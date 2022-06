"Je suis le putain de président !" : l'hallucinante réaction de Trump lors de l'assaut du Capitole

Malgré son jeune âge, elle est une habituée des arcanes de la politique à Washington en général, et de la Maison Blanche en particulier. Cassidy Hutchinson, ancienne assistance du directeur de cabinet de Donald Trump, s'est exprimée pendant deux heures mardi devant la Commission d'enquête du 6 janvier 2021. Elle a relaté les scènes incroyables auxquelles elle a assisté avant la date en question et l'assaut du Capitole. Elle était aux premières loges et raconte.

L'équipe de Trump savait que le 6 janvier serait violent

Le 2 janvier, l'ex-maire de New-York et avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, lui demande : "Es-tu heureuse de ce qui va se passer le 6 janvier ? Ça va être un grand jour ! On va aller au Capitole, ça va être génial ! Le Président sera avec les sénateurs, il va être célébré !" Son propre chef Mark Meadows lui avoue : "Il va se passer un truc le 6 et les choses pourraient bien mal tourner."

Tout ceci quatre jours avant l'assaut, ce qui signifie que l'équipe Trump savait en amont que le rassemblement de ses supporters à Washington, autour du discours de Trump, allait être violent. Elle se souvient avoir entendu les noms des Proud Boys et des Oath Keepers, mouvements d'extrême-droite soutiens de Trump, lors de l'organisation de la manifestation.

Trump savait que les assaillants étaient armés

Le témoignage de Cassidy Hutchinson nous apprend notamment que de nombreux manifestants étaient armés en entrant dans le Capitole et que Donald Trump le savait. Armes à feu, couteaux, tasers, masques à gaz, bombes lacrymogènes, barres de fer... Certaines de ces armes ont été saisies lors du passage des manifestants se rendant au discours de Trump sous les détecteurs de métaux. Il était en effet impossible d'accéder armé sur la place de l'Elipse, assistant au discours de Trump tout autour de la place. Ces gens-là était donc armés et le sont restés en envahissant le Capitole et en menaçant la vie des parlementaires et du vice-président Mike Pence.

Le matin même du 6 janvier, Donald Trump était informé des risques. Pourtant, une fois sur place, Donald Trump est furieux car il craint que des photos de la manifestation le ridiculisent. Il craint une foule clairsemée. Il veut voir plus de supporters sur les futures photos et demande aux agents de sécurité de laisser tout le monde ("my people", a-t-il dit) entrer. "Enlevez ces foutus détecteurs de métaux, ces gens ne sont pas là pour me faire du mal", a dit l'ancien président américain une fois arrivé sur la place de l'Elipse à Washington pour faire son discours.

"Conduisez-moi tout de suite au Capitole !"

Ce sera sûrement une bonne scène de film d'action dans le futur. Relatant une conversation avec Tony Ornato, un membre des services secrets, chef de cabinet adjoint du président, Cassidy Hutchinson raconte comment Donald Trump a tenté de se rendre au Capitole le 6 janvier pour rejoindre ses partisans, mais s'est heurté au refus de son service de sécurité qui insistait pour le ramener à la Maison Blanche en raison du manque de sécurité.

L'ancien président aurait alors tenté de s'emparer du volant de la limousine présidentielle, s'empoignant même avec l'un de ses agents de sécurité et son chauffeur. "Je suis le putain de président ! Conduisez-moi tout de suite au Capitole !", aurait-il lancé. Mais finalement, ces derniers parviendront à l'empêcher de prendre le volant. Donald Trump a démenti les déclarations de Cassidy Hutchinson.

Le courage de Cassidy Hutchinson salué par la Commission

Le Président de la Commission parlementaire a salué le courage et le sens du devoir de Cassidy Hutchinson qui a accepté de venir témoigner alors que d'autres, à commencer par son ex-chef, le directeur de cabinet de Trump Mark Meadows, tente d'échapper à sa convocation.