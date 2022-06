"Je prends cet engagement" : Bruno Le Maire assure que la TVA ne sera pas augmentée pendant le quinquennat

Gravé dans le marbre. À quatre jours du second tour des élections législatives, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, assure qu'il n'y aura pas d'augmentation de la TVA d'ici 2027, répondant ainsi à Jean-Luc Mélenchon. "J'ai vu qu'il m'avait interpellé de manière assez précise. Il me dit : "Pouvez-vous vous engager, M. Le Maire, à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation de TVA pendant le quinquennat ? Je prends cet engagement-là", a-t-il assuré sur France Inter.

La Nupes assure que le gouvernement va augmenter la TVA

"Depuis plusieurs jours, j’alerte sur le programme caché du gouvernement. Il s’apprête à retirer 80 milliards d’euros du budget de l’État pour respecter la promesse faite par Macron à la Commission européenne. Bruno Le Maire a confirmé le chiffre", assure le chef de file de la Nouvelle union populaire, économique et sociale (Nupes), dans un communiqué diffusé mercredi. "J’ai affirmé que la seule façon de respecter cet engagement pour Macron était de couper dans le budget et/ou d’augmenter la TVA", ajoute-t-il. Il accuse aussi le patron de Bercy d'avoir "botté en touche" sur le sujet, mardi, lors d'une interview sur BFMTV, alors "son raisonnement mérite une réponse".

"Nous n'avons jamais caché que nous ferions 40 milliards d'euros d'économies, c'est ça qui est dans le programme du Président de la République, et je peux les détailler : dix milliards d'euros d'économies qui seront trouvés par la réforme des retraites, 20 milliards d'euros qui seront faits sur l'État et dix milliards d'euros qui seront faits comme économie sur les collectivités locales, voilà ce qui a été proposé aux Français", a aussi répondu Bruno Le Maire. Il a précisé que "les 20 milliards, ça va être des réductions de dépenses là où on estime qu'elles ne sont pas indispensables, c'est de la modernisation de l'action publique."

C'est "totalement lunaire", répond Le Maire

Le ministre de l'Économie est formel : "On ne prend personne en traître, ça a été dit et redit pendant la campagne". "Je trouve un peu surréaliste, pour ne pas dire totalement lunaire de la part de M. Mélenchon, de m'interpeller sur une éventuelle augmentation des impôts, là où j'ai baissé les impôts de 52 milliards en cinq ans et où lui propose 100 milliards d'euros d'augmentation d'impôts", s'est-il emporté.

Bruno Le Maire a ensuite posé "trois questions précises" à Jean-Luc Mélenchon "sur son projet". D'abord, "pouvez-vous, M. Mélenchon, vous engager à faire la retraite à 60 ans et vous engager fortement devant les Français qu'il n'y aura ni baisse des pensions des retraités, ni augmentation des cotisations de ceux qui travaillent ?"

"Deuxième remarque, sur le blocage des prix, puisqu'il veut bloquer les prix : pouvez-vous garantir qu'il n'y aura pas de rationnement ? Comment bloquerez-vous les prix de l'essence ? Comment compenserez-vous ? Comment trouvez-vous l'argent ?", a-t-il demandé, entre autres. Enfin, "sur le nucléaire, quels sont les réacteurs que M. Mélenchon compte fermer, quand, que fera-t-il pour les 200 000 salariés et ouvriers qui travaillent dans le secteur du nucléaire et où trouvera-t-il l'électricité décarbonnée dont nous avons besoin ?"