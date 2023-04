"Je verrai toujours vos visages" : Jeanne Herry signe un grand film sur la force de la parole

Un film consacré à la justice restauratrice, cette pratique complémentaire au traitement pénal de l'infraction qui consiste à réparer le lien social et prévenir la récidive. Pendant presque 2h, on ne quitte pas ce cercle de paroles où s'expliquent, s'affrontent, parfois se taisent, agresseurs et agressés dans l'espoir, sinon d'une réconciliation, du moins d'une réparation. Avec Gilles Lellouche, Miou-Miou, Adèle Exarchopoulos, Dali Benssalah, Leïla Bekhti, Jean-Pierre Darroussin, Fred Testot, Suliane Brahim et Denis Podalydès pour un film qui est très documenté.

Pierre Murat plombé par un film qu'il trouve très beau malgré tout

Seulement, le critique du magazine Télérama est agacé, car ça fait partie de ces films qu'on ne peut pas attaquer, au risque de passer pour insensible si l'on pointe le moindre défaut : "Je ne veux pas en dire du mal, bien sûr que tout ce qu'on nous montre est absolument bouleversant, on recueille des choses qui sont magnifiquement tendres, généreuses, mais cinématographiquement, au bout de 1 h 30, on va seulement d'un personnage à l'autre. Et puis ça ne me paraît pas être d'une nouveauté intense cinématographiquement".

Ariane Allard en est ressortie déconcertée et émue

La journaliste pour Causette pense que, sans attaquer le fond du film, on peut malgré tout se poser des questions parce que c'est une proposition qui est à la fois forte et assez troublante dans l'écriture : "C'est un film qui est très écrit, très documenté, très pédagogique, ce qu'elle avait déjà fait dans "Pupilles" qui m'avait un peu gênée. Là, ça m'a à nouveau gênée, mais cette fois-ci, j'ai été très vite rattrapée par ce faux naturalisme des comédiens très connus qui jouent des gens très ordinaires, par l'émotion, par ce qui se dit, par ce qu'on entend. Ça marche parce que la mise en scène est très cohérente dans le fait de mettre la parole au cœur du film, de filmer l'écoute comme les silences. C'est un film déconcertant".

Jean-Marc Lalanne s'est senti comme pris en otage par un film qui n'aurait jamais dû en être un

Chez Les Inrocks, on n'a pas vraiment aimé. Bien que le sujet soit passionnant, le critique regrette que ce ne soit pas un documentaire, car en film, il semble publicitaire et pointe du doigt une fausseté globale, des acteurs comme des dialogues : "Sa façon de solliciter l'identification, donne l'impression que l'émotion cherche toujours à vendre quelque chose, ses bons sentiments. Je me sens tout le temps un peu pris en otage par le film. Surtout, il y a une distinction à faire entre deux parties du film. Celle que vraiment, je n'aime pas du tout, qu'est la partie chorale qui aboutit sur une forme de pansement de la souffrance et de la culpabilité, une forme de réconciliation que je trouve très faible, mal jouée et assez racoleuse dans la manière d'aller chercher l'émotion. L'autre partie qui aboutit à une fin de non-recevoir qui est la partie plus consensuelle et supérieure avec Adèle Exarchopoulos, qui est une comédienne géniale, extraordinaire dans le film, une partie beaucoup plus rêche".

Charlotte Lipinska salue un grand film sur la force de la parole

Il y avait tout, selon la critique de Vogue, pour que ce soit un film dossier et pédagogique. Le film est admirable dans la manière dont il explique comment fonctionne cet outil de la justice restauratrice : "La mise en scène est d'une extrême cohérence avec son sujet puisqu'il n'est question que de paroles et elle arrive à filmer ses comédiens dans des assez longs monologues admirables, touchants où il y a de l'écoute. C'est un film passionnant sur la force de la parole comme réparation éventuelle".

Le film

"Je verrai toujours vos visages" de Jeanne Herry 7 min France Inter

