"Je raconte la conséquence des mots" : sur Instagram et dans les écoles, Julie lutte contre le harcèlement

"Je suis la fille qui a des taches." De son vilain surnom d'enfance, Julie Bullier a fait un étendard. "C'est le nom qu'on me donnait à l'école car je suis atteinte d'angiomes sur 70% de mon corps", raconte-t-elle à France Inter, à l'occasion de la Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, organisée ce jeudi 10 novembre.

Le harcèlement concerne près d'un enfant sur dix au cours de sa scolarité, d'après le ministère de l'Éducation nationale. Un phénomène couplé depuis une dizaine d'années avec le cyberharcèlement. Plus d'un jeune adulte sur deux dit en avoir été victime, indique un sondage publié par l'association "e-Enfance". Emmanuel Macron doit lancer ce jeudi après-midi une initiative internationale pour la protection de l'enfance en ligne. Le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, sera l'invité du "Téléphone sonne" ce soir sur France Inter.

"Aujourd'hui, on qualifierait ça de harcèlement scolaire"

Julie Bullier a été confrontée très tôt au harcèlement. "J'ai grandi dans une famille où on ne parlait pas de l'angiome alors je pensais que tous les enfants avaient les bras violets !" raconte-t-elle. "Mais quand je suis arrivée à l'école, on m'a mise de côté. Il y avait un petit garçon qui avait la leucémie, donc pas de cheveux, et moi j'avais mes taches et on était tout le temps l'un à côté de l'autre. C'est là que j'ai commencé à me rendre compte que je n'étais pas comme les autres enfants et que ça allait être difficile."

Au collège, la situation empire. "Ça a été le plus difficile, surtout qu'on déménageait beaucoup et à chaque fois j'étais la nouvelle, mais surtout la nouvelle qui a des taches", explique Julie. "À l'époque, quand je racontais ce qu'il m'arrivait, on me disait 'c'est rien, ce sont des moqueries d'enfants'. Aujourd'hui, on qualifierait ça de harcèlement scolaire."

Pour faire face, elle se créé une carapace : l'humour. "Lorsque j'ai redoublé ma troisième, j'ai décidé que j'allais être le trublion de la classe, celle qui répondait aux profs, la rigolote qui avait plein de potes. Avant, c'était trop la honte de traîner avec la fille qui a des taches. Là, c'était trop cool d'être ami avec Julie. C'était une façon de me protéger." Puis vient le lycée, "la période un peu plus compliquée où on commence à s'intéresser aux garçons ou aux filles et où là, forcément, personne ne voulait de moi".

"Je suis noir, tu es violette, le débat est clos"

Après ses études, Julie part à l'étranger. Un départ qui est libérateur. "En France, on a un problème avec la différence et le physique. Si on voyait plus de personnes comme moi dans les médias, on se poserait moins de questions", estime celle qui est "en surpoids et avec des taches, c'est la double peine !"

Pendant dix ans, elle voyage dans plusieurs pays, notamment en République dominicaine. "Quand je suis arrivée dans ces pays-là, j'étais un peu comme Beyonce, on me regardait comme si j'étais une bombe atomique !" raconte-t-elle en rigolant. Surtout, Julie a un amoureux pendant trois ans. "Il ne m'a jamais demandé ce que j'avais sur le corps. Un jour, je lui ai dit : 'Mais ça ne t'intéresse pas ?'. Il m'a dit 'Je suis noir, tu es violette, le débat est clos.' Je trouve que c'est la meilleure façon de penser."

Un compte Instagram, "comme une thérapie"

Son retour en France dix ans après cette expérience à l'étranger est violent. "Quand je suis rentrée, il faisait chaud, j'étais en débardeur dans le métro et j'ai senti tout le monde qui me dévisageait. Tout ce que j'avais accumulé en confiance ces dix dernières années a dégringolé en cinq secondes. On me regardait, me pointait du doigt et il y a même eu des fois où on m'a prise en photo."

La solution vient de ses proches. Une de ses amies photographe lui propose de poser nue devant son objectif pour lui montrer sa beauté. "Au début, j'ai dit non et puis quand on a fait les photos et que je les ai regardées, j'ai été émue parce que pour la première fois depuis très longtemps, je me suis trouvée belle telle que j'étais", confie-t-elle.

Puis, sur le conseil de ses amis, elle lance un compte Instagram, au départ pour échanger avec d'autres personnes porteuses d'angiomes. "Ça a été comme une thérapie de créer ce compte Instagram. Je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que je n'avais pas réglées avec le passé et maintenant que c'est réglé, j'ai vraiment décidé d'aider les autres." Sur les réseaux sociaux, Julie partage son histoire, son expérience, les difficultés rencontrées et les photos, longtemps restées cachées. Elle est aujourd'hui suivie par 52 000 personnes sur Instagram et 72 000 sur TikTok .

Elle intervient aussi dans les établissements scolaires, auprès des enfants à partir de 5 ans et jusqu'aux étudiants à la fac et dans les écoles. "Je raconte mon histoire et la conséquence des mots", indique Julie, qui propose plusieurs ateliers de sensibilisation.

Ces dernières années, elle a donc découvert le meilleur de la puissance des réseaux sociaux, mais aussi le pire. Il y a une semaine, elle a subi "un harcèlement en meute, en masse" après avoir commenté la publication d'un célèbre influenceur sur les femmes. Elle a décidé de porter plainte et a lancé une pétition contre l'anonymat sur les réseaux sociaux. Avec toujours l'idée que son histoire et son combat servent à aider les autres.