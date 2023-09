"Je savoure encore plus" : avec "Tension", Kylie Minogue entre dans une cinquième décennie de succès

Kylie Minogue est de retour au top de la musique. La chanteuse australienne revient avec un nouvel album, "Tension", toujours aussi pop et taillé pour le dancefloor. Il fait partie des meilleures ventes dans le monde et Kylie Minogue entre ainsi dans le cercle très fermé des chanteuses à succès sur cinq décennies.

Avec ce nouvel album, l'Australienne prouve une nouvelle fois qu'elle est devenue une égérie du clubbing, et ce, depuis ses débuts à la fin des années 1980. "La disco, la dance, la musique de club m’ont toujours influencée", confie Kylie Minogue à France Inter. "J'aime aussi l'indy folk et plein d'autres genres de musique, mais c’est vrai que mon truc à moi c’est la pop faite pour danser !"

Le succès de "Padam padam"

Le premier titre extrait de ce nouvel album se classe parmi les meilleures ventes de singles partout dans le monde. "C’est un titre qui m'a été proposé et je l'ai adoré. D'abord le titre, 'Padam padam', m'a intrigué et je crois que si je n'avais pas connu le morceau d'Édith Piaf, j'aurais été encore plus surprise", explique la chanteuse.

Elle savoure encore plus son succès avec le recul : "Quand mon premier disque est devenu numéro un, j'étais si jeune que je ne me rendais pas vraiment compte de ce qui était en train de se passer. Mais aujourd’hui, 35 ans plus tard, je savoure davantage être numéro un car je sais ce que ça représente et j'apprécie encore plus !"

Avec "Tension", Kylie Minogue revient sans se fixer de limite à l’exubérance musicale, une position qui l’emmène vers le succès à 55 ans, elle qui a commencé une carrière d’artiste à 11 ans. Une longévité rare dans le monde de la pop, avide de jeunesse et de nouveautés. Elle commence une résidence à Las Vegas à partir du mois de novembre jusqu’à mai 2024.