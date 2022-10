"Je vais le frapper" : une vidéo montre Nancy Pelosi très remontée contre Trump lors de l'assaut du Capitole

"Je vais le frapper", "on dit que quelqu'un a été atteint par balle, c'est juste horrible"... Dans des vidéos inédites tournées pendant l'assaut du Capitole, on voit l'une des plus hautes personnalités de l'Etat américain, la présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, aux abois, passer une série de coups de fil pour obtenir des renforts des forces de l'ordre. Ces images ont été diffusées jeudi au cours de la dernière réunion de la commission d'enquête qui a décidé d'assigner l'ancien président Donald Trump à comparaître.

"Je vais le frapper, je vais aller en prison, et je vais être heureuse"

Ce 6 janvier 2021, Nancy Pelosi s'est réfugiée dans un lieu sécurisé dont la localisation est maintenue secrète . Elle apparait tendue mais conserve un certain sang-froid. "Il doit y avoir un moyen de sauvegarder la confiance dans le fonctionnement de l'Etat et notre capacité à élire le président des Etats-Unis" , dit-elle.

Ce jour-là, les élus étaient réunis au siège du Congrès à Washington pour certifier la victoire du démocrate Joe Biden aux élections présidentielles de 2020. Une foule de partisans de Donald Trump, convaincus que le scrutin a été "volé" au républicain, manifestent devant le Capitole. Une partie d'entre eux prennent d'assaut le bâtiment, provoquant l'interruption des débats.

Dans la vidéo, Nancy Pelosi, stupéfaite, est informée que des élus ont commencé à mettre des masques à gaz pour se préparer à l'intrusion des manifestants. "Vous y croyez ? vous y croyez ?", interroge-t-elle, fébrile. Elle appelle le gouverneur de Virginie, Ralph Northam, tout en observant les événements à la télévision. "Allo gouverneur, c'est Nancy (...). Oh mon dieu. Ils sont en train de casser des fenêtres, on dit que quelqu'un a été atteint par balle, c'est juste horrible. Et c'est le président des Etats-Unis qui est à l'origine de tout ça" , bafouille-elle, confuse.

Quelques heures plus tôt, alors qu'elle voyait des milliers de partisans de Trump se dirigeant vers le Capitole sur les télévisions de son bureau, l'assistante de Nancy Pelosi l'avait informée que les services secrets avaient dissuadé le président d'arriver sur les lieux. Sa réaction sans détours, révélée dans une vidéo diffusée sur CNN, tranche avec son calme apparent au cours de l'assaut : "J’espère qu’il viendra, je vais lui mettre mon poing dans la figure. Je vais le frapper, je vais aller en prison, et je vais être heureuse", dit-elle en ciblant Donald Trump.

Appels à l'aide des élus piégés dans le Congrès

Le sénateur Chuck Schumer, visiblement en colère, indique qu'il va "appeler le putain de ministre" de la Défense. "Est-ce que vous pouvez faire venir la Garde nationale du Maryland aussi ?" , l'entend-t-on demander vivement à Christopher Miller, ministre de la Défense par intérim. Puis, ils appellent le ministre de la Justice par intérim Jeffrey Rosen. "Pourquoi ne faites-vous pas en sorte que le président leur dise de quitter le Capitole, monsieur le ministre de la Justice, dans le cadre de votre responsabilité de faire appliquer la loi ?", questionne le chef de la majorité démocrate au Sénat.

Les deux démocrates sont rejoints par des personnalités républicaines. Ils réclament à nouveau des renforts au ministre de la Défense. "Nous avons besoin d'eux ici maintenant, qui que vous ayez", somme Chuck Schumer qui reçoit une réponse plutôt vague du ministre, se retranchant derrière le commandement en charge de l'opération sur le terrain. "Imaginez juste un instant que ce soit le Pentagone ou la Maison Blanche (...) qui se trouve assiégée, ajoute Nancy Pelosi, qui finit elle aussi par s'agacer. Laissez-moi vous dire que vous pourriez faire venir des gens sur place."

"Amenez-la nous !"

La présidente démocrate de la Chambre des représentants s'entretient ensuite avec le vice-président Mike Pence. Au cours de cet échange surréaliste, Nancy Pelosi répète sa volonté de mener à terme la procédure de certification de la victoire de Joe Biden. "Ce qu'on nous dit c'est qu'il faudra plusieurs jours avant que le Capitole retrouve un bon état", explique-t-elle, avant de faire le point avec les élus : "Cela pourrait prendre du temps de nettoyer le caca, au sens propre comme figuré, qu'ils font partout dans le Capitole".

Finalement, cinq heures après le début des événements, les élus regagnent l'enceinte du Congrès, escortés par les agents de sécurité. Ajoutant au sentiment de chaos qui régnait tout au long de cette journée, la vidéo projetée devant la commission a été entrecoupée au montage d'images de la foule compacte et véhémente repoussant les policiers, et de partisans du président Trump parcourant les couloirs du Congrès. "Amenez-la nous ! Nous entrons si vous ne nous l'amenez pas !" , crie une manifestante dans une apparente référence à Nancy Pelosi, face aux policiers qui tentent de contenir a foule.