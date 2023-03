"Je serais prête à faire grève tous les jours" : les femmes dans la rue contre les violences machistes

Au lendemain d'une mobilisation historique contre la réforme des retraites , une quarantaine d'associations féministes et trois syndicats appelaient à la grève et à manifester pour les droits des femmes partout en France, ce 8 mars. Révocation du droit à l'IVG aux États-Unis, hésitation sur sa constitutionnalisation en France, persécution des femmes en Iran et en Afghanistan, féminicides… Les motifs de protestation étaient nombreux et les femmes ont répondu présentes, selon le collectif organisateur de la "grève féministe".

Il y avait "70.000 personnes à Paris, un record pour une manifestation du 8 mars en pleine semaine", et "plusieurs centaines de milliers de personnes partout en France", déclare une membre du collectif. La préfecture de police a elle dénombré 13.500 participants à Paris, et quelques dizaines de milliers dans toute la France. Si le mot d'ordre était de "dire non" à la réforme des retraites, le cortège a porté des revendications bien plus diverses.

Dans le cortège parisien lors de la manifestation du 8 mars. © Radio France - Victor Vasseur

"C'est un peu la convergence des luttes"

Quelques minutes avant le départ, quatre jeunes femmes sont penchées sur deux seaux de colle, dont l'une violette, aux abords de la place de la République. "On va coller des slogans féministes sur les murs pendant la manif", explique Léa, membre du groupe "Collages Féminicides Paris" et habituée des marches du 8 mars.

À ses côtés, Moxie, 23 ans, fume une cigarette. "Je suis là pour que les choses bougent un peu... Sur les féminicides, la transphobie, un peu sur les retraites aussi. C'est un peu la convergence des luttes", résume celle qui est de toutes les manifestations contre la réforme en cours. Ce qui la touche le plus : "Les féminicides, parce que j'ai risqué ma peau". Cette jeune maman a été victime durant deux ans de violences conjugales. "C'était ultra-violent psychologiquement. Physiquement, ça l'a été aussi, moins. Aujourd'hui, je pense que je n'ai pas cicatrisé à 100%".

Moxie, 23 ans et ex-victime de violences conjugales manifeste pour que les femmes soient "mieux protégées, plus écoutées" © Radio France - Juliette Geay

Elle a porté plainte et se souvient d'avoir été mal reçue au commissariat : "J'étais en train de faire un malaise vagal car j'étais sous le choc d'une altercation avec mon ex-conjoint. Le policier qui a reçu ma plainte me disait : 'bon allez, réveille-toi !'", raconte-t-elle. Alors qu'elle était à la rue avec sa fille, elle n'a pas été accompagnée davantage. Aujourd'hui, elle marche pour que les femmes soient "mieux protégées, plus écoutées".

Les manifestants et manifestantes ont défilé pour dénoncer les 26 féminicides commis en France depuis le début de l'année. © Radio France - Victor vasseur

Les Rosies pour "faire tomber la réforme des retraites"

Au cœur du cortège, une poignée de femmes vêtus de bleus de travail et de foulards rouges à poids sont visibles : les Rosies. Ce collectif féministe a été fondé en 2019, déjà pour protester contre la réforme des retraites. Depuis le début de la nouvelle contestation, elles représentent les femmes dans toutes les manifestations. Ce 8 mars, "c'est une date très particulière pour construire la [grève] reconductible et faire tomber la réforme des retraites", commente Youli Yamamoto, la fondatrice. Le collectif anime la manifestation par des chants, des danses et en distribuant des foulards rouges. "Les Rosies sont déterminées, on ne veut pas laisser passer ce projet de régression sociale, car on sait que ce serait laisser un boulevard à Macron. Le gouvernement l'a reconnu lui même, que les femmes allaient être les plus pénalisées".

