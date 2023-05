"Je pars, je me mets en grève" : l'actrice Adèle Haenel acte son "arrêt" du cinéma, qu'elle veut "politiser"

C'est via une lettre qu'Adèle Haenel a décidé de s'exprimer. Un c ourrier adressé à Télérama , qui l'a publié ce mardi dans son intégralité et dans lequel le monde du septième art est violemment critiqué. Absente des plateaux et des médias depuis trois ans, elle dénonce notamment "le détachement", la "vacuité" et à "la cruauté" que "l’industrie du cinéma érige en principe de fonctionnement".

Une industrie qui "produit à dose homéopathique des films sur les pauvres héroïques et des femmes exceptionnelles, histoire de capitaliser toujours davantage sur notre dos sans donner aucune force à notre mouvement", et à propos de laquelle l'actrice fait part de sa "honte". Elle explique vouloir arrêter le cinéma et "politiser" cette annonce.

Un milieu "complaisant" avec les "agresseurs sexuels"

Adèle Haenel souhaite ainsi "dénoncer la complaisance généralisée du métier vis-à-vis des agresseurs sexuels et, plus généralement, la manière dont ce milieu collabore avec l’ordre mortifère écocide raciste du monde tel qu’il est." Elle fait d'ailleurs référence dans son courrier aux accusations de viols et d'agressions sexuelles qui pèsent contre le réalisateur Roman Polanski ou l'acteur Gérard Depardieu , et des accusations d'agressions sexuelles contre Dominique Boutonnat, président du Centre national du cinéma.

Sans donner de nom, elle pointent celles et ceux qui "se donnent la main pour sauver" leur "face". "Ça les incommode, ça les dérange que les victimes fassent trop de bruit, ils préféraient qu’on continue à disparaître et crever en silence. Ils sont prêts à tout pour défendre leurs chefs violeurs, ceux qui sont si riches qu’ils se croient d’une espèce supérieure, ceux qui spectacularisent cette supériorité en se vautrant dans des bruits de cochon, en chosifiant les femmes et les subalternes."

En 2020, déjà, lors de la cérémonie des Césars, elle s'était levée, avait crié la "honte" puis avait quitté la salle après que Roman Polanski, accusé de viol par plusieurs femmes, ait remporté le prix du meilleur réalisateur pour "J'accuse". Cette image est devenue l'un des symboles de la lutte contre les violences sexuelles et pour l'égalité dans le milieu du cinéma. En novembre 2019, elle avait accusé le réalisateur Christophe Ruggia d'attouchements sexuels, de ses 12 à 15 ans.

"Il y a urgence" face à "l'effondrement"

Dans sa lettre, Adèle Haenel critique également "l'obsession du monde du cinéma" de vouloir "rester léger" face à "l'effondrement" de la biodiversité, la "militarisation" de l'Europe qui "s'emballe" ou la misère et la faim "qui ne cessent de se répandre". Elle ajoute même que "remplir de vent l’espace médiatique a un but, celui de rendre l’ordre bourgeois aussi naturel que le bleu du ciel et de rendre inaudibles, marginales, les voix de ceux qui organisent la résistance pour que tous les humains puissent vivre dignement et qui essayent d’arracher un avenir à cette planète".

L'actrice, vu notamment dans "Portrait de la jeune fille en feu", s'en prend aussi au "capitalisme". Pour elle, "il y a urgence" et "il n’y a plus d’avenir vivable pour personne à très court terme dans le cadre du capitalisme. Il est urgent de vocaliser cette alarme le plus fort possible".

"Je pars, je me mets en grève"

C'est ainsi, que "face au monopole de la parole et des finances de la bourgeoisie, je n’ai pas d’autres armes que mon corps et mon intégrité". Elle l'annonce ainsi : "Je vous annule de mon monde. Je pars, je me mets en grève, je rejoins mes camarades pour qui la recherche du sens et de la dignité prime sur celle de l’argent et du pouvoir."

Adèle Haenel s'est mobilisée publiquement durant le mouvement de contestation contre la réforme des retraites. Elle s'est rendue en mars à Gonfreville-l'Orcher, sur le site de la raffinerie TotalEnergies de Normandie, pour soutenir les salariés en grève. À la fin du courrier, Adèle Haenel explique poursuivre son "travail artistique" avec la chorégraphe Gisèle Vienne.