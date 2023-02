"Je suis tombé dans le piège" : ils ont tenté de résoudre l'énigme diabolique de "La Mâchoire de Caïn"

C'est l'un des mystères les mieux gardés de la littérature. Le 8 février dernier, "La Mâchoire de Caïn", de l'écrivain britannique Edward Powys Mathers, a été publié pour la première fois en français, aux éditions Le Livre de Poche. Dans ce polar, vieux de 89 ans, les 100 pages ont été imprimées dans le désordre. L'objectif est de les remettre dans l'ordre afin de résoudre six crimes : trouver les victimes et leurs meurtriers. Des lecteurs français se sont déjà emparés du défi : ils nous racontent leurs premières heures de recherches, plus ou moins compulsives !

"Je suis tombé dans le piège"

Vincent, 29 ans, est scénariste, spécialisé dans la fiction interactive. Il écrit les scénarios de jeux de rôle ou d'"escape games" (jeux grandeur nature qui consistent à s'échapper d'une pièce). "Je voulais surtout voir comment le livre était construit, par curiosité professionnelle", raconte-t-il. "Mais je suis tombé dans le piège. En le lisant, j'ai commencé à faire des connexions et maintenant j'essaye de tout trouver." Il pense avoir déjà relié deux à deux une vingtaine de pages : "J'ai une idée relativement précise de ce qu'est l'intrigue générale", détaille-t-il. "J'essaye de ne pas trop me concentrer sur le sens des évènements en général, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fausses pistes à ce niveau-là."

Mais pas dit pour autant qu'il vienne à bout de cette énigme. Depuis la sortie du livre en 1934, seules trois personnes auraient trouvé la solution : deux dans les années 1930, et plus récemment l'acteur et humoriste britannique John Finnemore, qui s'est emparé du défi durant le confinement. "Je suis d'ailleurs en train de définir une date à laquelle j'arrêterai de chercher. Sinon je risque d'y passer ma vie ! ", poursuit Vincent. "Il va falloir décider quand j'abandonne." Le Livre de Poche a lancé un concours jusqu'au 7 février 2024 : les trois premiers lecteurs qui envoient le coupon-solution avec les bonnes réponses peuvent gagner 1.000€ ou 100 livres.

"Parfois je me réveillais la nuit pour prendre des notes"

"J'ai lu les 100 pages deux fois, ensuite j'ai découpé le livre et j'ai commencé à les assembler", raconte Astrid, 27 ans, étudiante en droit et en langues. Elle a déjà passé une dizaine d'heures sur l'énigme, une semaine après la sortie du livre, et classé une soixantaine de pages. Elle a transformé sa bibliothèque en mur d'investigation : sur chaque pan, un groupe de feuilles. "Ce qui m'importe, c'est la vérité, plus que le prix. Le prix serait un bonus", raconte cette amatrice de casses-têtes et de polars. "J'aime énormément les romans policiers, comme ceux d'Agatha Christie. Quand j'étais petite, je voulais être légiste. Ce livre recouvre vraiment tout ce que j'aime : les meurtres et les références littéraires."

Le livre est en effet truffé de jeux de mots et de références à d'autres écrivains, passion de l'auteur Edward Powys Mathers, célèbre verbicrusiste dans les années 1930 qui publiait sous le pseudonyme de Torquemada. Le jeu est prenant, au point, parfois, de réveiller Astrid la nuit. "J'avais tendance à y penser quand je dormais. Parfois je me réveillais la nuit et je prenais des notes". Après trois jours à mener la réflexion de tête, elle a commencé à "surligner, annoter ", l'ouvrage. Quelque chose d'impossible pour Vincent. "J'ai un gros handicap, un espèce de toc : je ne peux pas endommager les livres. Donc je suis obligé de prendre plein de notes séparées, parce que je ne vais pas réussir à le découper." Ce qui est pourtant prévu dans la mise en page.

"J'ai 12 pages reliées par deux : un bon début pour tirer la pelote"

Alexis, lui a 50 ans et est chercheur dans le nord de la France. C'est sa femme qui lui a parlé du livre, "je n'en avais jamais entendu parler, mais j'ai trouvé ça original". Comme plusieurs autres lecteurs-enquêteurs, il a décidé d'acheter le livre en anglais, pour "comparer, voir s'il y a des choses qui sautent aux yeux" . "Ça aide beaucoup...", confie-t-il.

"J'ai donc 12 pages au total reliées par 2, un bon début pour tirer la pelote". Comme de nombreux autres lecteurs, et comme le conseillait John Finnemore dans une interview au Guardian (c'est le seul conseil que nous donnerons), il a commencé par traquer les quelques citations en italique présentes dans le texte. Et la mission se réalise en famille ! "Ma fille qui a 20 ans regarde aussi. Chacun lit ses pages, prend des notes. C'est amusant !"

"L'énigme est juste dingue !"

D'autres ont décidé de s'organiser en groupe, pour trouver la solution. Lucas Favier, étudiant dans le Vaucluse et employé de librairie a ainsi lancé la page Facebook "Entraide La Mâchoire de Caïn - Librairie Perotin", pour ceux qui souhaiteraient mettre en commun leurs indices. "L'énigme est juste dingue, c'est un objet littéraire incroyable et j'ai trouvé que se mettre en groupe autour de la librairie était une super idée pour essayer de résoudre le problème", confie-t-il. "Ça fait cinq jours que je suis dessus et je n'ai rien compris, c'est très compliqué", lance un internaute sur la page, tandis qu'un autre pense déjà avoir "réussi à trouver la dernière page du livre". Lucas réfléchit encore à la "charte" du groupe, pour éviter de dévoiler des indices trop précis.

Le 11 mars, la librairie Perotin dans laquelle il travaille organise une première réunion de lecteurs-enquêteurs autour de l'énigme. "On va présenter le livre, le projet et peut-être commencer à échanger des indices", détaille Lucas, qui pense que ce genre d'évènements, "peut attirer un nouveau public, de tout âge". Même initiative à la Librairie Martelle, à Amiens, où une "soirée-évènement" aura lieu le 14 avril, avec les lecteurs qui y auront acheté le livre. "L'idée c'est d'essayer ensemble, non pas de percer le mystère, mais de travailler", explique Marie Gaudefroy, responsable des achats livres et des relations éditeurs à la librairie. En une semaine, une quinzaine d'exemplaires s'étaient déjà vendus dans la boutique.

20.000 exemplaires écoulés en 10 jours

À l'échelle nationale, la maison d'édition Le Livre de Poche a écoulé 20.000 exemplaires en dix jours. "Ça représente une très bonne vente, le livre est 23ème sur la liste des meilleures ventes du moment", note Béatrice Duval, directrice générale du Livre de Poche. D'abord imprimé à 30.000 exemplaires, le livre est en cours de réimpression, à 10.000 exemplaires supplémentaires.

La maison d'édition s'attendait-elle à un tel succès ? "Oui, on s'y attendait", poursuit la directrice générale, "c'est un livre qui a eu un énorme succès dans tous les pays où il a été publié, et qui bénéficie de Tik Tok", explique-t-elle. Durant le confinement, une Tiktokeuse américaine avait en effet tenté de résoudre l'énigme, cumulant près de 7 millions de vues sur ses vidéos. Depuis, le livre a été réédité en langue anglaise, et une nouvelle personne aurait trouvé la réponse. À ce jour, le Livre de Poche n'a reçu aucun coupon proposant une solution. Il vous reste 344 jours…