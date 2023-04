"Je sens sa main qui descend" : ce que l'on sait sur les accusations qui visent Gérard Depardieu

Gérard Depardieu est accusé par 13 comédiennes, maquilleuse, régisseuse de violences sexuelles dans une enquête du site d'information Mediapart , publiée le 11 avril. L'acteur était déjà visé par une plainte déposée par la comédienne Charlotte Arnould. L'instruction est en cours. En attendant, Gérard Depardieu poursuit sa tournée dans les théâtres de France, parfois apostrophé par des manifestantes.

Treize témoignages

Au total, ce sont donc treize femmes qui ont récemment pris la parole pour livrer leur témoignage à Mediapart et accuser Gérard Depardieu de violences sexuelles. Ces comédiennes, maquilleuse, régisseuse affirment "avoir subi des gestes ou propos sexuels inappropriés du célèbre acteur, de gravité différente, sur le tournage de onze films ou séries sortis entre 2004 et 2022 ou dans des lieux extérieurs". Il s'agit "d'une main dans leur culotte, à leur entrejambe, à leurs fesses ou bien sur leur poitrine ; des propos sexuels obscènes ; parfois des grognements insistants", écrit Mediapart. "Suivis, souvent, de rires sur le plateau. Et cette même phrase, lorsque certaines se sont plaintes: 'Oh ça va, c'est Gérard !'", poursuit l'article.

Sarah Brooks fait partie de ces femmes. En 2015, la jeune femme fait ses premiers pas sur un plateau, aux côtés de Gérard Depardieu. Elle a alors 20 ans et les yeux remplis d'admiration pour ce monument du cinéma français. Mais tout s'écroule en quelques secondes. Un jour de tournage, "j'entends une espèce de grognement que Depardieu est en train de faire", raconte-t-elle à France Inter , les yeux embués. "Et je sens sa main qui descend de plus en plus, pour mettre sa main dans ma culotte, et je dis 'y’a Gégé qui met sa main dans mon short'. Tout le monde a rigolé." L'acteur glisse à deux reprises sa main dans sa culotte. Sarah Brooks quitte les lieux en larmes, se réfugie dans les loges. Mais ne porte pas plainte, craignant que là aussi, on lui "rie au nez".

D’autres comédiennes ont rapporté à France Inter des remarques sexuelles déplacées et plusieurs techniciens confirment la complaisance des équipes envers l’acteur.

Une information judiciaire ouverte

L'acteur de "Cyrano de Bergerac" est mis en examen pour "viols" et "agressions sexuelles" depuis décembre 2020, après des accusations de la comédienne Charlotte Arnould, qui dit avoir été violée en août 2018 à deux reprises par la star au domicile parisien de ce dernier, alors qu'elle était âgée de 22 ans. Sollicité par l'AFP, le parquet de Paris a précisé que l'instruction ouverte en juillet 2020 se poursuivait.

Dans le magazine Elle , Charlotte Arnoult a indiqué qu'elle espérait que d'autres femmes porteraient plainte. Pour le moment, aucune des femmes citées dans Mediapart ne l'a fait, mais trois d'entre elles ont apporté leur témoignage à la justice, selon le site d'investigation.

L'acteur de 74 ans "dément formellement l'ensemble des accusations susceptibles de relever de la loi pénale", a fait savoir à Mediapart le cabinet d'avocats Temime, chargé de le défendre.

Des manifestations mais pas de boycott

Mais rien, pour l'instant, ne plombe la carrière de Gérard Depardieu. Depuis 2018 et la plainte pour viol qui le vise, il a tourné plus de dix films, dont le dernier, "Umami", sort dans trois semaines. Seule la Société des réalisatrices et réalisateurs de films a salué le "courage de celles qui ont témoigné" et "invité à redoubler de vigilance sur les plateaux".

L'acteur est actuellement en tournée dans toute la France pour son spectacle de reprises des chansons de Barbara. À Lille le 19 avril, 200 manifestants ont bloqué et retardé le concert, à l'appel de collectifs féministes. "Victime on te croit, agresseur on te voit" ou "l'Aigle noir, c'est toi", ont notamment scandé les manifestants, faisant référence à la chanson dans laquelle Barbara évoque l'inceste dont elle fut victime.