Je verrai toujours vos visages, un film de Jeanne Herry, sortie en salles le 29 mars 2023

L’histoire : Nassim (Dali Bensalah), auteur de homejacking, comme Chloé (Adèle Exarchopoulos), victime de viols incestueux, s'engagent l'un et l'autre dans une mesure de Justice Restaurative. Autour d'eux : d'autres victimes, d'autres auteurs et des encadrants composés de professionnels et de bénévoles. Sur leur parcours, il y a de la colère et de l'espoir, des silences et des mots, des alliances et des déchirements, des prises de conscience et de la confiance retrouvée... Et au bout du film, des réparations intimes individuelles, enfantées par la rencontre de ces individualités.

Los d’un entretien, la réalisatrice Jeanne Herry, explique ce qu’est la Justice Restauratrice :

« Après Pupille, je cherchais un nouveau projet et j’ai entamé des recherches sur deux sujets qui m’intéressaient : le fonctionnement du cerveau et le milieu de la justice.

La justice Restaurative offre à des personnes ayant été victimes d’agression et à ceux qui les ont commises la possibilité de se rencontrer, de se parler et de se réparer. Face-à-face, des victimes et des auteurs d’infraction vont pouvoir échanger leurs ressentis, leurs émotions et tisser un nouveau rapport où l’empathie peut parfois prendre le pas sur la peur. Cette réparation par le collectif et la recréation du lien a beaucoup de points communs avec la plasticité du cerveau qui lui permet de se réparer en recréant des connexions.

Le cerveau était un sujet vaste et c’était plus un centre d’intérêt personnel qu’une matière propice à un film. La justice restaurative devenait tout d’un coup un terrain de jeu très intéressant ; le cadre idéal pour écrire un film fort, avec des enjeux très relevés, des scènes d’action psychologiques, des espaces de dialogues ; tout ce que j’aime.

Je-verrai-toujours-vos-visages - 2022 Chi-Fou-Mi productions – Trésor films – Studiocanal – France 3 cinéma – Photo Christophe Brachet

Lorsque j’ai commencé à m’intéresser aux cercles de rencontres détenus-victimes, j’ai vraiment cherché à comprendre pourquoi cette préparation des uns et des autres, puis ces quinze heures de rencontres, à raison de trois par semaine, pouvaient aboutir au fait qu’à la fin, les participants se prennent dans les bras. Pourquoi ça marchait ? En étudiant ce processus, cette dentelle, je me suis dit que ça ne pouvait pas ne pas marcher. Tous ceux qui participent à ces expériences – victimes, détenus, encadrants – ont un mot qui revient sans arrêt pour les décrire. Ils disent : « C’est puissant, très puissant ». C’est un processus ultra dynamique. Tout le monde bouge, répare et se répare, se répare en réparant les autres, par petites touches, ça travaille, quoi !

Je-verrai-toujours-vos-visages - 2022 Chi-Fou-Mi productions – Trésor films – Studiocanal – France 3 cinéma – Photo Christophe Brachet-

Les victimes disent ce qu’elles ont à dire – leur détresse, leur colère – et, généralement, les agresseurs sont prêts à les entendre. Ils ont été préparés à cela. Ce n’est qu’après avoir exprimé leurs souffrances, qu’elles s’intéressent à leurs agresseurs et qu’elles découvrent leur dimension humaine et victimaire… Elles en arrivent à s’interroger sur leurs parcours et découvrent que ce sont des gens qui ont eux-mêmes subi des violences. Les auteurs reconnaissent les souffrances des victimes générées par leurs actes et les victimes redonnent aux auteurs leur humanité.

J’ai décidé assez rapidement de mettre en scène des rencontres détenus-victimes (le cercle) autour des vols avec violence, une problématique sociale et sociétale (somme toute assez banale, mais dont on mésestime les effets ravageurs sur les victimes), et d’explorer un drame intrafamilial dans le dispositif de médiation. Les violences intrafamiliales n’ont pas de frontières sociales, elles frappent tous types de familles, de quartiers, de classes… Ce sont des guerres sourdes qui ont lieu derrière les murs des maisons, nos maisons; chacun peut s’identifier, se projeter. Je me suis à nouveau longuement documentée, et j’ai voulu raconter un frère agresseur, une sœur victime et la famille qui avait généré cela. La violence, l’amour, la prise de pouvoir, les manques et les manquements… Des drames à la fois effroyables et, aujourd’hui nous en prenons pleinement conscience, terriblement courants.

Je-verrai-toujours-vos-visages - 2022 Chi-Fou-Mi productions – Trésor films – Studiocanal – France 3 cinéma – Photo Christophe Brachet

La justice restaurative n’est pas un outil de lutte contre la récidive mais elle permet aux auteurs d’échanger, de se restaurer et de se réparer. Comme l’indique le titre du film, lorsque ces personnes songent ou s’apprêtent à commettre de nouvelles infractions, elles peuvent revoir les visages des victimes avec lesquelles elles ont parlé, et cela peut les dissuader de passer à l’acte, ou les amener à commettre des infractions moins graves que celles qu’ils avaient commises jusqu’alors. La plupart d’entre eux disent qu’ils ont gagné en confiance et que ces mesures les ont aidés dans leur processus d’insertion. Après, ça n’appartient qu’à eux. »

Je-verrai-toujours-vos-visages - 2022 Chi-Fou-Mi productions – Trésor films – Studiocanal – France 3 cinéma – Photo Christophe Brachet

Christiane Taubira, Garde des Sceaux, a permis à la justice restaurative d’entrer dans le code de procédure pénale dès août 2014 dans le cadre de la réforme pénale.

Deux sortes de mesures ont majoritairement été mises en place : les cercles, ou groupes de rencontre entre victimes et auteurs d’agression, qui mettent face à face trois ou quatre victimes et trois ou quatre condamnés, ayant commis des actes similaires à ceux dont les victimes ont été soumises, en présence de deux animateurs et de deux autres personnes bénévoles ; et les médiations, qui offrent à la victime la possibilité de rencontrer son agresseur.