Le collectif féministe des Rosies défile le 8 mars 2023. À droite, Youlie Yamamoto, la fondatrice, appelle à "faire tomber la réforme des retraites". © Radio France - Victor Vasseur

"Je serais prête à faire la grève tous les jours pour faire avancer les choses"

La réforme des retraites, c'est une des raisons pour lesquelles Nathalie, 52 ans, est mobilisée. Cette "coiffeuse-assistance-concierge" a connu une carrière hachée : d'abord lorsqu'elle coiffait dans le milieu du spectacle et qu'elle était intermittente, puis lorsqu'elle s'est arrêtée deux ans pour s'occuper de ses enfants. "J'ai commencé à travailler à 14 ans, comme apprentie-coiffeuse, mais je sais déjà que je devrai aller jusqu'à 67 ans". Aujourd'hui, elle regrette que la pénibilité de son métier ne soit pas mieux prise en compte : "C'est un métier debout, avec du bruit où on inhale des produits. Moi je vais travailler avec une canne pour coiffer des gens ? À un moment il faut dire stop".

Nathalie manifeste contre les inégalités professionnelles, mais aussi celles "dans les foyers" et en solidarité avec les combats des femmes dans le monde entier. "Je serais prête à faire la grève tous les jours, même à ce que toutes les femmes soient en grève tous les jours pour faire avancer les choses. Des fois, j'ai un peu envie de donner des coups de poings", avoue cette quinqua devenue féministe sur le tard, grâce à sa fille. "Je pense que j'ai été très sexiste, car j'ai grandi comme ça. Ca a été un long le chemin pour se rendre compte de toutes les inégalités que j'ai vécues."

Dans le cortège parisien du 8 mars 2023. © Radio France - Victor Vasseur

Un plan du gouvernement pour l'égalité, "sans budget"

Toutes les associations féministes sont là et défilent les unes derrières les autres. Le collectif 50/50 pour la défense des droits des femmes et de la parité dans le cinéma se fait entendre. Un peu plus loin, un collectif d'étudiants, qui appellent à une "grève féministe reconductible" avance côte à côte avec le cortège des "cheminots en grève de Saint-Lazare". Cachée entre les drapeaux, Anne-Cécile Mailfert, la présidente de la Fondation des Femmes, est bien là. Elle avait annoncé qu'elle ne se rendrait pas à l'hommage organisé par la présidence de la République pour Gisèle Hamili, alors que les pourparlers concernant la panthéonisation de l'avocate n'ont jamais abouti, deux ans après son décès.

Selon Anne-Cécile Mailfert, le nouveau plan pour l'égalité du gouvernement témoigne d'une "prise de conscience" sur le fait "que ce que demandent les féministes sont des sujets sérieux". Mais elle "regrette qu'à nouveau, on ait des petits pas, qui ne sont pas budgétés. Par exemple, on nous parle de pôles spécialisés au sein de la justice, mais on ne nous explique pas comment ça va se passer, on n'est pas sûre qu'il y ait un budget affecté à cela. Ca va dans le bon sens, mais ça ne va pas suffisamment loin."

Pancartes brandies lors de la manifestation féministe à Paris, le 8 mars 2023. © Radio France - Victor Vasseur

Une femme se fraye un chemin devant le cortège de la Fondation des Femmes, et l'interrompt. Il s'agit de Sophie Tissier, militante féministe de gauche qui a accusé Éric Coquerel, député LFI et président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale d'agression et harcèlement sexuels. "Ma plainte a été classée sans suite, comme 80% des plaintes", lance-t-elle dans un mégaphone, "alors que j'avais cinq personnes qui ont attesté du harcèlement durant toute une soirée". L'enquête a en effet été classée sans suite , pour infraction insuffisamment caractérisée le 10 février dernier. Au lendemain du vote à l'Assemblée contre une proposition de loi Renaissance pour acter l'inéligibilité automatique d'auteurs de violences conjugales ou intrafamiliales, le cortège scande : "Victime on te croit, violeur on te voit".

Pancartes brandies lors de la manifestation du 8 mars 2023 à Paris. © Radio France - Victor Vasseur

Alors que la pluie s'abat sur les manifestants, Samira avance avec ses trois enfants. Elle participe pour la première fois à une manifestation féministe avec eux et elle a fait plusieurs pancartes. "Là, il faut se mobiliser. Entre le problème des retraites, et la situation des femmes partout dans le monde, ça ne va pas du tout. Il y a eu deux féminicides la semaine dernière, c'est pour ça que je suis là. Ça ne me touche pas personnellement, mais ce qui ne nous touche pas personnellement peut nous toucher demain !", conclut-elle.