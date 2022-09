"Je pèse mes mots tout le temps" : après ses tweets sur Adrien Quatennens, Jean-Luc Mélenchon assume

Il n'avait pas répondu publiquement aux critiques suscitées par ses tweets dimanche dernier concernant Adrien Quatennens. Interrogé ce jeudi devant l'Assemblée nationale par un journaliste de Quotidien, Jean-Luc Mélenchon n'a formulé aucun mea culpa, bien au contraire. "Est-ce que vous regrettez les tweets que vous avez publiés ?", interroge le reporter, dans une courte séquence vidéo. Jean Luc Mélenchon rit alors brièvement, avant de se retourner vers son interlocuteur : "Monsieur, je pèse mes mots tout le temps. C'est vous qui regrettez ce que vous êtes en train de dire". En prononçant ces mots, le chef de file de La France insoumise tapote la joue du journaliste, qui esquisse un mouvement de recul.

Malaise en interne

Dimanche dernier, Adrien Quatennens, l'un des fidèles lieutenants de Jean-Luc Mélenchon, annonçait se mettre en retrait de ses fonctions de coordinateur au sein de LFI après la main courante déposée par son épouse . Dans un long commun, le député du Nord reconnaissait notamment avoir donné une gifle à sa compagne. "La malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux se sont invités dans le divorce conflictuel d’Adrien et Céline Quatennens. Adrien décide de tout prendre sur lui. Je salue sa dignité et son courage. Je lui dis ma confiance et mon affection", écrivait Jean-Luc Mélenchon dans la soirée.

Avant de corriger le tir, quelques heures plus tard dans un second message. "Une gifle est inacceptable dans tous les cas. Adrien l'assume. C'est bien". Une prise de position qui a suscité de nombreuses critiques, y compris en interne. "Ce ne sont pas mes mots", ont notamment déclaré les élues LFI Clémentine Autain et Manon Aubry.

L'absence de regrets affichée ce jeudi par Jean-Luc Mélenchon ne devrait pas manquer de relancer la polémique. "Il y a moyen de débattre des sujets féministes avec Jean-Luc Mélenchon ? Parce que si tu pèses tes mots et que tu continues ainsi c’est encore pire", s'est insurgée l'écologiste Raphaëlle Rémy-Leleu, conseillère de Paris.