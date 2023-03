"Je vous invite à lire ce livre" : quand le débat sur l’urgence climatique s'invite dans les tribunaux

"Vous êtes le troisième pouvoir. C’est une chance de pouvoir vous interpeller", commence la prévenue Onna, à la barre. Cette militante d’Extinction Rebellion était jugée ce jeudi devant le tribunal de police de Paris pour avoir participé en mai 2021 à un rassemblement devant l’Assemblée Nationale. Ce jour-là, elle s'était enchainée, avec onze autre femmes , aux grilles du Palais Bourbon pour protester contre le vote des députés de la loi Climat et résilience, qu'Extinction Rebellion jugeait vidée de sa substance. Elle est poursuivie pour participation à "rassemblement interdit dans une circonscription en état d'urgence sanitaire" et risque jusqu'à 300 euros d'amende, requis par le parquet. Une peine minime, pour laquelle une quinzaine de militants sont venus en soutien, profitant de cette tribune pour défendre la cause climatique.

"Vous avez votre rôle de troisième pouvoir à tenir"

"J’ai un fils qui, à l’âge de sept ans, m’a demandé à quoi bon continuer de vivre, manger, aller à l’école, alors qu’il a entendu parler des quatre degrés…", déclare Onna devant le tribunal, en référence aux prévisions du gouvernement sur le réchauffement climatique. "Je regarde toutes ces institutions, en me demandant, à quoi bon ? Vous avez votre rôle de troisième pouvoir à tenir. J’ai une énorme attente", poursuit cette ancienne étudiante en droit, en regardant la magistrate.

Pas de peur donc, dans le regard de ces militants, soutenus par leurs camarades, silencieux. "Qu’on soit là, c’est un peu hallucinant. Je ne sais pas si Monsieur Béchu sait ce que ça représente quatre degrés", renchérit Philippe, autre militant d'Extinction Rebellion, poursuivi pour les mêmes faits. Il secoue un livre devant la juge et la procureure : "j’invite tous les élus et la Haute Fonction Publique à le lire, là dedans il y a tout". Il s'agit du dernier rapport du Giec, résumé en 200 pages. "Ce qu’on fait, je n’appelle même pas ça de la désobéissance civile" se défend cet ancien employé dans la finance, "c’est un devoir, en tant que citoyen".

" Je ne regrette pas du tout mon action, car je me considère du bon côté de l’histoire, le mauvais côté c’est Monsieur Pouyanné [le patron de total], qui vise trois degrés" de réchauffement, reprend le premier prévenu. "Le tribunal n’est pas là pour s’imbriquer dans la politique. Il est là pour interpréter les textes et les appliquer, pas pour les éditer. Pour cela, vous avez des députés ", renchérit la juge. "D’un point de vue politique, je ne dis pas que ce que vous faites n’est pas légitime. Mais il y a votre cause et il y en a mille autres "qui auraient pu amener des associations à descendre dans la rue, alors que c'était interdit. "Ce n’est pas notre cause, c’est votre cause", la reprend le prévenu en montrant les différents auxiliaires de justice.

Il y a quelques mois voire années , de jeunes militants se disaient prêts à être poursuivis par la justice, plutôt que de participer à l'inaction climatique. Aujourd'hui, c'est, pour certains, un lieu d'expression. "Ça me fait du bien de parler aux magistrats, de leur dire ce que j'ai sur le cœur", raconte Onna. "Ils vont voir défiler de plus en plus de gens comme ça". Philippe Robert ne voit pas non plus comme un "risque" le fait d'être jugé. Surtout, "par rapport au risque qu’on est en train de faire courir aux générations futures…"

Des élus et des citoyens comme témoins

Ugo Bernalicis, député La France insoumise du Nord et William Aucant, conseiller régional en Pays de la Loire et ancien membre de la Convention Citoyenne pour le Climat, ont fait le déplacement. Ils étaient présents lors du rassemblement et l'avocat des prévenus, maitre Sylvain Galinat les a invités à témoigner ; témoignages que la présidente de séance a acceptés. La procureure, elle, est réticente. " Si c'est juste sur le climat....C'est lassant ". "Lassant", chuchotent des militants sur les bancs, outrés.

"Je suis là pour témoigner politiquement, [du fait] que le législateur à l'Assemblée Nationale est aussi dans une forme d'inaction. On a besoin que des militantes et des militants prennent les risques qu'ils prennent pour interpeller et faire avancer la cause, sinon ça ne bouge pas", explique-t-il à France Inter. "Il y a pour moi un caractère imminent, nécessaire et impérieux " à leur démarche, défend-t-il à la barre.

William Aucant revient ensuite sur son expérience de membre de la Convention Citoyenne pour le Climat. "Le travail qu'on avait fait a été complément saboté", "on est ressorti complètement abasourdi", témoigne-t-il. Camille Etienne, activiste pour le climat, est également présente dans la salle. Elle n'a pas été citée pour témoigner, mais tenait à apporter son soutien à Extinction Rebellion. "Ça n'a absolument aucun sens d'être ici, dans un tribunal de police où des gens sont cités pour avoir défendu la vie sur Terre", lance-t-elle. "Ce procès me parait complètement injustifié . On criminalise des activistes climat qui ont fait une action absolument non-violente et on laisse en totale impunité des gouvernements et des multinationales compromette les ressources de la Terre".

Une stratégie pour faire évoluer la jurisprudence

En réalité, les prévenus ne sont pas poursuivis pour s'être accrochés à l'Assemblée ou pour leur combat, mais pour avoir participé à un rassemblement "interdit dans une circonscription en état d'urgence sanitaire". Si certains détails du dossier pourraient constituer des vices de procédure et amener à la relaxe, ce n'est pas ce que souhaite l'avocat, maître Sylvain Galinat, habitué des procès des militants pour le climat. "L'objectif premier, c'est que le magistrat se positionne sur la liberté d'expression et l'état de nécessité. Qu'est ce qui dans l'équilibre des forces doit dominer : l'interdit du moment ou un rappel citoyen sur l'urgence climatique ?"

Le débat est en effet très peu centré sur la situation sanitaire. Pour Sylvain Galinat, "l'alerte que cette société civile pose est fondamentale et dépasse tous les engagements". Même si les choses avancent "très doucement", il tente, procès après procès, de faire valoir "la liberté d'expression" pour faire relaxer des militants pour le climat. En 2020, des "décrocheurs" de portraits de Macron avait été relaxés pour cette raison . L' "état de nécessité", est lui aussi avancé à chaque fois. Il prévoit que "n’est pas pénalement responsable une personne qui face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même ou autrui, ou un bien, accomplit un acte nécessaire". Mais pour l'instant, il n'est jamais retenu par les tribunaux pour justifier une relaxe dans le contexte de l'urgence climatique.

Après une trentaine de minutes de plaidoirie, il conclut : "ce qu’on vous demande aujourd’hui c’est de calibrer la liberté d’expression" par rapport au champ d’action et d' "inscrire les engagements non respectés de l’Etat concernant le réchauffement climatique" dans la décision. Décision qui est mise en délibéré, au 24 mars. "L'institution judicaire, c'est à elle qu'on confie l'équilibre des libertés", conclut-il, sans espoir débordant sur la décision.