j'ai entendu votre souffrance", a-t-il dit, s'adressant aux victimes.

"C’est avec l’épée du parquet sur le cou que je m’adresse à vous", a ensuite ajouté Salah Abdeslam. "L’opinion publique dit que j’étais dans les terrasses avec une kalach à tirer sur les gens, l’opinion publique pense que j'étais au Bataclan et que j’ai tué des gens : vous savez que la vérité est à l’opposé", a-t-il affirmé. "J’ai reconnu dans cette enceinte que je n’était pas parfait. J'ai fait des erreurs c'est vrai, mais je ne suis pas un assassin, je ne suis pas un tueur, et si vous me condamniez pour assassinats, vous commettriez une injustice", a terminé le principal accusé de ce procès, dont le verdict doit tomber d'ici mercredi soir.