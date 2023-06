"Je regrette" : Carole Delga s'excuse après sa sortie sur Mbappé et Noah "originaires d'autres pays"

Invitée du 8h30 de franceinfo ce mercredi 7 juin, la présidente de région Carole Delga a assimilé le tennisman Yannick Noah et le footballeur Kylian Mbappé à des immigrés. Or ces deux célébrités sont bien nées en France. Son dérapage a provoqué un tollé à gauche, d'autant plus que la présidente de région PS a toujours combattu la Nupes.

Yannick Noah et Kylian Mbappé "originaires d'autres pays"

La socialiste était interrogée sur le projet de loi immigration du gouvernement, qui doit être présentée le mois prochain. Alors que la journaliste Salhia Brakhlia lui demande si la gauche pourrait, sous certaines conditions, voter ce texte, Carole Delga répond tout d'abord que ce projet est "très loin des valeurs de la gauche". "On doit arrêter cette image d'une immigration qui ne représente qu'une menace. L'immigration est une richesse", ajoute-t-elle. Puis, Carole Delga poursuit : "C'est qui les personnalités préférées des Français ? C'est Kylian Mbappé, c'est Yannick Noah." Les deux journalistes précisent alors que le footballeur et le tennisman sont tous les deux français.

"Oui tout à fait, mais ils sont originaires d'autres pays. Ce sont les produits de l'immigration", riposte la présidente de région.

Un tollé à gauche

La séquence a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, créant la polémique, notamment dans la sphère politique.

Pour l'ancien candidat à la présidentielle pour la France Insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, il s'agit là de "préjugés" sur la couleur de peau, contaminés "par les clichés de l'extrême droite". Un peu plus tôt, le député LFI Mathias Travel a lui aussi tweeté et repartagé l'extrait de l'interview : "Mme Delga n'est pas la gauche républicaine. Ses propos ne sont ni de gauche ni républicains", a t'il regretté.

Carole Delga "regrette" de s'être mal exprimée

Quelques heures plus tard, la présidente de région a elle aussi pris son clavier pour s'excuser sur le réseau social. "Je regrette de m'être mal exprimée", a écrit Carole Delga. Elle est revenue sur ses origines à elle, "nous sommes tous des immigrés, [...] j'ai rappelé que c'est une richesse".

Carole Delga a ensuite reçu le soutien du premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure. Ce dernier estimant que cette polémique est un "faux-procès", et assurant que le PS "sera toujours sans concession avec les racistes".