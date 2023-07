"Je sais que je n'aurai plus la même vie" : le témoignage glaçant de Hedi, victime de violences policières

Ce qui frappe en premier, dans cette vidéo qui suscite une vive émotion depuis quelques heures sur les réseaux sociaux et au-delà, c'est le visage de Hedi. Face à la caméra de Kombini , on voit la partie de son crâne qui a dû être retirée pour "que ça respire". "Tant que ça ne dégonfle pas, malheureusement, ils ne peuvent pas me remettre mon volet crânien", explique le jeune homme d'une voix froide. Terrible signe de la violence du tir de flash-ball qui l'a touché en pleine tempe au début du mois, et qui a failli lui coûter la vie. Les médecins lui ont dit avoir eu l'impression "d'opérer un mort".

"En me retournant, j'ai reçu un impact dans la tête"

Hedi raconte cette fameuse nuit du 1er au 2 juillet. "C'était une soirée de fête, parce que c'était la Fête des Terrasses. Avec un ami, on a croisé une équipe de la BAC. On leur a dit bonsoir, et on a vu qu'ils n'avaient pas envie de discuter avec nous. Et ensuite, voilà, ça a commencé. En me retournant, j'ai reçu un impact dans la tête."

La suite est un véritable lynchage. "Quand j'ai voulu me relever, on m'a attrapé et on m'a traîné dans un petit coin, où il faisait tout noir. Ensuite, on a commencé à me frapper. Il y en a un qui était allongé sur moi, donc je ne pouvais pas bouger. Il y en a qui m'ont frappé avec les poings, d'autres m'ont frappé avec les matraques. Je me suis fait casser la mâchoire. À aucun moment, on ne m'a demandé mes papiers, à aucun moment on ne m'a demandé ce que je faisais là. J'essaie de leur dire qu'ils peuvent me fouiller quand je suis au sol, que j'ai rien de dangereux. Mais ils ne voulaient rien savoir."

La pluie de coups finit par s'arrêter, "sans raison particulière". Les policiers l'abandonnent à terre, raconte-t-il. Hedi tente péniblement de fuir, "à courir vers la lumière", en l'espèce celle d'une épicerie de nuit. "J'ai voulu me toucher la tête, mais je n'ai pas senti mon crâne."

Une fois à l'hôpital, le jeune homme reste plusieurs heures dans le coma. Il passe ensuite une semaine en chirurgie, deux semaines en neurochirurgie. Il a subi trois opérations, et il en faudra sans doute au moins deux autres, pour son œil "qui voit flou", et pour "remettre son volet crânien". "Je me suis regardé une fois à l'hôpital, par curiosité. Je voulais savoir. Mais c'était trop, en fait. Quand tu vois un grand trait métallique de 65 agrafes sur la tête, que tu vois que ton crâne n'est plus rond, qu'il n'est plus comme avant, c'est super dur à supporter."

"Personne" n'a pris contact avec lui

Aujourd'hui, Hedi doit porter un casque, pour le protéger en cas de chute. Il doit aussi "rester souvent dans le noir, avec aucun son et aucune lumière, parce que j'ai des migraines qui ne s'arrêtent pas". C'est un miraculé, et il le sait. Ce même soir du 1er juillet, dans la même ville, un autre tir de flash-ball a coûté la vie à Mohamed, 27 ans, touché en plein torse . L'IGPN a été saisie.

Hedi ne s'explique toujours pas cette explosion de violences de la part de policiers. Mais il dit ne pas vouloir "garder une réticence vis-à-vis de ça, parce que c'est comme partout : il y a des gentils, il y a des méchants partout. C'est important de ne pas faire un blocage, de ne pas en faire une généralité." Depuis la mise en examen de leur collègue, de nombreux policiers font pourtant corps et certains se sont même mis en arrêt maladie en signe de protestation.

Quant aux pouvoirs publics, ils n'ont pour l'instant pas pris la peine de s'inquiéter du sort du jeune homme. Lors qu'on lui demande, Hedi assure que "personne" n'a pris contact avec lui, ni pour lui témoigner un soutien ni pour lui présenter des excuses, officielles ou non. Lui souhaite de toute façon simplement "redevenir comme avant", et "retrouver sa vie d'avant".